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Hakan Calhanoglu Turkiye 2026Getty Images
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Läuft Türkei heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt Türkei vs. Australien im Live Stream und TV?

Weltmeisterschaft
Australien - Türkei
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In der Gruppenphase der WM kommt es heute zum Duell zwischen Australien und der Türkei. Wer auf eine Übertragung im Free-TV hofft, wird jedoch enttäuscht: Weder ARD noch ZDF zeigen die Partie. Warum das Spiel nur anderswo zu sehen ist, erfahrt Ihr hier.

Für die türkische Nationalmannschaft beginnt nun ebenfalls die WM 2026. Zum Auftakt der Gruppe D bekommen es die Türken mit Australien zu tun. Gespielt wird am Sonntag, den 14. Juni, im BC Place Stadium in Vancouver. Der Anstoß der Begegnung erfolgt um 6 Uhr deutscher Zeit.

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Bei GOAL erfahrt Ihr, warum die Begegnung nicht im Free-TV übertragen wird.

  • Läuft Türkei heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt Türkei vs. Australien im Live Stream und TV?

    Nicht jedes WM-Spiel ist auch im Free-TV zu sehen. Zwar zeigen ARD und ZDF insgesamt 60 der 104 Partien live, die Gruppenspiele der Türkei - darunter auch das Duell mit Australien - werden jedoch exklusiv von MagentaTV übertragen. Wer das Team von Trainer Vincenzo Montella in der Vorrunde live verfolgen möchte, kommt daher um ein MagentaTV-Abo nicht herum. Der Telekom-Anbieter ist zudem der einzige Sender, der sämtliche WM-Spiele live zeigt.

    Für türkische Fans hält MagentaTV darüber hinaus ein besonderes Angebot bereit: Die Begegnungen der Türkei können auch mit türkischem Kommentar verfolgt werden. Als Kommentatoren sind dabei der bekannte Sportjournalist Ertem Sener sowie der frühere Bundesliga-Profi Halil Altintop im Einsatz.

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  • Läuft Türkei heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt Türkei vs. Australien im Live Stream und TV? Wichtigste Infos

    • Begegnung: Australien vs. Türkei
    • Wettbewerb: WM 2026
    • Spieltag: 1 (Gruppenphase)
    • Datum: 14. Juni 2026
    • Uhrzeit: 6 Uhr
    • Ort: BC Place Stadium (Vancouver, BC)
    • TV: MagentaTV

  • Läuft Türkei heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt Türkei vs. Australien im Live Stream und TV? Die Gruppe

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