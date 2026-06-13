Läuft Türkei heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt Türkei vs. Australien im Live Stream und TV?

Nicht jedes WM-Spiel ist auch im Free-TV zu sehen. Zwar zeigen ARD und ZDF insgesamt 60 der 104 Partien live, die Gruppenspiele der Türkei - darunter auch das Duell mit Australien - werden jedoch exklusiv von MagentaTV übertragen. Wer das Team von Trainer Vincenzo Montella in der Vorrunde live verfolgen möchte, kommt daher um ein MagentaTV-Abo nicht herum. Der Telekom-Anbieter ist zudem der einzige Sender, der sämtliche WM-Spiele live zeigt.

Für türkische Fans hält MagentaTV darüber hinaus ein besonderes Angebot bereit: Die Begegnungen der Türkei können auch mit türkischem Kommentar verfolgt werden. Als Kommentatoren sind dabei der bekannte Sportjournalist Ertem Sener sowie der frühere Bundesliga-Profi Halil Altintop im Einsatz.