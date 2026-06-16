Läuft Frankreich vs. Senegal heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV?

Fußballfans, die auf eine Übertragung im Free-TV gehofft haben, werden enttäuscht: Die Partie Frankreich gegen Senegal ist weder bei der ARD noch beim ZDF zu sehen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abo bei MagentaTV. Die Begegnung gehört zu den 44 Exklusivspielen des Telekom-Anbieters. Dort begleiten unter anderem die Experten Jürgen Klopp, Thomas Müller und Mats Hummels die Übertragungen.

Kommentiert wird der französische WM-Auftakt von Wolff Fuss.