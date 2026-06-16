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Läuft Frankreich vs. Senegal heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV?

Weltmeisterschaft
Frankreich - Senegal
Frankreich
Senegal

Frankreich startet am heutigen Dienstag mit dem Duell gegen Senegal in die Weltmeisterschaft. Welcher Sender die Begegnung live überträgt und ob das Spiel im Free-TV zu sehen ist, erfahrt Ihr hier.

In der starken Gruppe I spielt Frankreich am heutigen Dienstag, 16. Juni, gegen Senegal. Anpfiff ist um 21 Uhr im MetLife Stadium in New Jersey.

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Bei GOAL findet ihr alle Infos zur TV- und Livestream-Übertragung. 

  • Läuft Frankreich vs. Senegal heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV?

    Fußballfans, die auf eine Übertragung im Free-TV gehofft haben, werden enttäuscht: Die Partie Frankreich gegen Senegal ist weder bei der ARD noch beim ZDF zu sehen.

    Wer das Spiel live verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abo bei MagentaTV. Die Begegnung gehört zu den 44 Exklusivspielen des Telekom-Anbieters. Dort begleiten unter anderem die Experten Jürgen Klopp, Thomas Müller und Mats Hummels die Übertragungen.

    Kommentiert wird der französische WM-Auftakt von Wolff Fuss.

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  • Läuft Frankreich vs. Senegal heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV?

    • Begegnung: Frankreich - Senegal (Gruppe I)
    • Datum: 16. Juni
    • Ort: MetLife Stadium (New Jersey)
    • Anpfiff: 21 Uhr
    • Übertragung TV: MagentaTV
    • Übertragung Livestream: MagentaTV
  • Deschamps MbappeGetty Images

    Läuft Frankreich vs. Senegal heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV? - Spielplan Gruppe I

    DatumUhrzeitAnpfiff
    Di., 16. Juni 202621 UhrFrankreich vs. Senegal
    Di., 16. Juni 20260 UhrIrak vs. Norwegen
    Mo., 22. Juni 202623 UhrFrankreich vs. Irak
    Mo., 22. Juni 20262 UhrNorwegen vs. Senegal
    Fr., 26. Juni 20262 UhrNorwegen vs. Frankreich
    Fr., 26. Juni 20262 UhrSenegal vs. Irak
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