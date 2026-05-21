Wie die bulgarische Sporttageszeitung Tema Sport berichtet, habe Ludogorets Razgrad "großes Interesse" an einer Zusammenarbeit mit dem spanischen Trainer.
Längere Titel-Serie als der FC Bayern: Wechselt Albert Riera nach dem Eintracht-Desaster zu einem kriselnden Rekordmeister?
Ludogorets Razgrad verpasst alleinigen Meister-Rekord
Razgrad hat in dieser Saison erstmals nach 14 Jahren den Gewinn der Meisterschaft verpasst, weshalb eine Demission von Per-Mathias Högmo als wahrscheinlich gilt. Ludogorets kam zwar in die Meisterrunde der Liga, kassierte dort aber bereits zwei Niederlagen und hat nach fünf Spielen erst einen Sieg auf dem Konto. Schon im Anfang Mai stand Lewski Sofia als neuer Titelträger fest.
Damit verpasste der von einem bulgarischen Unternehmer finanzierte Klub einen alleinigen Rekord. Ein 15. Meistertitel in Serie war zuvor noch keinem Klub gelungen. Nur Skonto Riga aus Lettland (1991 bis 2004) und die Lincoln Red Imps aus Gibraltar (2003 bis 2016) kommen ebenfalls auf 14 nationale Meisterschaften in Serie. In Deutschland hält der FC Bayern mit elf Meisterschaften zwischen 2013 und 2023 den Rekord für die längste Titelserie.
Aktuell droht sogar der knallharte Gang in die Conference-League-Qualifikation. Zuletzt hatte der bulgarische Abo-Meister noch in der Europa League gekickt, war in den Playoffs zum Achtelfinale aber trotz eines Hinspiel-Siegs an Ferencvaros Budapest gescheitert. Im bulgarischen Pokal war im Halbfinale gegen CSKA Sofia Schluss.
Riera bei Eintracht Frankfurt ist Krösches größter Fehler
Nun soll offenbar Riera den kriselnden Rekordmeister auf Vordermann bringen. Jener Riera, der an dieser Aufgabe zuletzt bei Eintracht Frankfurt krachend gescheitert war und letztlich mit der SGE das internationale Geschäft in Gänze verpasste. Begleitet wurde sein nur 14 Spiele währendes Intermezzo in der hessischen Metropole von zahlreichen Misstönen, die teilweise aus der Mannschaft an die Öffentlichkeit drangen, oder durch skurrile Auftritte des 44-Jährigen auf Pressekonferenzen.
"Ich habe ihn in eine Situation gebracht, in der er kaum die Möglichkeit hatte, Erfolg zu haben", sagte Eintracht-Sportvorstand Krösche auf der Pressekonferenz vor wenigen Tagen zum Saisonabschluss. Das Engagement des Spaniers sei "meine falsche Entscheidung. Meine Fehleinschätzung", sagte er und übernahm damit auch die Verantwortung für den verpassten Europapokal-Einzug.
Bei der Verpflichtung Rieras habe der erfahrene Manager entgegen seiner eigenen Überzeugungen gehandelt. "Das wichtigste Prinzip, das ich missachtet habe: Wenn du den Trainer während der Saison tauschen musst, hole keinen Trainer, der die Liga nicht kennt und die Erfahrung nicht hat." Warum das passierte? "Ich hatte das Gefühl und die Überzeugung. Ich handle immer aus Überzeugung. Sie war so stark, dass ich das Prinzip der Vorsicht missachtet habe."
Während Riera offenbar bald schon einen neuen Job antreten kann, soll sich auch die Eintracht bereits in der Schlussphase seiner Trainer-Suche befinden. Als Favoriten gelten aktuell Matthias Jaissle, der noch bis 2027 in Saudi-Arabien bei Al Ahly unter Vertrag steht und Adi Hütter. Der Österreicher, der von 2018 bis 2021 schon einmal bei der Eintracht in der Verantwortung stand, ist seit seiner Demission bei der AS Monaco im Oktober des vergangenen Jahres vereinslos.