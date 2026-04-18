"Längere Pause": Offensivstar des FC Bayern München muss um Teilnahme an der WM bangen

Für das anstehende Spiel in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart, bei dem der deutsche Rekordmeister mit einem Punktgewinn vorzeitig die deutsche Meisterschaft perfekt machen kann, wird Gnabry mit Sicherheit fehlen. Unklar ist allerdings, wie lange er darüber hinaus fehlen wird.

Gnabry ist auch bei Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada vorgesehen. Ob der 30-Jährige um die Teilnahme an dem Turnier (11. Juni bis 19. Juli) bangen muss, blieb zunächst ebenfalls offen.