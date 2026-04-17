Ladenhüter im Sommer endlich weg? Dem FC Bayern München droht offenbar ein dickes Minusgeschäft

Dem Vernehmen nach beträgt die Summe, die Gala bei einer fixen Verpflichtung an die Bayern überweisen müsste, etwa 15 Millionen Euro. Unterm Strich würde der deutsche Rekordmeister, der für Boey im Januar 2024 30 Millionen Euro zahlte, bei einem Verkauf damit ein dickes Transferminus von rund 15 Millionen Euro einfahren.

Die Bayern hatten den 25-Jährigen Anfang 2024, damals noch unter Ex-Trainer Thomas Tuchel, im Zuge eines personellen Engpasses auf der Rechtsverteidigerposition unter Vertrag genommen. In München wusste Boey auch aufgrund einiger langwieriger Verletzungen allerdings nie wirklich zu überzeugen.

Weder unter Tuchel noch unter dessen Nachfolger Vincent Kompany gelang es dem Franzosen, sich nachhaltig in die erste Elf zu spielen. Wettbewerbsübergreifend kann er für den FCB gerade einmal 38 Spiele vorweisen, wobei er ein Tor selbst erzielte und fünf weitere Treffer vorbereitete.