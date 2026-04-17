Wie aus dem Bild-Podcast 'Bayern Insider' hervorgeht, plant der türkische Spitzenklub, die im vergangenen Winter vereinbarte Kaufoption für den französischen Rechtsverteidiger zu ziehen und Boey damit fest unter Vertrag zu nehmen.
Ladenhüter im Sommer endlich weg? Dem FC Bayern München droht offenbar ein dickes Minusgeschäft
Dem Vernehmen nach beträgt die Summe, die Gala bei einer fixen Verpflichtung an die Bayern überweisen müsste, etwa 15 Millionen Euro. Unterm Strich würde der deutsche Rekordmeister, der für Boey im Januar 2024 30 Millionen Euro zahlte, bei einem Verkauf damit ein dickes Transferminus von rund 15 Millionen Euro einfahren.
Die Bayern hatten den 25-Jährigen Anfang 2024, damals noch unter Ex-Trainer Thomas Tuchel, im Zuge eines personellen Engpasses auf der Rechtsverteidigerposition unter Vertrag genommen. In München wusste Boey auch aufgrund einiger langwieriger Verletzungen allerdings nie wirklich zu überzeugen.
Weder unter Tuchel noch unter dessen Nachfolger Vincent Kompany gelang es dem Franzosen, sich nachhaltig in die erste Elf zu spielen. Wettbewerbsübergreifend kann er für den FCB gerade einmal 38 Spiele vorweisen, wobei er ein Tor selbst erzielte und fünf weitere Treffer vorbereitete.
Boey-Transfer zu Galatasaray "Win-Win-Win-Situation" für alle Beteiligten
Bei Galatasaray läuft es für Boey indes deutlich besser. Beim Rekordmeister der Süper Lig kommt der 25-Jährige regelmäßig zum Zug (wettbewerbsübergreifend 13 Einsätze), inzwischen entpuppt sich seine Leihe also als Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
Bei den Bayern steht Boey seit geraumer Zeit auf der Verkaufsliste. Schon im zurückliegenden Sommer wollte man ihn verkaufen, um sein Jahresgehalt von kolportierten drei Millionen Euro anderweitig investieren zu können, der Franzose lehnte jedoch sämtliche Angebote von anderen Klubs ab. Dies sei sogar den Verantwortlichen der Münchner sauer aufgestoßen.
Boey besitzt bei den Bayern noch ein bis Ende Juni 2028 gültiges Arbeitspapier.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.