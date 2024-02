Kylian Mbappé von PSG zu Real Madrid? Fünf Dinge, die noch passieren müssen, bevor der Deal fix ist

Kylian Mbappé will angeblich zu Real Madrid wechseln - aber es gibt noch einige Hindernisse auf dem Weg zum Mega-Deal.

Es hat fast drei Jahre gedauert, in denen es zwei in letzter Minute geplatzte Deals gab, aber nun ist es angeblich bald so weit: Kylian Mbappé hat sich wohl für einen Wechsel zu Real Madrid entschieden und soll sich den Königlichen im Sommer ablösefrei anschließen. Sein Plan, den er mit seiner Ankündigung, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei Paris Saint-Germain nicht zu verlängern, verfolgt, geht offensichtlich auf.

Mehrere Medien, darunter ESPN, Le Parisien und Fabrizio Romano, vermeldeten zuletzt Ähnliches. Kern der Botschaft: Mbappé will ab der nächsten Saison im Santiago Bernabéu spielen.

Das ist natürlich eine tolle Nachricht für die Blancos. Sie können sich auf einen der besten Spieler der Welt freuen, der das Potenzial hat, einer der Besten der Fußball-Geschichte zu werden. Wenn man mal das ganze Transfer-Drama beiseite schiebt, bleibt viel übrig: Mbappé ist der Rekord-Torschütze von PSG, Kapitän der französischen Nationalmannschaft und erst der zweite Spieler, der in einem WM-Finale einen Hattrick erzielt hat.

Auch PSG könnte von dem Wechsel profitieren - wenn auch nicht in sportlicher Hinsicht. Mbappé will den Verein im Guten verlassen und hat zugesichert, dass die Pariser eine wie auch immer geartete finanzielle Entschädigung für seinen Abgang bekommen, auch wenn er ablösefrei geht.

Und die Transfer-Saga, die für PSG das Potenzial zum PR-Desaster hat, ist bislang einigermaßen gut gemanagt worden. Das liegt auch an Mbappé, der in dieser Saison weiterhin sehr gute Leistungen zeigt. Der Abgang aus Paris mit mindestens einem weiteren Titel im Gepäck wird ihm wohl gelingen. Es ist mit Sicherheit keine schlechte Abschiedstournee - wenn es eine ist.

Denn die Mbappé-Saga ist noch nicht ganz vorbei. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass der PSG-Star nicht unbedingt die berechenbarste Person im Weltfußball ist. Deshalb kann bis zum Vertragsantritt bei Real im Juli noch vieles schiefgehen. GOAL wirft einen Blick auf die Hindernisse, die noch überwunden werden müssen, damit die Transfer-Saga in diesem Sommer endlich beendet wird.