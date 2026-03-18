Kylian Mbappe und Vinicius Junior sind betroffen: Real Madrid droht Horrorszenario gegen den FC Bayern

Das Thema Gelbsperren im Viertelfinale hatte zuvor auch schon den FC Bayern sehr beschäftigt. Joshua Kimmich, Michael Olise und Dayot Upamecano hatten vor dem Achtelfinal-Hinspiel in Bergamo bereits zwei Verwarnungen auf dem Konto. Als die Begegnung dann einen äußerst deutlichen Verlauf zu Gunsten des Rekordmeisters nahm und zwischenzeitlich eine 6:0-Führung auf der Anzeigetafel stand, reagierten zumindest Kimmich und Olise und holten sich durch Zeitspiel eine Sperre für das Rückspiel ab.

Ein Umstand, der zumindest in der deutschen Öffentlichkeit durchaus kontrovers diskutiert wurde. Weil Kimmich und Olise Vorsatz unterstellt wurde, unkten nicht wenige, dass dies womöglich noch ein Nachspiel haben könne und die beiden Leistungsträger womöglich nicht für ein, sondern für zwei Spiele gesperrt werden.

Als Präzedenzfall diente eine Zwei-Spiele-Sperre für Sergio Ramos, die die UEFA 2019 nach dem Achtelfinal-Hinspiel von Real Madrid gegen Ajax Amsterdam (2:1) gegen den Spanier verhängte. Dieser gab in einem Interview nach dem Spiel offen zu, sich absichtlich den Gelben Karton abgeholt zu haben. "Nicht, dass ich den Gegner unterschätzen würde, aber manchmal muss man diese Entscheidungen treffen und das ist, was ich getan hatte", sagte Ramos damals.

Kimmich, Olise und alle Bayern-Protagonisten, die anschließend zu dem Vorfall befragt wurden, verhielten sich dahingehend klüger. Während sich Olise nach dem Hinspiel in Bergamo wie gewohnt recht wortkarg gab, lieferte Kimmich zumindest für seine Gelbe Karte eine für die UEFA offenbar nachvollziehbare Erklärung ab, weshalb keine weiteren Untersuchungen gegen beide Münchner eingeleitet wurden.

In sämtlichen TV- und Mixed-Zone-Interviews verwies er darauf, dass er keinerlei Anspielstationen bei der Ausführung eines Freistoßes in der eigenen Hälfte gehabt habe und nicht ins gegnerische Pressing habe spielen wollen. Zudem ärgere er sich eigentlich über die Verwarnung, weil er ein Typ Spieler sei, der "jedes Spiel machen" wolle.