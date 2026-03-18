Vorausgesetzt der FC Bayern erledigt im Rückspiel gegen Atalanta Bergamo seine Pflichtaufgabe und bringt einen 6:1-Vorsprung ins Ziel, trifft der deutsche Rekordmeister im Viertelfinale der Champions League einmal mehr auf Real Madrid. Und den Königlichen droht zumindest im Rückspiel ein Albtraum.
Kylian Mbappe und Vinicius Junior sind betroffen: Real Madrid droht Horrorszenario gegen den FC Bayern
Drohende Gelbsperren: Mbappe komplettiert Sextett um Bellingham und Vinicius Junior
Denn nach den Achtelfinal-Spielen gegen Manchester City stehen gleich sechs absolute Leistungsträger vor Gelbsperren für das Rückspiel, das im Falle eines Weiterkommens der Bayern in der Allianz Arena stattfinden wird.
Zu dem bereits im Rückspiel gegen die Cityzens gefährdeten Quintett bestehend aus dem aktuell noch verletzten Jude Bellingham, Dean Huijsen, Aurelien Tchouameni, Alvaro Carreras und Vinicius Junior gesellte sich nun auch noch Kylian Mbappe hinzu.
Der französische Offensivstar feierte beim 2:1-Sieg der Königlichen über ManCity sein Comeback nachdem er zuvor fünf Spiele aufgrund anhaltender Knieprobleme pausiert hatte und sah kurz nach seiner Einwechslung seine zweite Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb.
- AFP
Olise und Kimmich sorgen beim FC Bayern mit Gelbsperren für Wirbel
Das Thema Gelbsperren im Viertelfinale hatte zuvor auch schon den FC Bayern sehr beschäftigt. Joshua Kimmich, Michael Olise und Dayot Upamecano hatten vor dem Achtelfinal-Hinspiel in Bergamo bereits zwei Verwarnungen auf dem Konto. Als die Begegnung dann einen äußerst deutlichen Verlauf zu Gunsten des Rekordmeisters nahm und zwischenzeitlich eine 6:0-Führung auf der Anzeigetafel stand, reagierten zumindest Kimmich und Olise und holten sich durch Zeitspiel eine Sperre für das Rückspiel ab.
Ein Umstand, der zumindest in der deutschen Öffentlichkeit durchaus kontrovers diskutiert wurde. Weil Kimmich und Olise Vorsatz unterstellt wurde, unkten nicht wenige, dass dies womöglich noch ein Nachspiel haben könne und die beiden Leistungsträger womöglich nicht für ein, sondern für zwei Spiele gesperrt werden.
Als Präzedenzfall diente eine Zwei-Spiele-Sperre für Sergio Ramos, die die UEFA 2019 nach dem Achtelfinal-Hinspiel von Real Madrid gegen Ajax Amsterdam (2:1) gegen den Spanier verhängte. Dieser gab in einem Interview nach dem Spiel offen zu, sich absichtlich den Gelben Karton abgeholt zu haben. "Nicht, dass ich den Gegner unterschätzen würde, aber manchmal muss man diese Entscheidungen treffen und das ist, was ich getan hatte", sagte Ramos damals.
Kimmich, Olise und alle Bayern-Protagonisten, die anschließend zu dem Vorfall befragt wurden, verhielten sich dahingehend klüger. Während sich Olise nach dem Hinspiel in Bergamo wie gewohnt recht wortkarg gab, lieferte Kimmich zumindest für seine Gelbe Karte eine für die UEFA offenbar nachvollziehbare Erklärung ab, weshalb keine weiteren Untersuchungen gegen beide Münchner eingeleitet wurden.
In sämtlichen TV- und Mixed-Zone-Interviews verwies er darauf, dass er keinerlei Anspielstationen bei der Ausführung eines Freistoßes in der eigenen Hälfte gehabt habe und nicht ins gegnerische Pressing habe spielen wollen. Zudem ärgere er sich eigentlich über die Verwarnung, weil er ein Typ Spieler sei, der "jedes Spiel machen" wolle.
FC Bayern? Real-Trainer Arbeloa: "Es wird schwer!"
Obgleich Olise und Kimmich nun im Rückspiel fehlen, sollte der Rekordmeister am Mittwochabend ins Viertelfinale der Königsklasse einziehen und dort dann auf Real treffen. Dessen war sich auch Alvaro Arbeloa schon am Dienstag sicher und warnte schon mal vor dem deutschen Rekordmeister.
"Bayern gehört zu den formstärksten Mannschaften Europas", stellte Arbeloa klar und schwärmte von der "Spielweise" sowie dem "Niveau" des FCB: "Es wird sehr schwer, vor allem mit dem Rückspiel in München." Ob er da auch schon die drohenden Gelbsperren seiner sechs Stars im Kopf hatte?
Zumindest der ebenfalls vorbelastete Vinicius Junior gab sich aber schon mal kämpferisch. "Lasst sie uns packen!", rief der Brasilianer mit Blick auf den sehr wahrscheinlichen Viertelfinalgegner aus Süddeutschland.
Häufig gestellte Fragen
Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.
Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.
Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.
Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.
Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.
Sein starker Fuß ist klar der rechte. Letzte Saison erzielte er 14 seiner 20 Treffer für Real Madrid mit diesem Fuß. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen, damit war Vini Jr. sechsmal erfolgreich.
Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.
Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.
Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.
Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.
Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.
Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.
Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 55 Millionen US-Dollar.
Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.
Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.
Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.
Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.