Kylian Mbappe schließt einen spektakulären Schritt für seine Zukunft aus: "Werde jetzt schon genug gehasst"

In einem Interview mit Le Parisien vor dem WM-Start der Equipe tricolore sagte der Starstürmer von Real Madrid, er habe "viele Optionen". Dann schränkte er ein: "Keine Sorge, ich rede nicht davon, Präsident zu werden. Viele Leute behaupten das, aber das kommt in meinen Plänen nicht vor. Ich werde jetzt schon genug gehasst."

Aus mehreren Gründen ist Mbappe in der Heimat und auch bei Real trotz seiner herausragenden sportlichen Leistungen eine Reizfigur. Zuletzt ging eine von Real-Fans gestartete Petition durch die Decke, die den Abschied des Superstars forderte.

Dass Mbappe nach seiner Karriere in die Politik gehen könnte, wurde auch deshalb gemutmaßt, weil sich 27-Jährige häufig zu politischen Themen in seinem Heimatland Stellung nimmt und unter anderem deutlich Position gegen rechte Politik einnimmt.

Statt später selbst in die Politik zu gehen, schwebt ihm eher eine Laufbahn in der Geschäftswelt vor. "Ich habe später eine Menge Möglichkeiten", erklärte er: "Mein Business wächst und ich möchte gerne ein Geschäftsmann sein." Er habe sich dabei "hohe Ziele" gesetzt, betonte er. Mbappe arbeitet mit mehreren großen Firmen zusammen, betreibt die Investmentfirma 'Interconnected Ventures' und ist unter anderem Besitzer des französischen Drittligisten SM Caen.