Frankreichs Nationalmannschaftskapitän Kylian Mbappe hat angeblich Politikambitionen für die Zeit nach seiner Karriere dementiert.
Kylian Mbappe schließt einen spektakulären Schritt für seine Zukunft aus: "Werde jetzt schon genug gehasst"
In einem Interview mit Le Parisien vor dem WM-Start der Equipe tricolore sagte der Starstürmer von Real Madrid, er habe "viele Optionen". Dann schränkte er ein: "Keine Sorge, ich rede nicht davon, Präsident zu werden. Viele Leute behaupten das, aber das kommt in meinen Plänen nicht vor. Ich werde jetzt schon genug gehasst."
Aus mehreren Gründen ist Mbappe in der Heimat und auch bei Real trotz seiner herausragenden sportlichen Leistungen eine Reizfigur. Zuletzt ging eine von Real-Fans gestartete Petition durch die Decke, die den Abschied des Superstars forderte.
Dass Mbappe nach seiner Karriere in die Politik gehen könnte, wurde auch deshalb gemutmaßt, weil sich 27-Jährige häufig zu politischen Themen in seinem Heimatland Stellung nimmt und unter anderem deutlich Position gegen rechte Politik einnimmt.
Statt später selbst in die Politik zu gehen, schwebt ihm eher eine Laufbahn in der Geschäftswelt vor. "Ich habe später eine Menge Möglichkeiten", erklärte er: "Mein Business wächst und ich möchte gerne ein Geschäftsmann sein." Er habe sich dabei "hohe Ziele" gesetzt, betonte er. Mbappe arbeitet mit mehreren großen Firmen zusammen, betreibt die Investmentfirma 'Interconnected Ventures' und ist unter anderem Besitzer des französischen Drittligisten SM Caen.
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Kylian Mbappe will seinen zweiten WM-Titel holen
Zunächst aber dürfte der Angreifer noch einige gute Jahre auf dem Fußballfeld vor sich haben. Kurzfristig ist der Gewinn des zweiten WM-Titels nach 2018 sein vorrangiges Ziel. Frankreich startet am Dienstagabend gegen Senegal in die Endrunde in den USA, Kanada sowie Mexiko und gilt als ganz heißer Titelanwärter.
Allerdings wird immer wieder über Mbappe und dessen vermeintlich mangelhafte Arbeit in der Rückwärtsbewegung der Mannschaft des scheidenden Cheftrainers Didier Deschamps (57) diskutiert. Mbappe kündigte mehr Engagement an: "Ich muss mich in der Verteidigung noch weiter verbessern. Ich bin bereit, alles richtig zu machen, denn ich will um jeden Preis die Weltmeisterschaft gewinnen."
Er habe darüber schon häufig mit seinem Bruder Ethan (19, Profi bei OSC Lille) gesprochen, "denn er verteidigt viel mehr als ich. (…) Ich habe immer hohe Ansprüche an mich selbst, und ich denke, ich muss in diesem Bereich noch einen Schritt nach vorne machen. Das ist etwas, das für Mannschaften wichtig ist, also muss ich es tun."
Hinter Mbappe liegt in Madrid eine starke Saison: In 44 Pflichtspielen gelangen ihm 42 Tore. Dazu lieferte er noch sieben Assists. Allerdings konnte auch der 98-fache Nationalspieler (56 Treffer) die zweite titellose Saison Folge der Königlichen nicht verhindern.
Frankreichs Kader bei der WM 2026
Position Spieler Verein Tor Mike Maignan AC Milan Tor Robin Risser Lens Tor Brice Samba Rennes Abwehr Ibrahima Konate Liverpool Abwehr Jules Kounde Barcelona Abwehr Theo Hernandez Al-Hilal Abwehr Lucas Hernandez PSG Abwehr Lucas Digne Aston Villa Abwehr Malo Gusto Chelsea Abwehr Dayot Upamecano Bayern Munich Abwehr William Saliba Arsenal Abwehr Maxence Lacroix Crystal Palace Mittelfeld Michael Olise Bayern München Mittelfeld Aurelien Tchouameni Real Madrid Mittelfeld Adrien Rabiot AC Milan Mittelfeld Warren Zaire-Emery PSG Mittelfeld Manu Kone Roma Mittelfeld Rayan Cherki Manchester City Mittelfeld N'Golo Kante Fenerbahce Angriff Kylian Mbappe Real Madrid Angriff Desire Doue PSG Angriff Ousmane Dembele PSG Angriff Marcus Thuram Inter Mailand Angriff Jean-Phillipe Mateta Crystal Palace Angriff Bradley Barcola PSG Angriff Maghnes Akliouche Monaco