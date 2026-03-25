Kylian Mbappe bald in adidas? Zwei Nike-Konkurrenten bringen sich angeblich beim Real-Star in Stellung

Der Vertrag zwischen beiden Parteien läuft demnach am 30. Juni - pikanterweise während der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko - aus. Gemäß des Berichts gibt es für die Endrunde immerhin die Lösung zwischen Nike, Mbappe und dem französischen Verband, dass die Zusammenarbeit um einen Monat verlängert wird.

Darüber hinaus gebe es aber nur geringe Chancen dafür, dass Mbappe bei dem US-amerikanischen Sportartikelgiganten mit dem Swoosh erneut unterschreibt. Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft denke ernsthaft über einen Wechsel zu einem anderen Hersteller nach.

Zwei Konkurrenten sollen sich dabei bereits in Stellung bringen. Zum einen der Herzogenauracher Konzern adidas, Trikotsponsor von Mbappes Verein Real. Und auch Nikes US-Rivale Under Armour soll seinen Hut in den Ring geworfen haben.