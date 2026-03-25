Kylian Mbappe (27, Real Madrid) und sein langjähriger Ausrüster Nike könnten demnächst getrennte Wege gehen. Dies schreibt Le Parisien.
Kylian Mbappe bald in adidas? Zwei Nike-Konkurrenten bringen sich angeblich beim Real-Star in Stellung
Der Vertrag zwischen beiden Parteien läuft demnach am 30. Juni - pikanterweise während der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko - aus. Gemäß des Berichts gibt es für die Endrunde immerhin die Lösung zwischen Nike, Mbappe und dem französischen Verband, dass die Zusammenarbeit um einen Monat verlängert wird.
Darüber hinaus gebe es aber nur geringe Chancen dafür, dass Mbappe bei dem US-amerikanischen Sportartikelgiganten mit dem Swoosh erneut unterschreibt. Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft denke ernsthaft über einen Wechsel zu einem anderen Hersteller nach.
Zwei Konkurrenten sollen sich dabei bereits in Stellung bringen. Zum einen der Herzogenauracher Konzern adidas, Trikotsponsor von Mbappes Verein Real. Und auch Nikes US-Rivale Under Armour soll seinen Hut in den Ring geworfen haben.
- AFP
Kylian Mbappe arbeitet seit 2006 mit Nike zusammen
Mbappe und Nike arbeiten seit knapp 20 Jahren zusammen, bereits seit 2006 ist das Unternehmen aus Oregon Mbappes "offizieller Partner", wie es auf seiner Webseite heißt. Der Torjäger hat erst seit kurzem seine eigenen Signature Boots, deren Design seine Verbindung zu den Straßen seiner Heimatstadt Paris symbolisieren soll.
2019 unterzeichnete Mbappe seinen aktuellen Kontrakt bei Nike, der ihm pro Jahr rund 14 Millionen Euro einbringt.
Als einer der bekanntesten und populärsten Sportler der Welt hat Mbappe einen hohen Marketingfaktor, den er sich gewiss weiter vergolden lassen möchte. Mit einem Wechsel von Nike zu adidas könnte der Weltmeister von 2018 seinen Klubkameraden Rodrygo folgen, der exakt diesen Schritt kürzlich ging.
Kylian Mbappes Torbilanz:
- AS Monaco: 27 Tore
- Paris Saint-Germain: 256 Tore
- Real Madrid: XX Tore
- Frankreich: 55 Tore