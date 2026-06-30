Nach dem bitteren Sechzehntelfinal-Aus der DFB-Auswahl gegen Paraguay bei der Weltmeisterschaft sorgt eine Szene um Leon Goretzka für Diskussionen. Weil in Kai Havertz, Nick Woltemade und Jonathan Tah gleich drei von sechs deutschen Schützen ihre Versuche vom Punkt nicht im Tor unterbrachten, war das historische Scheitern in der ersten K.o.-Runde besiegelt. Während Bundestrainer, Spieler und Experten den Fehlschützen unisono keinen Vorwurf machten, wirft ein kurzer Fernseh-Moment während des Showdowns im Mittelkreis Fragen auf.
Kurzer Moment im TV wirft Fragen auf! Hat Bayern-Star Leon Goretzka beim WM-Desaster gegen Paraguay einen Elfmeter verweigert?
Nach den ersten beiden vergebenen Elfmetern stand das deutsche Team bereits mit dem Rücken zur Wand, ehe der erste Fehlschuss Paraguays noch einmal Hoffnung aufkeimen ließ. Nach dem kurzen Jubel im Mittelkreis übernahm Kapitän Joshua Kimmich, der seinen eigenen Versuch als zweiter deutscher Schütze souverän verwandelt hatte, das Kommando.
Der Kapitän ging die verbliebenen Profis einzeln durch, um die weitere Reihenfolge festzulegen. Durch das Mikrofon der sogenannten Spidercam waren die Worte Kimmichs im TV-Signal dabei deutlich zu hören.
"Nene acht?", fragte Kimmich zunächst in die Runde und bestimmte den nickenden Nathaniel Brown als potenziellen achten Schützen. Direkt im Anschluss richtete sich der Kapitän an den erfahrenen Leon Goretzka und fragte: "Oder Leon, du?"
Vom 31-jährigen Routinier kam in diesem Moment jedoch keinerlei Signal der Bereitschaft. Stattdessen pustete Goretzka kurz die Backen auf und schien mit dem Kopf eher abzuwiegeln.
- Getty Images Sport
Tah trat noch nie zum Elfmeter an
Kimmich deutete Goretzkas Reaktion offensichtlich unmissverständlich. Nach einer kurzen Pause zeigte der Spielführer mit dem Finger auf den Mittelfeldspieler und sortierte ihn mit einem klaren "Neun!" im Ranking ein, hinter Linksverteidiger Brown. Direkt danach kam Innenverteidiger Waldemar Anton von Kimmich noch die Startnummer zehn.
Zwar gilt Goretzka in seiner Karriere nicht als ausgewiesener Elfmeterspezialist und trat im Profibereich bislang überhaupt nur ein einziges Mal im Jahr 2017 für den FC Schalke 04 an, dennoch überrascht seine Rolle als Drittletzter im Schützen-Ranking. Zumal die Nominierung der anderen Schützen erhebliche Risiken barg: Der letztlich entscheidende sechste Schütze Tah hatte in seiner gesamten Laufbahn zuvor noch nie einen Strafstoß geschossen. Auch Brown, der gegen Paraguay erst sein achtes Länderspiel absolvierte, verfügte über keinerlei Erfahrung am Punkt.
Goretzka verweigerte offenbar einen Elfmeter
Zudem war auch Angreifer Woltemade nach einer schwachen Rückrunde in England und ohne eine einzige Minute Spielpraxis in der WM-Gruppenphase ohne nennenswertes Selbstvertrauen in das Duell mit Paraguay gegangen.
Warum sich der erfahrene Goretzka in dieser kritischen Phase nicht bereit fühlte, blieb auch nach dem Abpfiff unklar. Die Szene steht jedoch in einem Kontrast zu seinen eigenen Ansprüchen: Noch im vergangenen Herbst hatte der Mittelfeldakteur seine Führungsrolle öffentlich untermauert und betont, er wolle die vielen jungen Spieler in der DFB-Auswahl ins Boot holen, ihnen etwas mitgeben und vorangehen.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".