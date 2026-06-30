Kurzer Moment im TV wirft Fragen auf! Hat Bayern-Star Leon Goretzka beim WM-Desaster gegen Paraguay einen Elfmeter verweigert?

Nach den ersten beiden vergebenen Elfmetern stand das deutsche Team bereits mit dem Rücken zur Wand, ehe der erste Fehlschuss Paraguays noch einmal Hoffnung aufkeimen ließ. Nach dem kurzen Jubel im Mittelkreis übernahm Kapitän Joshua Kimmich, der seinen eigenen Versuch als zweiter deutscher Schütze souverän verwandelt hatte, das Kommando.

Der Kapitän ging die verbliebenen Profis einzeln durch, um die weitere Reihenfolge festzulegen. Durch das Mikrofon der sogenannten Spidercam waren die Worte Kimmichs im TV-Signal dabei deutlich zu hören.

"Nene acht?", fragte Kimmich zunächst in die Runde und bestimmte den nickenden Nathaniel Brown als potenziellen achten Schützen. Direkt im Anschluss richtete sich der Kapitän an den erfahrenen Leon Goretzka und fragte: "Oder Leon, du?"

Vom 31-jährigen Routinier kam in diesem Moment jedoch keinerlei Signal der Bereitschaft. Stattdessen pustete Goretzka kurz die Backen auf und schien mit dem Kopf eher abzuwiegeln.