Kurz vor Kracher in der Champions League gegen Real Madrid: FC Bayern München teilt bittere Verletzung mit

Bayern München muss vor dem Viertelfinalrückspiel in der Champions League gegen Real Madrid kurzfristig auf Mittelfeldspieler Tom Bischof verzichten. Dies gab der deutsche Rekordmeister zeitgleich mit der Verkündung der Aufstellung bekannt.

Trainer Vincent Kompany schickt im Vergleich zum Duell in der vergangenen Woche im Estadio Santiago Bernabeu, als die Bayern durch Tore von Luis Diaz und Harry Kane den ersten Pflichtspielsieg bei den Königlichen seit 2001 feierten, dieselbe Mannschaft auf den Platz.