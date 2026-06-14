Schon nach dem ersten deutschen WM-Spiel könnte der FC Bayern seinen ersten Sommer-Neuzugang verkünden.
Der FC Bayern München steht wohl unmittelbar vor der Verpflichtung seines ersten großen Sommer-Neuzugangs. Die Verhandlungen mit Eintracht Frankfurt über den Transfer von Nationalspieler Nathaniel Brown sind in die finale Phase eingetreten, wobei ein Durchbruch bei der Ablösesumme erzielt wurde.
Der 23-jährige Außenverteidiger, der sein WM-Debüt gegen Curacao geben wird, soll langfristig an den Rekordmeister gebunden werden. Nach Informationen der Bild haben sich Sportvorstand Max Eberl und Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche auf ein Gesamtpaket verständigt, das deutlich unter den ursprünglichen Forderungen der Hessen liegt. Während die Eintracht zu Beginn der Gespräche noch zwischen 60 und 65 Millionen Euro als Ablöse aufrief, sei inzwischen eine Ablösesumme inklusive Bonuszahlungen von 55 Millionen Euro realistisch. Damit rückt die Vollzugsmeldung in greifbare Nähe.
Nathaniel Brown soll Medizincheck in den USA machen
Aktuell sollen beide Vereine noch über die genaue Zusammensetzung der Summe verhandeln, die Eintracht soll dem dem Vernehmen nach ein Modell von 50 Millionen Euro als Festbetrag plus fünf Millionen Euro an Zusatzleistungen präferieren, Bayerns Sportvorstand Max Eberl hätte lieber eine geringere Sockelablöse.
Klar ist: Brown würde zu einem der teuersten Linksverteidiger der Geschichte werden und sich in eine Reihe stellen mit Marc Cucurella und Benjamin Mendy. Für die Eintracht stellt dieser Abschluss trotz des leichten Entgegenkommens weiterhin ein wirtschaftliches Top-Ergebnis dar.
Der Zeitplan für den Transfer soll bereits feststehen und ist eng mit dem Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft verknüpft. Unmittelbar nach dem Eröffnungsspiel gegen Curacao soll der Wechsel offiziell besiegelt werden. Um keine Zeit zu verlieren, hat der FC Bayern bereits logistische Vorkehrungen getroffen: Nathaniel Brown soll seinen obligatorischen Medizincheck direkt vor Ort im WM-Quartier in den USA absolvieren.
Interessantes Detail am Rande: Ein namentlich nicht genannter Klub aus der Premier League hat offenbar bis zuletzt versucht, dazwischenzugrätschen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtete, habe Brown dem interessierten Verein aber ohnehin sofort eine Absage erteilt. Für den Spieler, der sich unter Julian Nagelsmann einen Stammplatz in der DFB-Elf erkämpft hat, gab es keine Zweifel an seinem Ziel München. Die Eintracht hat ihrem Leistungsträger zudem bereits die Zusage gegeben, ihn bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen.
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Wie geht es mit Alphonso Davies beim FC Bayern weiter?
Die bevorstehende Verpflichtung von Brown könnte weitreichende Folgen für den Kader der Münchner haben. Der Shooting-Star dürfte nicht als Back-Up kommen. In der abgelaufenen Saison spielten zumeist Alphonso Davies, wenn er fit war, und Raphael Guerreiro links hinten. Guerreiro hat die Bayern verlassen, und auch Davies gilt bei den Münchnern nicht mehr als unverkäuflich. Der Kanadier, der in den vergangenen Jahren oft verletzt war und auch das Eröffnungsspiel seiner Kanadier bei der WM verletzt verpasste, könnte die Münchner im Sommer nach sieben Jahren verlassen.
Brown ist ein ähnlicher Spielertyp wie Davies und interpretiert den Linksverteidiger meist offensiv. In München wird Brown als zentraler Baustein für die Kaderumstrukturierung gesehen. Durch seinen Status als Nationalspieler und eine mögliche tragende Rolle bei der WM könnte sein Marktwert während des Turniers sogar noch weiter steigen.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.