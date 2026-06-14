Kurz vor der Unterschrift: FC Bayern sollen nach Durchbruch nur noch Details für ersten Sommer-Deal fehlen

Aktuell sollen beide Vereine noch über die genaue Zusammensetzung der Summe verhandeln, die Eintracht soll dem dem Vernehmen nach ein Modell von 50 Millionen Euro als Festbetrag plus fünf Millionen Euro an Zusatzleistungen präferieren, Bayerns Sportvorstand Max Eberl hätte lieber eine geringere Sockelablöse.

Klar ist: Brown würde zu einem der teuersten Linksverteidiger der Geschichte werden und sich in eine Reihe stellen mit Marc Cucurella und Benjamin Mendy. Für die Eintracht stellt dieser Abschluss trotz des leichten Entgegenkommens weiterhin ein wirtschaftliches Top-Ergebnis dar.

Der Zeitplan für den Transfer soll bereits feststehen und ist eng mit dem Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft verknüpft. Unmittelbar nach dem Eröffnungsspiel gegen Curacao soll der Wechsel offiziell besiegelt werden. Um keine Zeit zu verlieren, hat der FC Bayern bereits logistische Vorkehrungen getroffen: Nathaniel Brown soll seinen obligatorischen Medizincheck direkt vor Ort im WM-Quartier in den USA absolvieren.

Interessantes Detail am Rande: Ein namentlich nicht genannter Klub aus der Premier League hat offenbar bis zuletzt versucht, dazwischenzugrätschen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtete, habe Brown dem interessierten Verein aber ohnehin sofort eine Absage erteilt. Für den Spieler, der sich unter Julian Nagelsmann einen Stammplatz in der DFB-Elf erkämpft hat, gab es keine Zweifel an seinem Ziel München. Die Eintracht hat ihrem Leistungsträger zudem bereits die Zusage gegeben, ihn bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen.