Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl am 15. März beim FC Barcelona gerät Amtsinhaber Joan Laporta massiv unter Druck. Wie die Zeitung El Periodico berichtet, wurde beim Nationalen Gerichtshof Spaniens eine Anzeige gegen den 63-Jährigen vorgelegt.
Kurz vor der Präsidentschaftswahl: Schwere Vorwürfe gegen Barcelonas Klubchef Joan Laporta
Ein Vereinsmitglied wirft ihm sowie mehreren Vorstandsmitgliedern Geldwäsche und die Zahlung verbotener Provisionen vor. Die Vorwürfe beziehen sich auf ein Geflecht von Firmen in Spanien, Zypern, Dubai, Kroatien und Estland.
Im Gespräch mit Catalunya Radio reagierte Laporta noch am selben Vormittag und wies die Anschuldigungen entschieden zurück. "Das ist alles absolut falsch. Es handelt sich um eine juristische und mediale Strategie, um meinen Interessen und dem, wofür ich bei den Wahlen stehe, zu schaden", sagte er und führte aus: "Wir können bestimmte Verträge nicht öffentlich machen. Transparenz hat Grenzen, die durch die Strategie des Vereins vorgegeben sind. Wenn Dokumente veröffentlicht werden, können sie der Strategie des Vereins schaden, und es gibt auch Vertraulichkeitsklauseln. Das gehört zum normalen Geschäftsleben dazu."
- AFP
Laporta trat formell als Präsident zurück
Der zuständige Gerichtshof will die Anzeige zeitnah einem Richter übertragen. Dieser wird anschließend prüfen, ob das Verfahren eröffnet wird oder nicht.
Laporta trat zuletzt von seinem Amt als Präsident zurück und leitete damit den offiziellen Beginn des Wahlprozesses des Vereins ein. Der Rücktritt ist eine notwendige Formalität, die durch die Statuten des Vereins vorgeschrieben ist und Laporta den Weg für eine Wiederwahl ebnet, da er eine dritte Amtszeit an der Spitze des katalanischen Spitzenklubs anstrebt. Die Regel gewährleistet gleiche Wettbewerbsbedingungen und verhindert, dass der amtierende Präsident während des Wahlzeitraums die täglichen Strukturen des Vereins direkt für Wahlkampfzwecke nutzt.
In Laportas Abwesenheit wird die Leitung des Vereins nicht dem Zufall überlassen. Es wurde eine Verwaltungskommission eingerichtet, die bis zum Ende der Wahlperiode am 15. März die Geschäfte überwacht. Dieses Interimsgremium wird von Rafa Yuste geleitet, einem vertrauten Verbündeten Laportas, der seit 2021 als Vizepräsident tätig ist.
Laporta misst sich mit vier Gegenkandidaten
Laporta geht als klarer Favorit ins Rennen, wird jedoch nicht ohne Gegenkandidaten antreten. Die Zahl der Herausforderer ist auf vier angestiegen, wobei Victor Font erneut als Hauptgegner auftritt. Font belegte bei den Wahlen 2021 mit 16.679 Stimmen hinter Laporta (30.184) Stimmen den zweiten Platz.
Neben Font treten Marc Ciria, Xavier Vilajoana und Joan Camprubi an. Die Ankündigung einer Kandidatur ist jedoch nur der erste Schritt. Um im März auf dem Stimmzettel zu stehen, muss jeder Anwärter die berüchtigte Phase der Unterschriftensammlung durchlaufen.
Jeder Kandidat, einschließlich Laporta, muss 2.321 gültige Unterschriften von Klubmitgliedern vorlegen, die seine Kandidatur unterstützen. Diese Hürde dient oft als Filter, der das Feld auf diejenigen reduziert, die echte Unterstützung an der Basis haben. Bei früheren Wahlen sind zahlreiche Kandidaten an dieser Hürde gescheitert.
- (C)Getty images
Entscheidender Moment für die Zukunft Barcelonas
Für Laporta geht es bei dieser Wahl um sein Vermächtnis. Nachdem er bereits zwischen 2003 und 2010 die goldene Ära des Vereins geleitet hatte und dann 2021 zurückkehrte, um den Verein durch eine Zeit tiefgreifender Krise zu steuern, bittet er nun um weitere Zeit, um seine Arbeit zu Ende zu bringen.
Sein Erfolg im Jahr 2021 war ein Erdrutschsieg, der von Nostalgie und Hoffnung auf alte Zeiten beflügelt wurde. Dieses Mal tritt er mit einer Bilanz der Stabilisierung und des Wiederaufbaus an.
Da Toni Freixa nicht kandidiert, könnten sich die Anti-Laporta-Stimmen um Font konsolidieren, was diesen Wahlkampf möglicherweise enger machen könnte als vor fünf Jahren. Der nächste Monat verspricht eine hektische Zeit voller Debatten, Versprechungen und politischer Manöver zu werden.
FC Barcelona: Die besten Torschützen in der Saison 2025/26
- Ferran Torres (16 Tore)
- Lamine Yamal (15 Tore)
- Robert Lewandowski (13 Tore)
- Raphinha (13 Tore)
- Fermin Lopez (11 Tore)