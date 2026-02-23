Kurz vor der Präsidentschaftswahl: Schwere Vorwürfe gegen Barcelonas Klubchef Joan Laporta

Ein Vereinsmitglied wirft ihm sowie mehreren Vorstandsmitgliedern Geldwäsche und die Zahlung verbotener Provisionen vor. Die Vorwürfe beziehen sich auf ein Geflecht von Firmen in Spanien, Zypern, Dubai, Kroatien und Estland.

Im Gespräch mit Catalunya Radio reagierte Laporta noch am selben Vormittag und wies die Anschuldigungen entschieden zurück. "Das ist alles absolut falsch. Es handelt sich um eine juristische und mediale Strategie, um meinen Interessen und dem, wofür ich bei den Wahlen stehe, zu schaden", sagte er und führte aus: "Wir können bestimmte Verträge nicht öffentlich machen. Transparenz hat Grenzen, die durch die Strategie des Vereins vorgegeben sind. Wenn Dokumente veröffentlicht werden, können sie der Strategie des Vereins schaden, und es gibt auch Vertraulichkeitsklauseln. Das gehört zum normalen Geschäftsleben dazu."