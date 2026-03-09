Kurz vor dem Duell gegen Atalanta Bergamo in der Champions League: Gute Nachrichten von Harry Kane beim FC Bayern München

"Harry ist Harry", hatte Kompany zuletzt noch seinen Angreifer für unverzichtbar erklärt. Nach einem Schlag auf die Wade musste Kane jedoch kurzfristig gegen Gladbach passen. Kompany hatte jedoch direkt klargestellt, dass die Blessur "nicht ernsthaft" sei und Kane nicht "längere Zeit" ausfallen würde.

Bereits vor dem Wochenende hatte der Coach sich daher optimistisch gezeigt, dass der Engländer in der Königsklasse wieder dabei sein könnte. "Wir gehen davon aus", lautete seine Prognose zum damaligen Zeitpunkt.

Durch die Teilnahme am Mannschaftstraining am Montag steht dem Einsatz von Kane am Dienstag nun nichts mehr im Wege.