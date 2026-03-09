Noch am Freitag musste FCB-Cheftrainer Vincent Kompany in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach auf seinen Torjäger verzichten. Nun konnte Kane beim Abschlusstraining vor der Partie in der Champions League gegen Atalanta Bergamo wieder auf dem Platz stehen.
Kurz vor dem Duell gegen Atalanta Bergamo in der Champions League: Gute Nachrichten von Harry Kane beim FC Bayern München
"Harry ist Harry", hatte Kompany zuletzt noch seinen Angreifer für unverzichtbar erklärt. Nach einem Schlag auf die Wade musste Kane jedoch kurzfristig gegen Gladbach passen. Kompany hatte jedoch direkt klargestellt, dass die Blessur "nicht ernsthaft" sei und Kane nicht "längere Zeit" ausfallen würde.
Bereits vor dem Wochenende hatte der Coach sich daher optimistisch gezeigt, dass der Engländer in der Königsklasse wieder dabei sein könnte. "Wir gehen davon aus", lautete seine Prognose zum damaligen Zeitpunkt.
Durch die Teilnahme am Mannschaftstraining am Montag steht dem Einsatz von Kane am Dienstag nun nichts mehr im Wege.
- Getty Images
Stammspieler kehren beim FCB zurück - Manuel Neuer fehlt verletzt
In Italien wird beim FCB nicht nur Kane zurück in der Startformation erwartet. Auch die zuletzt geschonten Leistungsträger Michael Olise, Serge Gnabry, Aleksandar Pavlovic und Jonathan Tah dürften wieder in die erste Elf rücken.
Fehlen wird hingegen Torhüter Manuel Neuer. Der Keeper hatte sich gegen Gladbach an der Wade verletzt und musste bereits zur Pause ausgewechselt werden. Wie der Rekordmeister kurz danach verkündete, handelt es sich bei dem 39-Jährigen um einen kleinen Muskelfaserriss.
Als sein Ersatz wird erneut Jonas Urbig auflaufen, der in der Königsklasse bereits gute Erfahrungen gesammelt hat. In der Ligaphase zeigte er beim 2:1-Sieg in Eindhoven eine überragende Vorstellung. Zuletzt brachte Weltmeister Roman Weidenfeller Urbig zudem als Option für den WM-Kader ins Spiel.
"Ich würde Jonas Urbig mitnehmen zur Weltmeisterschaft, weil er das Alter und das Talent dazu hat, in naher Zukunft deutscher Nationaltorwart zu werden", sagte Weidenfeller, der beim WM-Titel 2014 Ersatzkeeper hinter Neuer war, am Sonntag im Sport1-Doppelpass. Der Ex-BVB-Keeper sieht Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim als klare Nummer 1 für das anstehende Weltturnier, als Alternativen würde er Stuttgarts Alexander Nübel und eben Urbig mitnehmen.
Die Statistiken von Harry Kane in der Saison 2025/2026
- Spiele: 37
- Einsatzminuten: 3.004
- Tore: 45
- Vorlagen: 5
- Glebe Karten: 3
- Rote Karten: -
Häufig gestellte Fragen
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.
Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.
Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.
Harry Kane ist 1,88 Meter groß.
Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.
Harry Kane hat Schuhgröße 45.
Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.
Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.
Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.
Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).
Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.
Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.
Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.
Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.
Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.
Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf etwa 60 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.
Harry Kane hat in seiner Karriere als Profifußballer bislang noch keinen Titel auf Vereinsebene gewonnen. Dennoch wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh (ein Mal), dem Spieler der Saison (vier Mal) sowie dem Torschützenkönig (neun Mal).
Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballond'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.
Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.