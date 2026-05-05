Kurz nach Präsentation des neuen Trikots! Panne im Fanshop des FC Bayern München

Die Präsentation des neuen Heimtrikots für die Saison 2026/27 stand am Montag auf dem Programm. Ein Akt, der die Vorfreude auf die kommende Spielzeit und den anstehenden Kracher gegen den französischen Scheich-Klub befeuern sollte. Doch was die Fans beim ersten Klick in den Onlineshop zu sehen bekamen, löste vermutlich Stirnrunzeln aus.

Wer die Seite des Ausrüsters und Anteilseigners Adidas ansteuerte, rieb sich verwundert die Augen. In der Auswahl der verfügbaren Spielernamen prangte plötzlich ein Name, der dort eigentlich seit fast einem Jahr nichts mehr zu suchen hat: Kingsley Coman. Das brandneue Jersey wurde fälschlicherweise mit dem Namen des französischen Flügelstürmers und seiner langjährigen Rückennummer 11 zum Verkauf angeboten.