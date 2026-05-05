Kurz vor dem Showdown in der Champions League gegen Paris Saint-Germain ist beim FC Bayern München ein Trikot-Fauxpas passiert.
Kurz nach Präsentation des neuen Trikots! Panne im Fanshop des FC Bayern München
Die Präsentation des neuen Heimtrikots für die Saison 2026/27 stand am Montag auf dem Programm. Ein Akt, der die Vorfreude auf die kommende Spielzeit und den anstehenden Kracher gegen den französischen Scheich-Klub befeuern sollte. Doch was die Fans beim ersten Klick in den Onlineshop zu sehen bekamen, löste vermutlich Stirnrunzeln aus.
Wer die Seite des Ausrüsters und Anteilseigners Adidas ansteuerte, rieb sich verwundert die Augen. In der Auswahl der verfügbaren Spielernamen prangte plötzlich ein Name, der dort eigentlich seit fast einem Jahr nichts mehr zu suchen hat: Kingsley Coman. Das brandneue Jersey wurde fälschlicherweise mit dem Namen des französischen Flügelstürmers und seiner langjährigen Rückennummer 11 zum Verkauf angeboten.
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Coman spielte zehn Jahre für den FC Bayern
Ein technisches Versehen, wie sich schnell herausstellte, doch die Symbolik könnte kaum bizarrer sein. Ausgerechnet vor dem Duell gegen PSG, jenen Klub, den Coman 2020 mit seinem goldenen Kopfballtor in Lissabon ins Mark traf und den Bayern den Henkelpott bescherte, taucht der Franzose wieder im Sortiment auf.
Der Abschied des mittlerweile 29-Jährigen dürfte immerhin noch frisch im Gedächtnis der Fans verankert sein. Erst im August 2025 endete eine zehnjährige Ära, in der Coman die Außenbahn des FC Bayern prägte. Trotz seiner Verletzungsanfälligkeit war er der Mann für die besonderen Momente. Doch der Umbruch im vergangenen Sommer machte auch vor verdienten Helden nicht halt.
Coman mittlerweile für Al-Nassr aktiv
Für eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro zog es den Franzosen in die Wüste. Bei Al-Nassr in Saudi-Arabien hat er ein neues Kapitel aufgeschlagen und teilt sich dort die Kabine mit Cristiano Ronaldo.
Die Bayern werden derweil schon am Mittwoch das neue Outfit erstmals auf dem Rasen tragen, wenn es gegen die Stars aus der französischen Hauptstadt geht. Die Fans dürften dabei hoffen, dass ein anderer Akteur eine ähnliche Geschichte schreibt wie einst Coman gegen PSG.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.