Kurioses Scharmützel mit Pep Guardiola: Antonio Rüdiger steht nach Sieg von Real Madrid erneut im Mittelpunkt

Es folgten seltsame Szenen. Rüdiger und Guardiola gaben sich zunächst ebenfalls die Hand, ehe der Innenverteidiger dem City-Coach ziemlich nahe kam. Als sich Guardiola schon abwenden wollte, hielt Rüdiger dessen Hand weiterhin fest.

Das freundliche Lächeln von Guardiola verschwand, woraufhin ein kurzer Wortwechsel entstand. Details über den Inhalt des Gesprächs gibt es nicht. Die darauffolgenden Ereignisse lassen jedoch darauf schließen, dass es durchaus von ernsthafter Natur war. Zunächst stieß Nathan Ake Rüdiger mit einem leichten Stupser weg, ehe auch Real-Trainer Alvarao Arbeloa eingriff und seinen Spieler gestenreich von Guardiola entfernte.

Während sich Rüdiger noch einmal zu Guardiola umschaute, hielt er sich die Hand vor den sprechenden Mund. Der ehemalige Trainer des FC Bayern München zog von dannen, verzog das Gesicht leicht und deutete einen Kuss in dessen Richtung an.