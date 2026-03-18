Nach dem am Ende deutlichen Triumph von Real Madrid über Manchester City in der Champions League stand mal wieder Antonio Rüdiger im Mittelpunkt. Nach Abpfiff lieferte er sich ein kurioses Scharmützel mit Pep Guardiola. Während es nach dem 2:1-Sieg der Königlichen zum üblichen Austausch zwischen beiden Teams kam und sich ein Großteil der Spieler gratulierten, hatte Rüdiger offenbar noch Klärungsbedarf. Als Guardiola einigen Real-Spielern wie Dean Huijsen, Federico Valverde und Vinicius Junior de Hand gab, tauchte der Nationalspieler plötzlich vor ihm auf.
Kurioses Scharmützel mit Pep Guardiola: Antonio Rüdiger steht nach Sieg von Real Madrid erneut im Mittelpunkt
Pep Guardiola konterte Aktion von Antonio Rüdiger mit einem Kuss
Es folgten seltsame Szenen. Rüdiger und Guardiola gaben sich zunächst ebenfalls die Hand, ehe der Innenverteidiger dem City-Coach ziemlich nahe kam. Als sich Guardiola schon abwenden wollte, hielt Rüdiger dessen Hand weiterhin fest.
Das freundliche Lächeln von Guardiola verschwand, woraufhin ein kurzer Wortwechsel entstand. Details über den Inhalt des Gesprächs gibt es nicht. Die darauffolgenden Ereignisse lassen jedoch darauf schließen, dass es durchaus von ernsthafter Natur war. Zunächst stieß Nathan Ake Rüdiger mit einem leichten Stupser weg, ehe auch Real-Trainer Alvarao Arbeloa eingriff und seinen Spieler gestenreich von Guardiola entfernte.
Während sich Rüdiger noch einmal zu Guardiola umschaute, hielt er sich die Hand vor den sprechenden Mund. Der ehemalige Trainer des FC Bayern München zog von dannen, verzog das Gesicht leicht und deutete einen Kuss in dessen Richtung an.
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Antonio Rüdiger sorgte schon mehrfach für Negativ-Schlagzeilen
Rüdiger steht somit abermals abseits des sportlichen Treibens im Mittelpunkt. Erst kürzlich warf ihm Diego Rico vom FC Getafe nach einem umstrittenen Foul vor, dass er ihm mit Absicht wehtun wollte. Seiner Auffassung nach habe Rüdiger versucht, ihm "das Gesicht einzuschlagen". Rüdiger wies die Vorwürfe indes am Montag entschieden zurück: "Wenn ich ihn mit Absicht gefoult hätte, hätte ich ihn verletzt. Ich habe nach dem Spiel mit ihm gesprochen. Man darf nicht nur ein Standbild betrachten. Ich mag es, hart zu spielen. Aber ich habe Grenzen, die ich nicht überschreite. Deswegen denke ich, dass die Kommentare etwas drüber waren."
Im April 2025 hatte Rüdiger ebenfalls für Negativ-Schlagzeilen gesorgt, als er während des Finales der Copa del Rey gegen den FC Barcelona eine Tape-Rolle in Richtung des Schiedsrichters warf und den Unparteiischen beleidigte. Er wurde vom spanischen Verband mit einer Sperre von sechs Spielen belegt. Es entbrannte eine Debatte, die auch Bundestrainer Julian Nagelsmann zu einem Statement bewegte. "Das Limit ist erreicht. Mehr sollte er sich nicht erlauben, sonst hat es größere Konsequenzen", sagte er damals.
Nominierung am Donnerstag: Setzt Nagelsmann wieder auf Rüdiger?
Am kommenden Donnerstag wird derweil mit Spannung erwartet, ob Rüdiger in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft zurückkehrt. Die vergangenen beiden Lehrgänge hatte der langjährige Abwehrchef wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst. Im viel diskutierten Interview mit dem kicker ließ Nagelsmann zudem offen, ob er Rüdiger für die wegweisende Testspiele gegen die Schweiz und Ghana Ende März nominieren wird.
Nagelsmann betonte, dass Rüdigers körperlicher Zustand letztlich ausschlaggebend sein wird: "Antonio muss 100 Prozent fit und gesund sein. Wenn er so Wehwehchen hat, die er auch bei uns teilweise hatte, kommt er nicht an sein Leistungslimit, und das ergibt dann keinen Sinn. Aber er ist da auf einem guten Weg."
Nach seiner Knieverletzung im Januar ist Rüdiger seit Mitte Februar wieder fester Bestandteil in Reals Stammformation. Gegen ManCity spielte er jeweils 90 Minuten durch.
Die Leistungsdaten von Antonio Rüdiger für Real Madrid in dieser Saison
- Spiele: 17
- Einsatzminuten: 1.425
- Tore: 1
- Assists: 0
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".