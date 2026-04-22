Lamine Yamal hat sich im Ligaspiel des FC Barcelona gegen Celta Vigo am Mittwochabend auf kuriose Art und Weise verletzt.
Kuriose Verletzung nach Elfmeter: Lamine Yamal geht plötzlich zu Boden - Sorgen beim FC Barcelona und Spanien?
Lamine Yamal geht nach Elfmetertor plötzlich zu Boden
In der 40. Minute hatte Yamal einen selbst herausgeholten Elfmeter souverän zur Barca-Führung verwandelt, die letztlich auch den Endstand bedeutete. Statt zu jubeln zeigte der 18-Jährige aber unmittelbar nach der Ausführung in Richtung Ersatzbank an, dass er sich verletzt hat. Daraufhin ging er zu Boden und legte sich auf den Rasen, seine teilweise verdutzten Mitspieler standen um ihn herum.
Barcelonas Ärzteteam kam auf den Platz und behandelte den Offensivstar kurz. Wenig später verließ Yamal leicht humpelnd und sichtlich enttäuscht das Feld, ging dann sofort in die Kabine. Roony Bardghji wurde für ihn eingewechselt. Wo genau er sich wehgetan hat und ob es sich um eine schwerwiegendere Verletzung handelt, blieb zunächst unklar.
Möglicherweise hatte sich Yamal bei der Szene, die zum Elfmeter führte, die Blessur eingehandelt. Bei einem Haken war der spanische Nationalspieler im gegnerischen Strafraum mit Celta-Verteidiger Yoel Lago zusammengeprallt, woraufhin Schiedsrichter Jose Luis Munuera Montero auf den Punkt zeigte.
Unmittelbar nachdem Yamal den Platz verlassen hatte, wurde die Partie indes für knapp 20 Minuten unterbrochen. Der Grund dafür war offenbar ein medizinischer Notfall auf der Tribüne.
- AFP
Für FC Barcelona wäre Ausfall von Lamine Yamal sehr bitter
Für Barca wäre ein Ausfall Yamals im Saisonfinale natürlich sehr bitter. Der Vorsprung des Tabellenführers auf Verfolger Real Madrid ist zwar komfortabel, bis zu einer erfolgreichen Titelverteidigung der Katalanen in LaLiga sind aber noch einige Spiele zu absolvieren. Im Mai kommt es dabei noch zum direkten Aufeinandertreffen mit dem ärgsten Rivalen, wenn der Clasico gegen Real ansteht.
Auch Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente dürfte die kuriosen Szenen um Yamal am Mittwochabend mit Sorgenfalten beobachtet haben. Schließlich beginnt die WM 2026 bereits in rund eineinhalb Monaten und Yamal ist einer der wichtigsten Akteure des Europameisters.
Der Barca-Star soll beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada, das für Spanien bestenfalls mit dem WM-Titel enden soll, eine Schlüsselrolle einnehmen. Das erste Gruppenspiel gegen Kap Verde steigt am 15. Juni, weitere Vorrundengegner sind Saudi-Arabien und Uruguay.
Für Yamal war der Treffer gegen Vigo wettbewerbsübergreifend bereits sein 24. Tor in der laufenden Saison. Hinzu kommen 18 Assists.
Lamine Yamal: Seine Zahlen in dieser Saison
Spiele
45
Tore
24
Assists
18
Häufig gestellte Fragen
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.