Kuriose Verletzung nach Elfmeter: Lamine Yamal geht plötzlich zu Boden - Sorgen beim FC Barcelona und Spanien?

In der 40. Minute hatte Yamal einen selbst herausgeholten Elfmeter souverän zur Barca-Führung verwandelt, die letztlich auch den Endstand bedeutete. Statt zu jubeln zeigte der 18-Jährige aber unmittelbar nach der Ausführung in Richtung Ersatzbank an, dass er sich verletzt hat. Daraufhin ging er zu Boden und legte sich auf den Rasen, seine teilweise verdutzten Mitspieler standen um ihn herum.

Barcelonas Ärzteteam kam auf den Platz und behandelte den Offensivstar kurz. Wenig später verließ Yamal leicht humpelnd und sichtlich enttäuscht das Feld, ging dann sofort in die Kabine. Roony Bardghji wurde für ihn eingewechselt. Wo genau er sich wehgetan hat und ob es sich um eine schwerwiegendere Verletzung handelt, blieb zunächst unklar.

Möglicherweise hatte sich Yamal bei der Szene, die zum Elfmeter führte, die Blessur eingehandelt. Bei einem Haken war der spanische Nationalspieler im gegnerischen Strafraum mit Celta-Verteidiger Yoel Lago zusammengeprallt, woraufhin Schiedsrichter Jose Luis Munuera Montero auf den Punkt zeigte.

Unmittelbar nachdem Yamal den Platz verlassen hatte, wurde die Partie indes für knapp 20 Minuten unterbrochen. Der Grund dafür war offenbar ein medizinischer Notfall auf der Tribüne.