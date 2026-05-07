Nachdem die Franzosen durch einen Treffer von Ousmane Dembele bereits in der 3. Spielminute in Führung gegangen waren, konzentrierten sie sich in der Folge, angesichts des komfortablen Zwei-Tore-Vorsprungs in der Gesamtabrechnung, primär auf Defensivarbeit und traten in der Offensive, wenn überhaupt, nur noch durch schnelle Konter in Erscheinung.
Kuriose Strategie von PSG-Torhüter Matvey Safonov: Wurde Bayern-Star Michael Olise mit einem besonderem Taktik-Kniff kaltgestellt?
Auffällig war dabei, wie gut Enriques Mannschaft den in dieser Saison überragend aufspielenden Olise in den Griff bekam. Zwar holte sich dessen Gegenspieler Nuno Mendes nach einem Foul früh die Gelbe Karte ab - und hätte in Folge eines Handspiels sogar zwingend mit Gelb-Rot vom Platz fliegen müssen -, über die gesamten 90 Minuten hatte Olise aber überraschend wenige Stiche gegen den Portugiesen.
Möglicherweise lag dies auch daran, dass Paris versuchte, die rechte Offensivseite der Bayern, also genau dort, wo Olise zum Einsatz kam, bewusst personell zu überladen, damit der 24-Jährige keinen Entfaltungsraum für seine Tempo-Dribblings und Eins-gegen-Eins-Duelle bekommen konnte.
PSG-Schlussmann Matvey Safonov schlug bei Abstößen von seinem Kasten aus den Ball auffällig häufig ins linke Seitenaus. Zwar verlor Enriques Mannschaft dadurch den Ballbesitz an die Bayern, gleichwohl positionierten sich fast alle Spieler auf der aus Bayern-Sicht rechten Seite des Spielfeldes.
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Olise bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück
Dadurch schaffte es PSG, wenn Olise denn mal an den Ball kam, den 24-Jährigen stets zu doppeln. Kaum einmal gelang es dem FCB-Star, sein Tempo auszuspielen und bis an die Grundlinie vorzudringen oder nach innen zu ziehen und mit seinem gefürchteten linken Fuß abzuschließen.
Nach Abpfiff wies Safonov eine erfolgreiche Passquote von gerade einmal 21 Prozent auf - lediglich sieben seiner 33 gespielten Bälle fanden den Weg zu einem Mitspieler. Zum Vergleich: Pendant Manuel Neuer auf der anderen Seite wies eine Quote von 70 Prozent erfolgreicher Pässe auf.
Auch bei Olise sprachen die Zahlen eine deutliche Sprache, an die teils überragenden Leistungen aus den vergangenen Wochen und Monaten konnte er gegen PSG nicht anknüpfen. So spielte er für sein Team lediglich zwei Torchancen heraus, und auch in Sachen Torabschlüsse (2), Ballkontakte im gegnerischen Strafraum (8) sowie Pässe ins Angriffsdrittel (5) blieb der 24-Jährige weit hinter seinen Möglichkeiten zurück.
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname