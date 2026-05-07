Kuriose Strategie von PSG-Torhüter Matvey Safonov: Wurde Bayern-Star Michael Olise mit einem besonderem Taktik-Kniff kaltgestellt?

Auffällig war dabei, wie gut Enriques Mannschaft den in dieser Saison überragend aufspielenden Olise in den Griff bekam. Zwar holte sich dessen Gegenspieler Nuno Mendes nach einem Foul früh die Gelbe Karte ab - und hätte in Folge eines Handspiels sogar zwingend mit Gelb-Rot vom Platz fliegen müssen -, über die gesamten 90 Minuten hatte Olise aber überraschend wenige Stiche gegen den Portugiesen.

Möglicherweise lag dies auch daran, dass Paris versuchte, die rechte Offensivseite der Bayern, also genau dort, wo Olise zum Einsatz kam, bewusst personell zu überladen, damit der 24-Jährige keinen Entfaltungsraum für seine Tempo-Dribblings und Eins-gegen-Eins-Duelle bekommen konnte.

PSG-Schlussmann Matvey Safonov schlug bei Abstößen von seinem Kasten aus den Ball auffällig häufig ins linke Seitenaus. Zwar verlor Enriques Mannschaft dadurch den Ballbesitz an die Bayern, gleichwohl positionierten sich fast alle Spieler auf der aus Bayern-Sicht rechten Seite des Spielfeldes.



