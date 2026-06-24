Thomas Tuchel kratzte sich genervt am Kopf. Auf diese Frage nach Harry Kane hatte Englands Nationaltrainer offenbar wenig Lust. Verlassen sich die Three Lions offensiv zu sehr auf den Bayern-Star? "Verlässt Argentinien sich zu sehr auf Messi und Frankreich zu sehr auf Kylian Mbappe?", fragte Tuchel vielsagend zurück.
Kuriose Aussagen nach England-Patzer: Jude Bellingham lehnt Auszeichnung bei der WM ab
Harry Kane enttäuscht bei England-Patzer und vergibt riesige Chance
Nach der enttäuschenden Nullnummer des WM-Mitfavoriten gegen Ghana lag die Kane-Frage aber auf der Hand. Hatte der Torjäger beim 4:2 gegen Kroatien als Weltklasse-Dosenöffner doppelt getroffen, blieb er diesmal wirkungslos. Nur 19 Ballkontakte verzeichnete er, so wenige wie nie zuvor in einem Spiel bei einem großen Turnier mit England. Und vergab kurz vor Schluss sogar noch eine Riesenchance, als er einen Nachschuss nach dem Lattentreffer von Nico O'Reilly aus fünf Metern übers Tor setzte (86.).
Dabei hatte er sich als großer Fan der New England Patriots so sehr darauf gefreut, in Foxborough im alten Wohnzimmer der NFL-Legende Tom Brady aufzulaufen. "Solche Spiele gibt es", sagte der 32-Jährige betont gelassen zu seinem Fehlschuss: "Ich habe darauf gewartet, dass mir so eine Gelegenheit zufällt, aber ich kam nicht richtig über den Ball." Ghanas Thomas Partey habe ihn quasi in Manndeckung genommen, das habe es ihm schwer gemacht.
Stolze 78,8 Prozent Ballbesitz konnte die Luxus-Offensive um Kane nicht in einen Treffer ummünzen, um den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde zu sichern. Laut Datendienst Opta ist das seit 1966 bei einer WM der Höchstwert einer Mannschaft, die trotzdem kein Tor erzielen konnte.
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Bellingham fordert MVP-Auszeichnung für Ghana-Spieler
Die heimische Presse empfand diesen frühen Dämpfer bei der Titelmission daher als "Realitätscheck" (Guardian). Die Daily Mail wähnte das Starensemble nach der "trüben" und "erschreckend flachen" Darbietung "unsanft auf dem Boden der Tatsachen zurück" und schlug gleich Alarm: "Wie soll dieses Team mit Frankreich und Spanien konkurrieren?"
Weniger aufgeregt betrachtet, kam dieser Patzer gar nicht so unerwartet. Bei großen Turnieren lief es zum vierten Mal in Folge so: Einem Auftaktsieg folgte ein Remis. Woher kommt dieses Phänomen? Es sei "so eine Art Zweites-Spiel-Fieber, bei uns läuft es immer gleich", gab Jude Bellingham nach seinem "frustrierenden" 50. Länderspiel zu.
Trotzdem, betonte der 22-Jährige von Real Madrid, sei es ruhig in der Kabine: "Keine Sorgen, kein Stress, absolut kein Drama da drinnen." Eines wollte der offizielle Spieler des Spiels von der FIFA aber noch klarstellen: "Das verdiene ich nicht, ehrlicherweise", sagte Bellingham selbstkritisch und verwies darauf, dass man die Auszeichnung besser einem Spieler von Ghana gegeben hätte, "die wirklich gut verteidigt haben".
Tuchel appelliert an England-Fans - Ghana-Coach hadert mit VAR
Mit vier Zählern hat der Vize-Europameister als Tabellenerster punktgleich mit Ghana weiter gute Aussichten auf den Gruppensieg, wenn es am Samstag gegen das ausgeschiedene Schlusslicht Panama geht.
Tuchel appellierte also auch an die Anhänger, die weiter vom zweiten Stern träumen sollen. "Ich hoffe", sagte der 52-Jährige, "die Fans verlieren den Glauben nicht. Es liegt noch ein langer Weg vor uns." Und was Kane angeht: So eine große Chance, prophezeite Tuchel, "wird er in diesem Turnier nie wieder vergeben".
Ghana feierte dagegen den Punktgewinn, Nationaltrainer Carlos Queiroz sah sich in seinem defensiven Matchplan bestätigt, denn: "Ich kann nicht Samba spielen, wenn sie Rock 'n' Roll spielen."
Doch auch Queiroz war am Ende nicht gänzlich zufrieden und echauffierte sich über den VAR, der sich "einen Kaffee geholt" habe, als Prince Adu kurz vor Schluss vermeintlich elfmeter- und rotwürdig gefoult wurde.
Häufig gestellte Fragen
Jude Bellingham ist Mittelfeldspieler – das klingt nüchtern, wird seinem Spiel aber kaum gerecht. Ob als Achter, Zehner oder in einer Box-to-Box-Rolle: Er übernimmt Verantwortung, bringt Tempo, Spielintelligenz und Präsenz auf den Platz. Bei Real Madrid ist er längst mehr als nur ein Teil der Formation – er ist ein Taktgeber.
Er wurde am 29. Juni 2003 in Stourbridge geboren, einem Vorort im Westen Englands, nicht weit von Birmingham. Dort begann auch seine Fußballreise – früh, intensiv, zielgerichtet.
Bei Real Madrid läuft er mit der Rückennummer 5 auf – eine Zahl, die dort Tradition hat, seit Zinedine Zidane sie trug. In der englischen Nationalmannschaft war zuletzt die 10 auf seinem Rücken zu sehen. Zwei Nummern, zwei Rollen – beide mit Symbolkraft.
Er misst 1,86 Meter – ein kräftiger, aber beweglicher Spielertyp. Diese Kombination aus Körper und Technik ist einer seiner größten Vorteile, gerade im internationalen Mittelfeld.
Er bringt rund 75 Kilogramm auf die Waage – ein Gewicht, das zu seiner agilen, aber dennoch robusten Spielweise passt. Er kann einstecken, austeilen – und läuft dabei unermüdlich.
Eine genaue Angabe zur Schuhgröße gibt es nicht. Bekannt ist aber, dass er mit der schnürsenkellosen Elite-Version des Predator 24 aufläuft – in Größe US 8,5 wiegt dieser Schuh exakt 195 Gramm. Nicht viel – aber in seinen Füßen reicht das für große Wirkung.
Sein rechter Fuß ist dominant. Mit ihm kommen die Pässe, Abschlüsse, Tempodribblings – aber auch der linke bleibt nicht untätig. Gerade in engen Räumen zeigt er auch mit dem schwächeren Fuß erstaunliche Kontrolle.
Schon mit sieben Jahren schloss er sich Birmingham City an. Dort durchlief er die komplette Jugend und wurde später zum jüngsten Spieler der Vereinsgeschichte. Sein Debüt mit 16 war nur der erste Schritt – der Rest ist eine Geschichte, die in Madrid fortgeschrieben wird.
Aktuell lebt er natürlich in Spanien, doch in seiner Heimat tut sich ebenfalls etwas: Er baut ein neues Anwesen im Dorf Barnt Green, nicht weit von Birmingham entfernt. Ein Ort mit Wurzeln – vielleicht auch mit Zukunft.
Seit dem Wechsel zu Real Madrid fährt er offiziell einen BMW XM – im Rahmen der Partnerschaft zwischen Verein und Hersteller. Welches Modell er privat bevorzugt, ist offen. In Sachen Auftritt hält er es meist eher zurückhaltend.
Ja – zumindest gut genug, um sich zu verständigen. Während seiner Zeit in Dortmund hat er sich schnell anpassen müssen, weil nicht alle im Team Englisch sprachen. Interviews gab er zwar meist auf Englisch, aber das Verständnis war da. Spanisch spricht er inzwischen fließend.
Es gibt keine Informationen darüber, dass er Kinder hat. Auch in Interviews oder öffentlichen Auftritten wurde dazu nie etwas bekannt.
Berichten zufolge ist er mit dem niederländischen Model Laura Celia Valk liiert. Offiziell bestätigt ist das allerdings nicht – sein Privatleben behandelt er mit der gleichen Ruhe wie seinen Spielaufbau: keine hektischen Bewegungen nach außen.
Sein geschätztes Vermögen liegt bei umgerechnet etwa 44 Millionen Euro. Bei Real Madrid verdient er laut Berichten rund 400.000 Euro pro Woche – dazu kommen Werbedeals und Prämien. Zahlen nennt er selbst selten.
Die Liste wächst: UEFA Supercup, spanischer Supercup, La Liga, Klubweltmeister und die Champions League – allesamt mit Real Madrid. Mit dem BVB gewann er 2021 den DFB-Pokal. Eine beeindruckende Sammlung für einen 22-jährigen. Was noch kommt, ist offen – aber Potenzial für mehr ist da.
Den Ballon d'Or hat er bisher noch nicht erhalten. 2024 belegte er allerdings Platz drei – ein deutliches Zeichen dafür, wie hoch er im internationalen Fußball inzwischen bewertet wird.
Auch hier steht der ganz große Titel noch aus. Bei der Wahl zum The Best FIFA Men's Player 2024 landete er ebenfalls auf Platz drei – inmitten der absoluten Weltstars.
Einen offiziellen Spitznamen hat er selbst nicht – zumindest ist keiner öffentlich bekannt. Er selbst nannte den brasilianischen Spieler Endrick einmal "Bobby" – als Hommage an Bobby Charlton. Dass ihm selbst jemand einen Spitznamen gibt, ist bislang nicht überliefert – sein Name spricht ohnehin für sich.