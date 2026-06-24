Kuriose Aussagen nach England-Patzer: Jude Bellingham lehnt Auszeichnung bei der WM ab

Nach der enttäuschenden Nullnummer des WM-Mitfavoriten gegen Ghana lag die Kane-Frage aber auf der Hand. Hatte der Torjäger beim 4:2 gegen Kroatien als Weltklasse-Dosenöffner doppelt getroffen, blieb er diesmal wirkungslos. Nur 19 Ballkontakte verzeichnete er, so wenige wie nie zuvor in einem Spiel bei einem großen Turnier mit England. Und vergab kurz vor Schluss sogar noch eine Riesenchance, als er einen Nachschuss nach dem Lattentreffer von Nico O'Reilly aus fünf Metern übers Tor setzte (86.).

Dabei hatte er sich als großer Fan der New England Patriots so sehr darauf gefreut, in Foxborough im alten Wohnzimmer der NFL-Legende Tom Brady aufzulaufen. "Solche Spiele gibt es", sagte der 32-Jährige betont gelassen zu seinem Fehlschuss: "Ich habe darauf gewartet, dass mir so eine Gelegenheit zufällt, aber ich kam nicht richtig über den Ball." Ghanas Thomas Partey habe ihn quasi in Manndeckung genommen, das habe es ihm schwer gemacht.

Stolze 78,8 Prozent Ballbesitz konnte die Luxus-Offensive um Kane nicht in einen Treffer ummünzen, um den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde zu sichern. Laut Datendienst Opta ist das seit 1966 bei einer WM der Höchstwert einer Mannschaft, die trotzdem kein Tor erzielen konnte.