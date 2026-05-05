Kritik von Uli Hoeneß an verhandelndem Star: Spieler des FC Bayern "ist nicht Maradona"

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat die Forderungen von Konrad Laimer im Vertragspoker mit dem FCB kritisiert.

Der Vertrag des Österreichers in München läuft noch bis 2027, aktuell verhandeln Spieler und Klub über eine Verlängerung der Zusammenarbeit. Dabei soll Laimer laut Sky ein Gehalt in Höhe von 15 Millionen Euro pro Jahr gefordert haben. Bislang verdiene der 28-Jährige inklusive Prämien rund zehn Millionen Euro pro Saison.

Angesichts der kostspieligen Verlängerungen mit Spielern wie Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Alphonso Davies wollen die Münchner angeblich am Beispiel Laimers deutlich machen, dass sie nun ihren Stars nicht mehr jeden Wunsch erfüllen werden, nur um sie im Klub zu halten.