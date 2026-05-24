"I glaub, I sieh scho dobblt", stand über der atemberaubenden Choreographie im Stuttgarter Block geschrieben. Darunter waren die schwäbischen Kultfiguren "Äffle" und "Pferdle" zu sehen, die aufgrund des ein oder anderen Cocktails zu viel doppelt sahen. Auf der Gegenseite war das Duo mit dem DFB-Pokal aus dem vergangenen Jahr abgebildet. Doch die Anspielung darauf, dass der VfB den Titel verteidigen wird, bewahrheitete sich durch das 0:3 gegen den FC Bayern München nicht. Stattdessen sah das Gespann vor allem Harry Kane jubeln - und zwar nicht nur doppelt, sondern gleich dreifach!
Krasses Statement von Uli Hoeneß! Der beste Harry Kane der Geschichte versetzt nicht nur den FC Bayern München ins Schwärmen
Mit seinem Hattrick - zugleich der vierte in einem Pokalfinale nach Uwe Seeler (Hamburger SV, 1963), Roland Wohlfarth (FC Bayern, 1986) und Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, 2012) - baute der Engländer sein Torkonto in dieser Saison auf unglaubliche 61 aus. Schon vor dem Saisonfinale war klar, dass Kane auf die beste Ausbeute seiner Karriere kommen wird. Die unter dem Strich 68 Scorerpunkte sind mit Abstand persönlicher Bestwert. Ganze zwölf Torbeteiligungen mehr als noch in seiner Premierensaison beim FC Bayern (2023/24). Oder sogar 22 mehr als bei seiner besten Spielzeit für Herzensklub Tottenham Hotspur (2017/18). Außerdem avancierte Kane zum erst dritten Spieler, der in einer Pokalsaison in jeder Runde inklusive Endspiel traf, nach Dieter Müller (1. FC Köln, 1976/77) und Dirk Kurtenbach (Stuttgarter Kickers, 1986/87).
"Das war definitiv eine der besten Nächte meiner Karriere", sagte Kane im Anschluss. Dabei sei er vor dem Spiel "unglaublich aufgeregt" gewesen. "Ich wollte das Team stolz machen, ich wollte die Fans stolz machen. Und dann in einem Finale einen Hattrick zu erzielen – es ist einfach ein sehr besonderes Spiel und ein sehr besonderes Gefühl. Ich bin extrem stolz darauf. Es war eine lange und harte Saison. Sie so zu beenden, ist perfekt."
Kanes Gala-Auftritt bestand jedoch nicht nur aus seinem Dreierpack. Sowohl Vincent Kompany als auch Sebastian Hoeneß beeindruckte im Anschluss eine Szene tief in der Nachspielzeit, als das Spiel längst zugunsten der Münchner gelaufen war. Dabei wirkte es so, als hätten sich beide zuvor abgesprochen. Allerdings gab es nicht wie gewöhnlich nur eine, sondern zwei separate Pressekonferenzen.
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Harry Kane begeistert abseits seines Hattricks mit zwei Szenen
Auf die Frage nach neuen Superlativen zum 32-Jährigen, entgegnete Kompany: "Mir bleibt vor allem diese Grätsche an der Eckfahne in Erinnerung. Diese totale Hingabe für die Mannschaft. Es ist komisch zu erklären. Aber am Ende muss man sich immer fragen, ob er heute ein Tor gemacht hat. Natürlich waren es drei. Weil sein Spiel so komplett ist", sagte Kompany und lobte Kanes Pressing und Einsatz gegen den Ball. "Wenn es um Harry geht, geht es auch um Persönlichkeit - und er hat Persönlichkeit für diese großen Spiele und für diese wichtigen Momente."
Hoeneß erklärte auf dieselbe Frage: "Es ist ja nicht nur so, dass er drei Tore gemacht hat. Er hat auch in der 96. Minute hinten an der eigenen Box einen Spieler geblockt. Da stand es aber schon 3:0. Das Gesamtpaket ist einfach nur Weltklasse, absolute Weltspitze. Er hat heute den Unterschied gemacht. Ihn komplett im Griff zu haben, ist eigentlich unmöglich. Es ist schwer zu glauben, was er teilweise leistet."
Auch Sportvorstand Max Eberl schlug in eine ähnliche Kerbe, zog dafür aber eine andere Abwehraktion von Kane als Beispiel heran. "Außergewöhnlich, was Harry spielt. Nicht nur weil er die Tore macht, sondern auch als Persönlichkeit auf dem Platz. Wir alle haben gesehen, dass er beim Stand von 1:0 auf unserer linke Defensivseite ein Tackle gemacht und eine Flanke unterbunden hat. Das zeigt eben auch Harry Kane." Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Kane für den deutschen Rekordmeister viel mehr als nur Torjäger ist. Seine Spielmacher-Qualitäten, in der sich der Kapitän der englischen Nationalmannschaft immer wieder weit in die eigene Hälfte fallen lässt, hat er unter Kompany nochmal perfektioniert. Dass er obendrein die Defensivarbeit nicht scheut, ist bei genauerem Hinsehen ebenfalls keine Neuheit.
Und dennoch scheint Kane noch nicht sein persönliches Maximum erreicht zu haben. Ein Abschied, über den aufgrund seiner bekannten Ausstiegsklauseln in den vergangenen Transferperioden immer wieder spekuliert wurde, kommt für die Bayern deshalb nicht infrage. Eberl betonte abermals, dass Gespräche über eine Ausdehnung des 2027 auslaufenden Arbeitspapiers auf der Agenda stünden. "Wir haben gesagt, dass wir nach der Saison sprechen und im besten Fall vor der WM weiterkommen", sagte er. Einen genauen Zeitplan für die Verhandlungen gebe es aber nicht.
Harry Kane: Krasses Statement von Uli Hoeneß - Deniz Undav scherzt
Im Zuge dessen ging Bayern-Patron Uli Hoeneß in der ARD sogar noch einen Schritt weiter. "Das ist der beste Transfer, den wir je gemacht haben", stellte der Ehrenpräsident klar. Ob der vielen Weltklasse-Verpflichtungen in der ruhmreichen Vergangenheit der München ein echtes Statement und klares Bekenntnis. Ein Verkauf ist deshalb auch wenig überraschend überhaupt kein Thema.
"Natürlich nicht. Der FC Bayern ist ein Käuferverein. Kein Verkäuferverein", sagte Hoeneß und ging dahingehend auch auf das Gerücht ein, dass der FC Barcelona Kane als möglichen Nachfolger von Robert Lewandowski (Vertrag wird nicht verlängert) im Visier haben soll. "Außerdem hat ja Barcelona gar kein Geld. So geht’s schon mal los." Kane zeigte sich wiederum geschmeichelt von Hoeneß’ Sonderlob. "Es ist natürlich schön, so etwas zu hören. Für diesen Klub haben viele großartige Spieler gespielt, deswegen fühle ich mich geehrt. Das war ein großer Schritt für mich und meine Familie. Ich fühle mich als Teil der Geschichte des Vereins."
Im Zuge der großen Superlative-Suche zeigte sich Eberl derweil auch davon überzeugt, dass Kane seine Saison mit dem Ballon d’Or krönen könnte. Selbst ohne den in der Wertung so schwer gewichteten Champions-League-Titel habe er "absolut das Recht, Sieger zu werden. In Michael Olise könnte ihm ausgerechnet ein Teamkollege die Auszeichnung streitig machen. Der Franzose hat die Saison mit ebenso unglaublichen 53 Torbeteiligungen beendet.
Aufgrund der etwas spektakuläreren Spielweise hat der 24-Jährige auch bei Deniz Undav die Nase vorn. "Ich muss sagen, da gehe ich sogar eher mit Olise", sagte der VfB-Stürmer. Es hätten sich aber beide verdient, ergänzte der Nationalspieler und scherzte über Kane, ehe auch er nicht mehr aus dem Schwärmen herauskam: "Ich wäre manchmal gerne so frei. Du kannst ihm keinen Meter Platz lassen. Er hat einen Top-Abschluss, rechts wie links. Er hat das gewisse Gespür dafür und ist immer da, wo die Tore sind. Die Bälle, die er auf Olise oder Diaz spielt, sind auch überragend. (...) Da sieht man, was Weltklasse ist."
Entscheidend für die Ballon d’Or-Verleihung dürfte auch der WM-Titel sein. Darauf haben sowohl Kane mit England als auch Olise mit Frankreich aussichtsreiche Chancen - sofern beide an ihre Leistungen beim FC Bayern herankommen und die Superlative-Suche noch weiter erschweren.
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Harry Kane: Leistungdaten und Statistiken beim FC Bayern München
Spiele 147 Tore 146 Assists 33