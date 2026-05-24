Krasses Statement von Uli Hoeneß! Der beste Harry Kane der Geschichte versetzt nicht nur den FC Bayern München ins Schwärmen

Auf die Frage nach neuen Superlativen zum 32-Jährigen, entgegnete Kompany: "Mir bleibt vor allem diese Grätsche an der Eckfahne in Erinnerung. Diese totale Hingabe für die Mannschaft. Es ist komisch zu erklären. Aber am Ende muss man sich immer fragen, ob er heute ein Tor gemacht hat. Natürlich waren es drei. Weil sein Spiel so komplett ist", sagte Kompany und lobte Kanes Pressing und Einsatz gegen den Ball. "Wenn es um Harry geht, geht es auch um Persönlichkeit - und er hat Persönlichkeit für diese großen Spiele und für diese wichtigen Momente."

Hoeneß erklärte auf dieselbe Frage: "Es ist ja nicht nur so, dass er drei Tore gemacht hat. Er hat auch in der 96. Minute hinten an der eigenen Box einen Spieler geblockt. Da stand es aber schon 3:0. Das Gesamtpaket ist einfach nur Weltklasse, absolute Weltspitze. Er hat heute den Unterschied gemacht. Ihn komplett im Griff zu haben, ist eigentlich unmöglich. Es ist schwer zu glauben, was er teilweise leistet."

Auch Sportvorstand Max Eberl schlug in eine ähnliche Kerbe, zog dafür aber eine andere Abwehraktion von Kane als Beispiel heran. "Außergewöhnlich, was Harry spielt. Nicht nur weil er die Tore macht, sondern auch als Persönlichkeit auf dem Platz. Wir alle haben gesehen, dass er beim Stand von 1:0 auf unserer linke Defensivseite ein Tackle gemacht und eine Flanke unterbunden hat. Das zeigt eben auch Harry Kane." Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Kane für den deutschen Rekordmeister viel mehr als nur Torjäger ist. Seine Spielmacher-Qualitäten, in der sich der Kapitän der englischen Nationalmannschaft immer wieder weit in die eigene Hälfte fallen lässt, hat er unter Kompany nochmal perfektioniert. Dass er obendrein die Defensivarbeit nicht scheut, ist bei genauerem Hinsehen ebenfalls keine Neuheit.

Und dennoch scheint Kane noch nicht sein persönliches Maximum erreicht zu haben. Ein Abschied, über den aufgrund seiner bekannten Ausstiegsklauseln in den vergangenen Transferperioden immer wieder spekuliert wurde, kommt für die Bayern deshalb nicht infrage. Eberl betonte abermals, dass Gespräche über eine Ausdehnung des 2027 auslaufenden Arbeitspapiers auf der Agenda stünden. "Wir haben gesagt, dass wir nach der Saison sprechen und im besten Fall vor der WM weiterkommen", sagte er. Einen genauen Zeitplan für die Verhandlungen gebe es aber nicht.