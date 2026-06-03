Real Madrids scheidender Interimstrainer Alvaro Arbeloa (43) hat sich angeblich bei Bayer Leverkusen angeboten - und sich vom Werksklub eine Absage eingehandelt.
Korb aus der Bundesliga! Real-Trainer Alvaro Arbeloa soll sich selbst angeboten haben
Die Sport Bild berichtet, dass der Spanier sich über sein Management aktiv für den Trainerposten beim Doublesieger von 2024 beworben habe. Arbeloa strebe einen Wechsel ins Ausland in diesem Sommer an.
Die Antwort aus Leverkusen auf seine Anfrage sei für den ehemaligen spanischen Nationalspieler jedoch wenig erfreulich ausgefallen. Zwar schätze man Arbeloa grundsätzlich und habe diesen auch während seiner Zeit als Nachwuchstrainer bei Real gescoutet. Jedoch seien die Eindrücke nicht so zufriedenstellend gewesen, dass man ihm jetzt schon die Profimannschaft anvertrauen wolle.
Bayers Verantwortlichen fehle "die Überzeugung, dass Arbeloa in seiner Entwicklung als Trainer schon weit genug ist, um die Leverkusener Mannschaft sofort wieder nach ganz oben führen zu können", heißt es.
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Bayer Leverkusens Trainersuche läuft nicht wunschgemäß
Arbeloa hatte Reals erste Mannschaft im Januar nach der Entlassung des ehemaligen Bayer-Meistermachers Xabi Alonso übernommen. Die zweite titellose Saison in Folge konnte aber auch der ehemalige Rechtsverteidiger nicht verhindern. Kurz vor dem Ende der Spielzeit verkündete er, dass er nicht Cheftrainer bei den Königlichen bleibt, sein designierter Nachfolger ist Jose Mourinho (63, Benfica).
Nach 20 Jahren in unterschiedlichen Funktionen bei Real wolle er nun bei einem ausländischen Klub arbeiten, so die Sport Bild.
Das wäre in Leverkusen möglich gewesen. Dort steht der aktuelle Coach Kasper Hjulmand (54) trotz eines bis 2027 gültigen Vertrags nach dem Verpassen der Champions League vor der Ablösung. Die Suche nach einem Nachfolger läuft allerdings für die Bosse Fernando Caro (61) und Simon Rolfes (44) überhaupt nicht nach Plan.
Als Wunschkandidat galt Arbeolas Landsmann Andoni Iraola (43). Dieser verlässt den AFC Bournemouth nach drei erfolgreichen Jahren. Nachdem allerdings der FC Liverpool am Wochenende Arne Slot vor die Tür setzte, kristallisierte sich Iraola als Wunschnachfolger heraus. Mittlerweile soll es auch eine Einigung geben, mit der Verkündung der Zusammenarbeit wird in den kommenden Tagen gerechnet.
Das Hoffen auf Iraola führte in Leverkusen dazu, dass der ebenfalls gehandelte Ex-Atletico-Profi Filipe Luis sich zwischenzeitlich für die AS Monaco entschied. Allerdings spielte auch die fehlende UEFA-Pro-Lizenz eine Rolle: Ohne Sondergenehmigung müssen die Monegassen wohl 25.000 Euro Strafe pro Spiel von Filippe Luis an der Seitenlinie berappen.
Oliver Glasner (51, verlässt Crystal Palace) will dem Vernehmen nach eigentlich nicht zurück in die Bundesliga und verhandelt mit der AC Mailand. Und Michel (50) wechselt vom FC Girona zu Ajax Amsterdam.
Wunschspieler Kennet Eichhorn sieht Trainerfrage als "K.o.-Kriterium"
So stehen Carro und Rolfes unter Zugzwang, schließlich sieht ihr Plan vor, noch in dieser Woche den neuen Trainer für die kommende Saison zu präsentieren. Zusätzlichen Druck in dieser Angelegenheit gibt es durch das Werben um Supertalent Kennet Eichhorn von Hertha BSC. Zahlreiche Klubs werben um den 16-Jährigen.
Lautkicker habe Bayer grundsätzlich "gute Chancen" auf eine Eichhorn-Verpflichtung. Diese schwinden jedoch durch die ungeklärte Trainerfrage. Diese stelle ein "K.o.-Kriterium" da, denn Eichhorn werde keinem Verein zusagen, bei dem nicht klar ist, wer künftig auf der Trainerbank sitzt.