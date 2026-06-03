Korb aus der Bundesliga! Real-Trainer Alvaro Arbeloa soll sich selbst angeboten haben

Arbeloa hatte Reals erste Mannschaft im Januar nach der Entlassung des ehemaligen Bayer-Meistermachers Xabi Alonso übernommen. Die zweite titellose Saison in Folge konnte aber auch der ehemalige Rechtsverteidiger nicht verhindern. Kurz vor dem Ende der Spielzeit verkündete er, dass er nicht Cheftrainer bei den Königlichen bleibt, sein designierter Nachfolger ist Jose Mourinho (63, Benfica).

Nach 20 Jahren in unterschiedlichen Funktionen bei Real wolle er nun bei einem ausländischen Klub arbeiten, so die Sport Bild.

Das wäre in Leverkusen möglich gewesen. Dort steht der aktuelle Coach Kasper Hjulmand (54) trotz eines bis 2027 gültigen Vertrags nach dem Verpassen der Champions League vor der Ablösung. Die Suche nach einem Nachfolger läuft allerdings für die Bosse Fernando Caro (61) und Simon Rolfes (44) überhaupt nicht nach Plan.

Als Wunschkandidat galt Arbeolas Landsmann Andoni Iraola (43). Dieser verlässt den AFC Bournemouth nach drei erfolgreichen Jahren. Nachdem allerdings der FC Liverpool am Wochenende Arne Slot vor die Tür setzte, kristallisierte sich Iraola als Wunschnachfolger heraus. Mittlerweile soll es auch eine Einigung geben, mit der Verkündung der Zusammenarbeit wird in den kommenden Tagen gerechnet.

Das Hoffen auf Iraola führte in Leverkusen dazu, dass der ebenfalls gehandelte Ex-Atletico-Profi Filipe Luis sich zwischenzeitlich für die AS Monaco entschied. Allerdings spielte auch die fehlende UEFA-Pro-Lizenz eine Rolle: Ohne Sondergenehmigung müssen die Monegassen wohl 25.000 Euro Strafe pro Spiel von Filippe Luis an der Seitenlinie berappen.

Oliver Glasner (51, verlässt Crystal Palace) will dem Vernehmen nach eigentlich nicht zurück in die Bundesliga und verhandelt mit der AC Mailand. Und Michel (50) wechselt vom FC Girona zu Ajax Amsterdam.