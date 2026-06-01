Bei einem Briefing mit Medienvertretern aus aller Welt gab Pierluigi Collina, Chef der FIFA-Schiedsrichterkommission, bekannt, dass der Schiedsrichter künftig eine Rote Karte vergeben werde, wenn Spieler ihren Mund mit der Hand, dem Trikot oder anderweitig bedecken. Aber: "Nur wenn es eine konfrontative Konversation ist. Wenn es freundschaftlich ist, weil beide Spieler beispielsweise im selben Verein spielen und mit ihren Nationalmannschaften aufeinandertreffen, wird nicht eingegriffen."
Konsequenz aus dem Eklat um Prestianni: FIFA gibt neue Rot-Regel bei der WM bekannt
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FIFA und UEFA ziehen Prestianni nach Beleidigung gegen Vinicius Junior aus dem Verkehr
Hintergrund: Im Februar beim Playoff-Hinspiel in der Champions League zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid sorgte Benfica-Profi Gianluca Prestianni für einen mutmaßlichen Rassismus-Eklat. Der Argentinier, der nicht für das WM-Aufgebot der Albiceleste nominiert wurde, soll Vinicius Junior rassistisch beleidigt haben, hielt sich bei der Auseinandersetzung aber das Trikot vor den Mund, damit nicht genau ersichtlich war, was er dem Brasilianer tatsächlich gesagt hatte. Prestianni wurde anschließend zwar gesperrt, durfte das Spiel gegen Real aber dennoch beenden.
Mitte April hatte die UEFA Prestianni dann "wegen diskriminierenden Verhaltens" für insgesamt sechs Spiele aus dem Verkehr gezogen. Die Sperre wurde von der FIFA zwei Wochen später auf alle Wettbewerbe weltweit ausgeweitet, sodass er auch die ersten zwei Gruppenspiele bei der WM verpasst hätte, wenn er nominiert worden wäre.
Senegal sorgt für Eklat beim Afrika-Cup - FIFA zieht Konsequenzen
Auch aus einem weiteren Eklat, wenige Wochen vor dem Prestianni-Vorfall, hat die FIFA ihre Lehren gezogen. Künftig soll jeder Spieler, der aus Protest gegen eine Entscheidung des Referees das Feld verlässt, die Rote Karte sehen. Für Mitglieder des Staffs, die ihre Spieler dazu bewegen wollen, gilt dasselbe.
Im Finale des Afrika-Cups gegen Marokko hatte die senegalesische Mannschaft auf Anweisung von Trainer Pape Thiaw nach zwei umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidungen geschlossen das Feld verlassen und sich geweigert, weiterzuspielen. Senegal gewann das Spiel letztlich in der Verlängerung, allerdings erklärte der internationale Sportgerichtshof CAS zwei Monate später Marokko nachträglich zum Sieger.
FIFA bei Torhüter-Verletzungen vor einem großen Rätsel
Bereits bekannt gewordene Regeländerungen der FIFA vor der WM zielten vorwiegend auf den Kampf gegen das Zeitspiel ab - etwa die neuen Fünf-Sekunden-Regeln bei Abstößen, Eckbällen und Einwürfen. Hierbei verwies Collina aber auf das "Fingerspitzengefühl" bei den Unparteiischen: "Wenn ein Spieler beispielsweise ein Spezialist für weite Einwürfe ist und einen langen Weg nach vorn hat, soll der Countdown natürlich nicht heruntergezählt werden."
Fraglich ist noch, wie die FIFA mit der neuen Gepflogenheit umgeht, dass Torhüter eine Verletzung vortäuschen, um es dem Trainer zu ermöglichen, sich kurz am Spielfeldrand noch einmal mit der Mannschaft zu besprechen und gegebenenfalls neue taktische Anweisungen zu implementieren. Generell gilt bei der WM, dass ein auf dem Spielfeld behandelter Spieler erst nach einer Minute wieder eingewechselt werden darf. Fraglich, wie das dann beim Torhüter gehandhabt werden soll. "Wir setzen auch darauf, dass die Spieler das Problem ebenfalls verstehen", sagte Collina.