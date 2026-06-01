Konsequenz aus dem Eklat um Prestianni: FIFA gibt neue Rot-Regel bei der WM bekannt

Hintergrund: Im Februar beim Playoff-Hinspiel in der Champions League zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid sorgte Benfica-Profi Gianluca Prestianni für einen mutmaßlichen Rassismus-Eklat. Der Argentinier, der nicht für das WM-Aufgebot der Albiceleste nominiert wurde, soll Vinicius Junior rassistisch beleidigt haben, hielt sich bei der Auseinandersetzung aber das Trikot vor den Mund, damit nicht genau ersichtlich war, was er dem Brasilianer tatsächlich gesagt hatte. Prestianni wurde anschließend zwar gesperrt, durfte das Spiel gegen Real aber dennoch beenden.

Mitte April hatte die UEFA Prestianni dann "wegen diskriminierenden Verhaltens" für insgesamt sechs Spiele aus dem Verkehr gezogen. Die Sperre wurde von der FIFA zwei Wochen später auf alle Wettbewerbe weltweit ausgeweitet, sodass er auch die ersten zwei Gruppenspiele bei der WM verpasst hätte, wenn er nominiert worden wäre.