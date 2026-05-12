Wie das Portal Deichstube berichtet, haben sich die Schwarzgelben nach Mio Backhaus erkundigt, der derzeit beim SV Werder Bremen unter Vertrag steht. Wie konkret das Interesse der Dortmunder am 22-Jährigen Schlussmann ist, geht aus der Meldung gleichwohl nicht hervor.
Konkurrenz für Gregor Kobel? BVB erkundigt sich offenbar nach Bundesliga-Torwart
Backhaus gilt als eines der größten Talente des deutschen Fußballs auf der Torhüterposition und durfte in der laufenden Saison als Nummer eins bei den Grün-Weißen ran. Wettbewerbsübergreifend stand er 31-mal auf dem Platz, wobei er 54 Gegentore kassierte und fünfmal zu Null spielte.
Bei Borussia Dortmund steht eigentlich Gregor Kobel als unumstrittener Stammtorhüter zwischen den Pfosten, Backhaus wäre bei einem entsprechenden Wechsel deshalb wohl zunächst als vielversprechende Nummer zwei und potenzielle Nummer eins für die Zukunft eingeplant.
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BVB hat mit Meyer und Ramaj bereits zwei Ersatztorhüter
Darüber hinaus hat der BVB mit dem derzeitigen Ersatzmann Alexander Meyer und dem im Sommer von seiner Leihe beim 1. FC Heidenheim zurückkehrenden Diant Ramaj zwei weitere Alternativen auf dem Gehaltszettel. Meyer ist mit seinen 35 Jahren jedoch nicht mehr der jüngste, um Ramaj ranken sich Gerüchte um einen vorzeitigen Verkauf.
Im Werben um Backhaus müsste sich der BVB zudem einiger Konkurrenz erwehren. Vor allem der SC Freiburg soll sich um Backhaus bemühen, schließlich möchte man sich im Breisgau auf einen möglichen Abgang von Noah Atubolu vorbereiten.
Backhaus' Vertrag bei Bremen ist noch bis zum 30. Juni 2028 datiert.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.