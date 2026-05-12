Konkurrenz für Gregor Kobel? BVB erkundigt sich offenbar nach Bundesliga-Torwart

Darüber hinaus hat der BVB mit dem derzeitigen Ersatzmann Alexander Meyer und dem im Sommer von seiner Leihe beim 1. FC Heidenheim zurückkehrenden Diant Ramaj zwei weitere Alternativen auf dem Gehaltszettel. Meyer ist mit seinen 35 Jahren jedoch nicht mehr der jüngste, um Ramaj ranken sich Gerüchte um einen vorzeitigen Verkauf.

Im Werben um Backhaus müsste sich der BVB zudem einiger Konkurrenz erwehren. Vor allem der SC Freiburg soll sich um Backhaus bemühen, schließlich möchte man sich im Breisgau auf einen möglichen Abgang von Noah Atubolu vorbereiten.

Backhaus' Vertrag bei Bremen ist noch bis zum 30. Juni 2028 datiert.