Konkurrenz für den BVB! RB Leipzig steigt offenbar in Poker um Bundesliga-Shootingstar ein

Informationen der Bild-Zeitung zufolge soll es zwischen den Sachsen und dem gebürtigen Berliner bereits erste Gespräche gegeben haben, auch wenn sich die Verhandlungen wohl noch in einem sehr frühen Stadium befinden und noch nichts konkret ist.
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Bei Hoffenheim steht Asllani noch bis zum 30. Juni 2029 unter Vertrag, er kann die TSG allerdings in diesem Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro verlassen.
Das hat neben Leipzig auch einige andere Topklubs auf den Plan gerufen. So wird dem BVB seit einiger Zeit Interesse am 23-Jährigen nachgesagt - vor allem nach dem Wechsel von Ole Book zu den Schwarzgelben wurde die Sache heiß. Beide kennen sich noch aus der gemeinsamen Zeit bei Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg.
Darüber hinaus hat auch der FC Barcelona, wo mit Hansi Flick ein deutscher Trainer an der Seitenlinie steht, ein Auge auf den Angreifer geworfen. Sein Berater bestätigte unlängst, dass es Kontakt zu den Katalanen gegeben habe.
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Asllani spielt starke Saison bei der TSG Hoffenheim
Im Falle von Leipzig ist wiederum fraglich, inwiefern ein Transfer des 23-Jährigen überhaupt Sinn ergibt. Mit Romulo, Conrad Harder und Talent Samba Konate stehen bei den Bullen bereits drei Mittelstürmer unter Vertrag. Vor allem Romulo machte in der zurückliegenden Saison einen ausgezeichneten Job und steuerte in 30 Bundesliga-Spielen 13 Torbeteiligungen (neun Tore, vier Assists) bei.
Asllani wiederum kann noch bessere Zahlen vorweisen. 33-mal stand er 2025/26 im deutschen Oberhaus für die TSG auf dem Rasen, wobei er zehn Tore selbst erzielen konnte und neun weitere Treffer per Assist vorbereitete.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.