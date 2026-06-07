Konkurrenz für den BVB! RB Leipzig steigt offenbar in Poker um Bundesliga-Shootingstar ein

Bei Hoffenheim steht Asllani noch bis zum 30. Juni 2029 unter Vertrag, er kann die TSG allerdings in diesem Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro verlassen.

Das hat neben Leipzig auch einige andere Topklubs auf den Plan gerufen. So wird dem BVB seit einiger Zeit Interesse am 23-Jährigen nachgesagt - vor allem nach dem Wechsel von Ole Book zu den Schwarzgelben wurde die Sache heiß. Beide kennen sich noch aus der gemeinsamen Zeit bei Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg.

Darüber hinaus hat auch der FC Barcelona, wo mit Hansi Flick ein deutscher Trainer an der Seitenlinie steht, ein Auge auf den Angreifer geworfen. Sein Berater bestätigte unlängst, dass es Kontakt zu den Katalanen gegeben habe.