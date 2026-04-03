Nico Schlotterbeck soll nun doch eine konkrete Wechsel-Anfrage von einem namentlich nicht genannten Top-Klub vorliegen. Das berichtet Sky. Demnach sei zuvor das Interesse von Liverpool, Manchester United oder Real Madrid zwar vorhanden, aber eher loser Natur gewesen. Das habe sich nun zumindest bei einem Verein geändert.
Konkrete Wechsel-Anfrage? Schlotterbeck-Poker könnte für den BVB böses Ende nehmen
Schlotterbeck dementiert Einigung mit BVB und will wohl nachverhandeln
Schlotterbeck hatte Berichte über eine unmittelbar bevorstehende Vertragsverlängerung beim BVB während eines Auftritts in der Mixed Zone im Rahmen des Testspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Ghana am Montag ins Reich der Fabeln verwiesen - und zwar in aller Deutlichkeit.
Bild und Sky hatten zuvor behauptet, Schlotterbeck werde seinen bis 2027 laufenden Vertrag nach der Rückkehr vom DFB-Team verlängern, bis auf letzte Details sei alles geklärt, hieß es. "So weit sind wir leider nicht. Ich habe lange mit Sebastian (Kehl, d.Red.) verhandelt, der ist jetzt nicht mehr da", sagte Schlotterbeck.
Laut Sky soll es am Mittwoch nun ein Treffen mit Kehl-Nachfolger Ole Book gegeben haben, in dem Schlotterbeck noch einmal die mit Kehl ausgehandelten Parameter zu seinen Gunsten habe verbessern wollen. Demnach wolle der Innenverteidiger beim Gehalt und besonders bei der Ausstiegsklausel noch einmal nachverhandeln.
BVB droht Horrorszenario im Schlotterbeck-Poker
Der BVB soll Schlotterbeck ein Jahressalär in Höhe von 14 Millionen Euro geboten und ihm eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro zugesichert haben. Schlotterbeck wolle nun erwirken, dass die Klausel bereits in diesem Sommer aktivierbar ist.
Sollten sich die Fronten aufgrund dieser Punkte nun doch verhärten, droht dem BVB durchaus ein Horrorszenario in der Causa Schlotterbeck. Wenn sich der 26-Jährige gegen eine Vertragsverlängerung entscheiden würde, hätte der BVB die Qual der Wahl.
Entweder im Sommer 2027 Schlotterbeck ablösefrei verlieren oder den Abwehrchef noch im kommenden Sommer für einen verhältnismäßig kleine Ablösesumme ziehen lassen. Diese soll sich in dem Szenario auf lediglich 30 bis 35 Millionen Euro belaufen. Da wäre die angebliche Ausstiegsklausel-Forderung Schlotterbecks wirtschaftlich sinnhafter.
Kovac stellt sich demonstrativ hinter Schlotterbeck
Böses Blut soll es beim BVB trotz des weiter laufenden Vertragspokers aber nicht geben. Zumindest Trainer Niko Kovac stellte sich am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Dortmunder Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart demonstrativ hinter Schlotterbeck, dem er an dem medialen Rummel der vergangenen Tage keinerlei Schuld gab.
"Ich glaube nicht, dass Schlotti für Schlagzeilen gesorgt hat, sondern diejenigen, die das publiziert und etwas in die Welt gesetzt haben, was so nicht ganz gestimmt hat. Das weiß der Klub, das weiß der Schlotti und er hat das absolute Recht, das auch klarzustellen", sagte Kovac. Lediglich die Tatsache, dass Schlotterbeck suggerierte, dass die Verhandlungen aufgrund der Trennung von Kehl einen Rückschlag erlitten hätten, bezeichnete Kovac als "unglücklich".
Der Trainer äußerte sich zudem erneut zuversichtlich, dass Schlotterbeck das Angebot zur vorzeitigen Vertragsverlängerungen annehmen wird. "Ich bin selbst sehr positiv und bleibe das auch. Das ist ein richtig guter Spieler. Ein Spieler, den wir brauchen und den wir alle lieben. Wir werden alles tun, dass er bei uns bleibt", sagte er.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.