Konkrete Wechsel-Anfrage? Schlotterbeck-Poker könnte für den BVB böses Ende nehmen

Schlotterbeck hatte Berichte über eine unmittelbar bevorstehende Vertragsverlängerung beim BVB während eines Auftritts in der Mixed Zone im Rahmen des Testspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Ghana am Montag ins Reich der Fabeln verwiesen - und zwar in aller Deutlichkeit.

Bild und Sky hatten zuvor behauptet, Schlotterbeck werde seinen bis 2027 laufenden Vertrag nach der Rückkehr vom DFB-Team verlängern, bis auf letzte Details sei alles geklärt, hieß es. "So weit sind wir leider nicht. Ich habe lange mit Sebastian (Kehl, d.Red.) verhandelt, der ist jetzt nicht mehr da", sagte Schlotterbeck.

Laut Sky soll es am Mittwoch nun ein Treffen mit Kehl-Nachfolger Ole Book gegeben haben, in dem Schlotterbeck noch einmal die mit Kehl ausgehandelten Parameter zu seinen Gunsten habe verbessern wollen. Demnach wolle der Innenverteidiger beim Gehalt und besonders bei der Ausstiegsklausel noch einmal nachverhandeln.