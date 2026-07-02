Geht es dem FC Bayern gut, dann geht es der deutschen Nationalmannschaft gut: So lautet eine vielzitierte Weisheit von Klub-Patron Uli Hoeneß, die bei dieser WM spektakulär widerlegt wurde.
Komplettes Gegenstück zu Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz: Die Spieler des FC Bayern sind die Gesichter des deutschen Scheiterns bei der WM
Dem FC Bayern ging es in der vergangenen Saison verdammt gut. Mit etlichen deutschen Nationalspielern als Leistungsträger holten die Münchner höchst souverän das erste Double seit 2020 und scheiterten im Halbfinale der Champions League nur knapp am späteren Sieger Paris Saint-Germain.
Auf die Nationalmannschaft übertrug das nominierte Münchner Sextett diesen Schwung aber nicht einmal im Ansatz. Ganz im Gegenteil: Tatsächlich avancierten ausgerechnet die Spieler des FC Bayern in einer insgesamt schwachen deutschen Mannschaft zu den Gesichtern des Scheiterns.
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DFB-Team: Tah vergab entscheidend, Musiala landete auf der Bank
Da wäre Abwehrchef Jonathan Tah, der beim Elfmeterschießen gegen Paraguay den entscheidenden Versuch vergab. Da wäre Keeper Manuel Neuer, vor der WM unter großem Brimborium im Alter von 40 Jahren ins DFB-Team zurückgekehrt. Beim Turnier war von seiner vermeintlichen "Aura" nichts zu sehen, stattdessen kassierte er gegen Ecuador ein billiges Gegentor. Gerade wegen der monströsen Überhöhung seiner Person vorab, geht Neuers WM als Inbegriff eines misslungenen Comebacks durch.
Jamal Musiala traf zwar beim 7:1 gegen Curacao. Von den insgesamt elf deutschen WM-Toren war es aber letztlich das einzige, das ein Spieler des FC Bayern erzielt hat. Nach zwei höchst enttäuschenden Startelfeinsätzen gegen die Elfenbeinküste und Ecuador landete Musiala gegen Paraguay auf der Bank. Auch ein halbes Jahr nach seinem Comeback ist er nur ein Schatten seiner selbst. Musiala steht sinnbildlich für das unausgeschöpfte Talent dieses deutschen Kaders. Das noch größer hätte sein können, wären seine Münchner Kollegen Lennart Karl und Serge Gnabry nicht verletzt ausgefallen.
Das Münchner Mittelfeldtrio litt unter verschiedenen Problemen
Besonders enttäuschend verlief die WM für die drei zentralen Mittelfeldspieler des FC Bayern. Kapitän Joshua Kimmich blieb rechts hinten, strauchelte dort gegen flinke Gegenspieler und wurde von permanenten Debatten über eine mögliche Rückkehr ins Mittelfeld begleitet. Nach Wunsch etlicher Experten hätte er dort ausgerechnet seinen Doppelsechs-Partner vom FC Bayern ersetzen sollen: Aleksandar Pavlovic.
Nach einer guten Saison mit den Münchnern spielte Pavlovic eine erschreckend schwache WM. An der Seite seines neuen Partners Felix Nmecha fand er nie zu seinem metronomartigen Passspiel, wirkte ungewohnt träge und hatte zudem entscheidenden Anteil an zwei Gegentoren.
Und dann wäre da noch Leon Goretzka: Als Stammspieler in der Qualifikation stellte ihm Nagelsmann noch im März öffentlich eine ähnliche Rolle für die WM in Aussicht, gab an Pavlovics Seite dann aber Nmecha den Vorzug. Dass der Bundestrainer beim Stand von 0:1 gegen die Elfenbeinküste lieber Nadiem Amiri brachte, dürfte sich für Goretzka wie ein Nackenschlag angefühlt haben. Da sein Vertrag beim FC Bayern nicht verlängert wurde und er bis heute keinen neuen Klub gefunden hat, ist der 31-Jährige seit Mittwoch erstmals in seiner Karriere vereinslos.
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Michael Olise und Harry Kane jagen Trophäen und Rekorde
Die Frage der Fragen lautet natürlich: Woran hat es gelegen? Tatsächlich ist keine Personalie für sich wirklich überraschend. Bei Kimmich geht die Positionierung als Grund durch, bei Pavlovic der fehlende Kimmich an seiner Seite, bei Tah Pech, bei Goretzka fehlende Spielzeit und Musiala hatte seit seinem Comeback auch für den FC Bayern nicht überzeugt.
Die kräftezehrende Klub-Saison als Argument für das Versagen wird derweil ausgerechnet von ihren Münchner Mitspielern aus anderen Ländern widerlegt. So verheerend es für die DFB-Kicker des FC Bayern bei der WM lief, so überragend läuft es nämlich für viele Legionäre. Tatsächlich fußte auch der Münchner Erfolg der vergangenen Saison zu großen Teilen am Angriffs-Dreizack, bestehend aus Michael Olise, Harry Kane und Luis Diaz.
Bei der WM machten sie einfach so weiter: Gleich am ersten Spieltag der Gruppenphase räumten Olise, Kane und Diaz Auszeichnungen für den Spieler des Spiels ab und glänzten anschließend munter weiter. Kane stieg mit seinem Treffer gegen Panama zu Englands alleinigen WM-Rekordtorschützen auf und schoss England gegen die DR Kongo ins Achtelfinale. Olise lieferte als Zehner in vier Spielen schon fünf Assists und jagt in Rekordzeit den geteilten WM-Vorlagenrekord von Lionel Messi und Diego Maradona (beide acht).
Konrad Laimer glänzt als Allrounder, Alphonso Davies feiert Comeback
Als unumstrittene Stammspieler noch im Turnier vertreten sind auch Frankreichs Innenverteidiger Dayot Upamecano, Kroatiens Rechtsverteidiger Josip Stanisic und Österreichs Allrounder Konrad Laimer. Der 29-Jährige lief in den drei Gruppenspielen auf drei verschiedenen Positionen auf: als Linksverteidiger, Zehner und Rechtsaußen. Am Donnerstag fordert er mit Österreich im Sechzehntelfinale Europameister Spanien.
Bereits im Achtelfinale steht Alphonso Davies mit Kanada. Ausgerechnet beim Last-Minute-Sieg gegen Südafrika feierte er per Einwechslung sein Comeback nach wochenlanger Verletzungspause und avancierte damit zum 1000. beim Turnier eingesetzten Spieler. Denkbar, dass Davies im nun anstehenden Duell mit Marokko am Samstag erstmals bei der WM in die Startelf rückt.
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Der FC Bayern verpflichtet zwei Senkrechtstarter der WM
Dann bekommt es Davies mit einem künftigen Kollegen und Senkrechtstarter der bisherigen WM zu tun: Ismael Saibari. Der 25-jährige Marokkaner erzielte bereits drei Tore und verwandelte im Elfmeterschießen gegen die Niederlande entscheidend. Sein Transfer für rund 55 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zum FC Bayern wurde am Mittwoch offiziell bestätigt.
Für eine ähnliche Summe wird auch DFB-Newcomer Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt nach München wechseln. Mit dem 23-Jährigen bekommt der FC Bayern einen deutschen Nationalspieler, der immerhin mit einem gewissen Grad an Zufriedenheit an das Turnier zurückdenken wird, etablierte er sich doch etwas überraschend in der Stammelf.
Ausgeschieden sind, abgesehen vom deutschen Block, bisher Min-Jae Kim (Südkorea), Hiroki Ito (Japan) sowie der scheidende Leihstürmer Nicolas Jackson und Jungstar Bara Sapoko Ndiaye (beide Senegal).