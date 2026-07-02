Komplettes Gegenstück zu Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz: Die Spieler des FC Bayern sind die Gesichter des deutschen Scheiterns bei der WM

Besonders enttäuschend verlief die WM für die drei zentralen Mittelfeldspieler des FC Bayern. Kapitän Joshua Kimmich blieb rechts hinten, strauchelte dort gegen flinke Gegenspieler und wurde von permanenten Debatten über eine mögliche Rückkehr ins Mittelfeld begleitet. Nach Wunsch etlicher Experten hätte er dort ausgerechnet seinen Doppelsechs-Partner vom FC Bayern ersetzen sollen: Aleksandar Pavlovic.

Nach einer guten Saison mit den Münchnern spielte Pavlovic eine erschreckend schwache WM. An der Seite seines neuen Partners Felix Nmecha fand er nie zu seinem metronomartigen Passspiel, wirkte ungewohnt träge und hatte zudem entscheidenden Anteil an zwei Gegentoren.

Und dann wäre da noch Leon Goretzka: Als Stammspieler in der Qualifikation stellte ihm Nagelsmann noch im März öffentlich eine ähnliche Rolle für die WM in Aussicht, gab an Pavlovics Seite dann aber Nmecha den Vorzug. Dass der Bundestrainer beim Stand von 0:1 gegen die Elfenbeinküste lieber Nadiem Amiri brachte, dürfte sich für Goretzka wie ein Nackenschlag angefühlt haben. Da sein Vertrag beim FC Bayern nicht verlängert wurde und er bis heute keinen neuen Klub gefunden hat, ist der 31-Jährige seit Mittwoch erstmals in seiner Karriere vereinslos.