Kompletter Wahnsinn nach Elfmeter-Fehlschuss von Lionel Messi! Argentinien dreht 0:2-Rückstand gegen Ägypten und zieht ins WM-Viertelfinale ein

Cristian Romero (79.), Messi selbst mit seinem 21. WM-Tor (83.) und Enzo Fernández (90.+2) schossen den Weltmeister in der Schlussphase doch noch ins Viertelfinale von Kansas City. Dort geht es am Sonntag (3.00 Uhr MESZ/MagentaTV) gegen die Schweiz oder Kolumbien.

Danach hatte es in Atlanta lange nicht ausgesehen - auch weil Messi einen Foulelfmeter verschoss (21.). Die Argentinier bissen sich immer wieder die Zähne am überragenden Torhüter Mostafa Shobeir aus und liefen lange einem Rückstand hinterher.

Yasser Ibrahim (15.) sorgte mit seinem Kopfballtreffer für den ersten Rückstand Argentiniens während der WM. Der Titelverteidiger hätte kurz darauf ausgleichen können, doch Messi scheiterte an Shobeir - bereits gegen Österreich hatte der Superstar einen Strafstoß vergeben. Als Argentinien wütend auf den Ausgleich drängte, schlug Mostafa Ziko (67.) nach einem Konter zu.