Kompanys "Liebling" völlig überfordert, Joker sorgen für die spektakuläre Wende: FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken zum Bundesligaspiel gegen den 1. FSV Mainz 05

Michal Olise: Seine Einwechslung zur zweiten Halbzeit brachte die Wende. Vor dem ersten Bayern-Tor setzte er sich stark durch und leitete auf Assist-Geber Laimer weiter, das 2:3 erzielte er in Olise-typischer Manier mit einem traumhaften Schlenzer ins lange Eck. Auch sonst kaum zu fassen für die Mainzer Defensive. Note: 1,5.

Harry Kane: Den Rekord von Robert Lewandowski wird der Engländer in dieser Spielzeit wohl nicht mehr brechen, dennoch zeigte Kane auch gegen Mainz, wie wichtig er für den Rekordmeister ist. Gut im Kombinationsspiel mit Olise und Musiala. Stand beim 4:3 dann genau dort, wo ein Goalgetter zu stehen hat. Note: 2,5.

Jamal Musiala: Der lange verletzte Ausnahmekünstler nähert sich immer mehr seinem absoluten Top-Niveau an. Ähnlich wie Olise wirbelte er nach seiner Hereinnahme in der 57. Minute durch die Mainzer Reihen. Sein drittes Tor leitete er selbst mit ein, auch am vierten Münchner Treffer beteiligt. Note: 2.

Josip Stanisic: Deutlich aktiver und vor allem offensiver als Davies, für den er nach 57 Minuten das Spielfeld betrat. Defensiv aufgrund der wenigen Mainzer Vorstöße in Halbzeit zwei kaum mehr gefordert. Note: 3.

Jonathan Tah: Wurde in der 77. Minute für Sapoko eingewechselt. Keine Bewertung.