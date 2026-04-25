Kompanys "Liebling" völlig überfordert, Joker sorgen für die spektakuläre Wende: FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken zum Bundesligaspiel gegen den 1. FSV Mainz 05

Der FC Bayern München hat dank einer spektakulären Aufholjagd nach 0:3-Rückstand zur Pause sein Bundesligaspiel am 31. Spieltag gegen den 1. FSV Mainz 05 noch mit 4:3 gewonnen. Die FCB-Profis in der Einzelkritik.
Im "Zwischenspiel" nach dem Pokal-Halbfinale gegen Bayer 04 Leverkusen und vor dem Kracher in der Champions League gegen Paris Saint-Germain warf Trainer Vincent Kompany erwartungsgemäß die Rotationsmaschine an. Aus dem Leverkusen-Spiel blieben lediglich Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic und Luis Diaz übrig, der 18 Jahre alte Senegalese Bara Sapoko Ndiaye feierte indes sein Startelf-Debüt. Joshua Kimmich und Dayot Upamecano standen zur Belastungssteuerung gar nicht erst im Kader.
Dominik Kohr (15.), Paul Nebel (29.) und Sheraldo Becker (45.+2) stellten die Zeichen eigentlich auf die erste Auswärtsniederlage seit 497 Tagen. Gegner damals waren ebenfalls die Rheinhessen, die zuvor vier ihrer vergangenen fünf Heimspiele gegen den deutschen Rekordmeister gewonnen hatten. Doch Nicolas Jackson (53.), Michael Olise (73.), Jamal Musiala (81.) und Harry Kane (83.) schlugen zurück.
1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München, Noten: Jonas Urbig
Ein undankbares Spiel für den Vertreter von Manuel Neuer. Hatte Pech, dass der erste Schuss auf seinen Kasten direkt im Netz landete (15.). Rettete im Anschluss zweimal stark gegen Mwene sowie Becker und Amiri, ehe er beim 0:2 und beim 0:3 erneut chancenlos war. Danach kaum mehr gefordert. Note: 3,5.
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1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München, Noten: Konrad Laimer
Leitete mit zwei Flanken auf Jackson und Guerreiro die ersten Münchner Offensivbemühungen ein und suchte auch in der Folge immer wieder den Weg nach vorne. Bereitete Jacksons 1:3 mit einer punktgenauen Hereingabe vor, auch beim 2:3 hatte er seine Füße im Spiel. Durfte in den Schlussminuten sogar noch auf seiner Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld ran. Note: 2.
1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München, Noten: Min-Jae Kim
Einen Ticken schwächer als Nebenmann Ito präsentierte sich der Südkoreaner aber ebenfalls über weite Strecken souverän, der hinten alles klärte, was zu klären war. Mit dem Ball hier und da nicht ganz so sauber. Note: 3.
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1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München, Noten: Hiroki Ito
Fügte sich mit einem wichtigen Block gegen Becker gut in die Partie ein. Defensiv stets auf der Höhe, mit guten Zweikampfquoten sowohl am Boden als auch in der Luft. Wich nach Tahs Hereinnahme nach links hinten aus. Note: 2,5.
Deutlich weniger gut in das Kombinations- und Offensivspiel eingebunden als Pendant Laimer auf der anderen Seite. Leistete sich zwar in der Rückwärtsbewegung keine größeren Schnitzer, fand abgesehen von einem Abschluss aus spitzem Winkel (40.) aber nicht statt. Note: 4.
1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München, Noten: Aleksandar Pavlovic
Wurde vom Mainzer Mittelfeld immer wieder hoch angelaufen und früh unter Druck gesetzt, hatte damit aber zumeist keine größeren Probleme. Brachte als einziger Bayern-Akteur alle seiner 48 Pässe an den Mann. Blieb dann in der Halbzeit in der Kabine, um fit für das PSG-Spiel zu sein. Note: 3.
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1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München, Noten: Bara Sapoko Ndiaye
Coach Kompanys "Liebling" durfte zum ersten Mal von Beginn an ran, erlebte allerdings einen Nachmittag zum Vergessen. War mit dem starken Pressing und hohen Tempo der Mainzer völlig überfordert, etwa beim 0:2, als er die Kugel im Aufbau gegen Sano vertändelte, oder beim 0:3, als ihn Amiri im Eins-gegen-Eins auf den Boden schickte. In Halbzeit zwei etwas sicherer, ehe er nach 77 Minuten für Tah Platz machte. Note: 5.
Wurde von Kompany auf der für ihn ungewohnten Position auf der rechten Offensivseite aufgeboten und war in der Anfangsviertelstunde noch einer der auffälligeren Münchner Spieler. Hatte dann allerdings mit seinem verlorenen Zweikampf gegen Sano sowie einem überflüssigen Ballverlust im Aufbauspiel entscheidenden Anteil an den ersten beiden Bayern-Gegentoren. Offensiv kam ebenfalls zu wenig. Note: 5.
1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München, Noten: Leon Goretzka
Durfte in einem seiner letzten Spiele für den deutschen Rekordmeister die Elf zum ersten Mal als Kapitän aufs Feld führen. Positionierte sich vor der Halbzeit hinter Jackson auf der Zehn und ließ dort ein wenig die Durchschlagskraft und Kreativität vermissen. Im zweiten Durchgang rückte er dann auf seine Stammposition ins zentrale Mittelfeld, wo er sich deutlich besser ins Spiel einfügte. Note: 3,5.
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1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München, Noten: Luis Diaz
Unermüdlich schmiss sich der Kolumbianer in jeden Zweikampf und jagte jedem Ball hinterher, war bis zu seiner Auswechslung aber auch der Bayern-Spieler mit den meisten Ballverlusten (10). Trat offensiv nur ein Mal nach Pass von Jackson in Erscheinung, sonst ein blasser Auftritt. Note: 4,5.
1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München, Noten: Nicolas Jackson
Erlebte zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Hing in Durchgang eins noch komplett in der Luft und ließ abgesehen von einem netten Hacken-Zuspiel auf Diaz jegliche Bindung vermissen. Agierte nach der Pause mit der Hereinnahme von Kane und Olise dann nicht mehr ganz vorne und strahlte dort umgehend mehr Gefahr aus. Scheiterte in der 49. Minute noch im Eins-gegen-Eins an Batz, rund vier Minuten später erzielte er das 1:3. Note: 3.
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1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München, Noten: Einwechselspieler
Michal Olise: Seine Einwechslung zur zweiten Halbzeit brachte die Wende. Vor dem ersten Bayern-Tor setzte er sich stark durch und leitete auf Assist-Geber Laimer weiter, das 2:3 erzielte er in Olise-typischer Manier mit einem traumhaften Schlenzer ins lange Eck. Auch sonst kaum zu fassen für die Mainzer Defensive. Note: 1,5.
Harry Kane: Den Rekord von Robert Lewandowski wird der Engländer in dieser Spielzeit wohl nicht mehr brechen, dennoch zeigte Kane auch gegen Mainz, wie wichtig er für den Rekordmeister ist. Gut im Kombinationsspiel mit Olise und Musiala. Stand beim 4:3 dann genau dort, wo ein Goalgetter zu stehen hat. Note: 2,5.
Jamal Musiala: Der lange verletzte Ausnahmekünstler nähert sich immer mehr seinem absoluten Top-Niveau an. Ähnlich wie Olise wirbelte er nach seiner Hereinnahme in der 57. Minute durch die Mainzer Reihen. Sein drittes Tor leitete er selbst mit ein, auch am vierten Münchner Treffer beteiligt. Note: 2.
Josip Stanisic: Deutlich aktiver und vor allem offensiver als Davies, für den er nach 57 Minuten das Spielfeld betrat. Defensiv aufgrund der wenigen Mainzer Vorstöße in Halbzeit zwei kaum mehr gefordert. Note: 3.
Jonathan Tah: Wurde in der 77. Minute für Sapoko eingewechselt. Keine Bewertung.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.