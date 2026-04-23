Es ist wirklich kaum zu glauben, aber der FC Bayern schaffte es nach dem Triple 2020 fünf Spielzeiten lang in kein einziges Finale. Weder im DFB-Pokal, noch in der Champions League. Zehn Versuche, zehnmal gescheitert. Mal wurden die Münchner vom 1. FC Saarbrücken blamiert, mal von Manchester City deklassiert.
Kompanys Kadermanagement und ein bisschen Glück: Warum jetzt vieles für das Triple des FC Bayern spricht
FC Bayern beendet längste Durststrecke seit den 1990er Jahren
Mit dem 2:0-Sieg im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen fand die längste Münchner Final-Durststrecke seit Anfang der 1990er Jahre ihr Ende. Doch dabei dürfte es nicht bleiben: Diesem bereits zum Meister gekrönten FC Bayern ist ein Weiterkommen im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain genauso zuzutrauen wie anschließend zwei Finalsiege. Dieser FC Bayern hat alle entscheidenden Zutaten, die es für ein Triple braucht. Auf und neben dem Platz.
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FC Bayern: Funktionierende Achse, kluge Belastungssteuerung
Trainer Vincent Kompany hat seiner Mannschaft ein gegen Gegner aller Güteklassen funktionierendes System vermittelt, das auf Ballbesitz, Pressing und Manndeckung fußt. Gleichzeitig hat er eine eingespielte Startelf mit einer klaren Achse geschaffen. Der Ausfall von Serge Gnabry ist zwar ärgerlich, mit Jamal Musiala kommt der perfekte Ersatz aber genau zur rechten Zeit in Form.
Insgesamt blieben die Münchner in der heißen Saisonpause bisher von übermäßigem Verletzungspech verschont. Lennart Karl und Tom Bischof kehren bald zurück. Alle Stammspieler außer Gnabry sind fit und wirken dank Kompanys kluger Belastungssteuerung auch frisch. Alle agieren auf einem konstant guten bis herausragenden Niveau, negative Ausreißer sind sehr rar. Beim Halbfinalsieg gegen Leverkusen zeigte der FC Bayern die nächste beeindruckend geschlossene Mannschaftsleistung.
Torjäger Harry Kane erzielte natürlich wieder ein Tor, von den drei Zauberern Michael Olise, Jamal Musiala und Luis Diaz in spektakulärer Co-Produktion eingeleitet. Dayot Upamecano und Jonathan Tah bildeten eine höchst stabile Innenverteidigung, die Außenverteidiger Josip Stanisic und Konrad Laimer sind die heimlichen Gewinner der Saison und das Mittelfeldzentrum aus Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic strahlt spielerische Dominanz aus. Keeper Manuel Neuer wurde in Leverkusen lange gar nicht gebraucht, ehe er Mitte der zweiten Halbzeit mit einer Glanzparade zur Stelle war.
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Beim FC Bayern ist es ruhig wie lange nicht mehr
So gut wie die Startelf funktioniert, so gut funktioniert beim FC Bayern aktuell auch die Bank. Wiederholt setzen Kompanys Joker Akzente, diesmal beispielsweise Leon Goretzka mit dem Assist zu Diaz' 2:0. Mit seinem Tempo ist vor allem auch Alphonso Davies eine hervorragende Waffe. Nicolas Jackson hat auf seine Einsatzminuten heruntergebrochen eine gute Scorerquote. Vielleicht am wichtigsten aber: Kein Reservist stiftet Unruhe, keiner beklagt sich.
Kompany hat dafür gesorgt, dass jeder Kaderspieler seine Rolle akzeptiert und sich gebraucht fühlt. Der 40-jährige Belgier glänzt gleichermaßen als Taktiker und Kommunikator. Auch wegen seiner bedachten Öffentlichkeitsarbeit ist es im normalerweise stets trubeligen Münchner Umfeld aktuell ruhig wie lange nicht mehr. Manuel Neuer sagt alle drei Tage, dass er eh bald über seine Zukunft entscheiden wird - und das war es auch schon mit vermeintlich brisanten Themen.
Vier Spiele sind es noch bis zum dritten Triple der Klubgeschichte. Die Buchmacher sehen den FC Bayern sowohl in der Champions League als auch im DFB-Pokal als Titelfavoriten - und das völlig zurecht.
Häufig gestellte Fragen
Vincent Jean Mpoy Kompany wurde am 10. April 1986 in Ukkel - einer an Brüssel angrenzenden belgischen Gemeinde geboren. Aus einer Hochhaussiedlung im berüchtigten Quartier Nord in Brüssel ging es für ihn raus in die große, weite Welt des europäischen Fußballs.
Und wie er das hat. Vincent Kompany galt einige Zeit lang, als einer der besten Innenverteidiger Europas. Er war nicht nur physisch stark, sondern auch intelligent und technisch versiert. Auch seine Führungsstärke wurde immer wieder hervorgehoben, sowohl im Verein als auch der belgischen Nationalmannschaft.
Der ehemalige Star-Innenverteidiger startete seine Karriere in der Jugend des RSC Anderlecht, wo er mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab. Über den Hamburger SV und die Bundesliga schaffte er den Sprung zu Manchester City. Hier blieb Kompany elf Jahre lang und gewann mit den Skyblues so ziemlich jeden Titel den es gibt. Zur Saison 2019/20 wechselte er zurück zu seinem Heimatverein Anderlecht, wo er als Spielertrainer fungierte.
Seine Trophäensammlung als Trainer ist noch nicht mit der als Spieler vergleichbar - der Belgier hat aber noch reichlich Zeit in seiner noch jungen Trainerkarriere. Mit Anderlecht schaffte er es zwar ins Pokalfinale, musste sich dort aber Genk geschlagen geben. Bei seiner zweiten Station, dem FC Burnley, lief es besser und Kompany konnte mit dem Club den 1. Platz in der EFL Championship und Aufstieg in die Premier League feiern. Zur Saison 2024/25 übernahm er das Zepter beim FC Bayern München und wurde Deutscher Meister. Im Sommer folgte noch der Gewinn des Supercups.
Der Verteidiger konnte in seiner Karriere noch nie die Champions League gewinnen - weder als Spieler noch als Trainer. Man City war erst einige Jahre nach seinem Weggang erfolgreich, mit dem FC Bayern möchte er diese Saison aber endlich den Henkelpott in den Händen halten.
Bei Anderlecht coachte Kompany seinen ehemaligen Mitspieler und französischen Nationalspielr Samir Nasri, so wie den jetzigen City-Profi Jeremy Doku. Ebenfalls nun in Manchester beheimatet ist sein ehemaliger Burnley-Keeper James Trafford. Die ganz großen Starts hat Kompany aber erst jetzt bei den Bayern unter seiner Fittiche. Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Joshua Kimmich - die Liste könnte man noch weiter fortsetzen.
Genug Geld um sich keine Sorgen mehr machen zu müssen. In seiner langen Karriere gehörte er bei Manchester City als Kapitän zu den bestbezahltesten Spielern der Premier League. Und auch bei seinen Trainerstationen Burnley und jetzt in München verdient Kompany gutes Geld - sein Basisgehalt bei den Münchnern wird auf 7 Millionen pro Jahr geschätzt. Sein Vermögen wird von diversen Medien zwischen 45 und 55 Millionen Euro geschätzt.
Mit seiner Frau hat der Trainer des FCB drei Kinder. Das älteste davon ist seine Tochter Sienna, welche im Juni 2010 auf die Welt kam. Im Oktober 2013 und Oktober 2015 folgten seine beiden Söhne Kai und Caleb. Seine Kinder wachsen aber - so gut wie möglich - in einem von der Öffentlichkeit relativ geschützten Umfeld auf.
Der ehemalige Innenverteidiger ist seit Juni 2011 mit der Engländerin Carla Higgs verheiratet. Kompany lernte seine Frau kurz nach seinem Wechsel zu City in Manchester kennen. Carla ist ausgebildete Anwältin, jedoch nicht mehr als solche tätig. Generell gibt es wenig Infos zu seiner Frau, welche auch in den Sozialen Medien nicht wirklich aktiv ist.
Noch nie. Aber der Belgier hat gerade erst seine erste Trainer-Saison auf Weltklasseniveau hinter sich. Für die Spielzeit 2024/25 wird er ihn nicht bekommen, Kompany befindet sich nicht unter den fünf nominierten Trainern.
Ja, das hat er. Vor allem in seiner Zeit bei Manchester City sprachen seine Mannschaftskollegen immer wieder über "Vinnie", wenn Kompany gemeint wurde. Ein weiter Spitzname des Belgiers lautet "Obama" und spielt auf die Ähnlichkeit als Führungsfigur mit dem ehemaligen US-Präsidenten an.