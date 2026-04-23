Kompanys Kadermanagement und ein bisschen Glück: Warum jetzt vieles für das Triple des FC Bayern spricht

Trainer Vincent Kompany hat seiner Mannschaft ein gegen Gegner aller Güteklassen funktionierendes System vermittelt, das auf Ballbesitz, Pressing und Manndeckung fußt. Gleichzeitig hat er eine eingespielte Startelf mit einer klaren Achse geschaffen. Der Ausfall von Serge Gnabry ist zwar ärgerlich, mit Jamal Musiala kommt der perfekte Ersatz aber genau zur rechten Zeit in Form.

Insgesamt blieben die Münchner in der heißen Saisonpause bisher von übermäßigem Verletzungspech verschont. Lennart Karl und Tom Bischof kehren bald zurück. Alle Stammspieler außer Gnabry sind fit und wirken dank Kompanys kluger Belastungssteuerung auch frisch. Alle agieren auf einem konstant guten bis herausragenden Niveau, negative Ausreißer sind sehr rar. Beim Halbfinalsieg gegen Leverkusen zeigte der FC Bayern die nächste beeindruckend geschlossene Mannschaftsleistung.

Torjäger Harry Kane erzielte natürlich wieder ein Tor, von den drei Zauberern Michael Olise, Jamal Musiala und Luis Diaz in spektakulärer Co-Produktion eingeleitet. Dayot Upamecano und Jonathan Tah bildeten eine höchst stabile Innenverteidigung, die Außenverteidiger Josip Stanisic und Konrad Laimer sind die heimlichen Gewinner der Saison und das Mittelfeldzentrum aus Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic strahlt spielerische Dominanz aus. Keeper Manuel Neuer wurde in Leverkusen lange gar nicht gebraucht, ehe er Mitte der zweiten Halbzeit mit einer Glanzparade zur Stelle war.