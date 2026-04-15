Kompanys Edeljoker sticht kurz vor Schluss - Neuers Auftritt grenzt an Wahnsinn: Die Noten zum Bayern-Drama gegen Real Madrid

Trainer Vincent Kompany vertraute der gleichen Startelf wie in Madrid. Nach 35 Sekunden verschuldete Bayern-Keeper Manuel Neuer mit einem üblen Fehlpass das 0:1 durch Arda Güler. In Minute 6 glich Aleksandar Pavlovic aus, ehe Güler mit einem direkt verwandelten Freistoß den Doppelpack schnürte und Real wieder in Führung brachte (29.).

Harry Kane erzielte noch vor der Pause den neuerlichen Bayern-Ausgleich (38.), Kylian Mbappe die neuerliche Real-Führung (42.). Nach dem Seitenwechsel beruhigte sich das Spiel etwas - bis es kurz vor Schluss nochmal wild wurde. In der 86. sah Eduardo Camavinga Gelb-Rot, in der 89. erzielte Luis Diaz den entscheidenden Ausgleich, ehe Michael Olise in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 4:3 setzte.

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