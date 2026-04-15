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Nino Duit

Kompanys Edeljoker sticht kurz vor Schluss - Neuers Auftritt grenzt an Wahnsinn: Die Noten zum Bayern-Drama gegen Real Madrid

Champions League
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Bayern München
Bayern München - Real Madrid
Real Madrid
M. Neuer
L. Diaz
D. Upamecano
H. Kane
M. Olise
J. Kimmich
J. Musiala
A. Pavlovic
J. Tah
J. Stanisic
S. Gnabry
A. Davies
V. Kompany
K. Laimer

Der FC Bayern hat Real Madrid ausgeschaltet und steht im Halbfinale der Champions League. Nach einem 2:1-Sieg im Hinspiel gewannen die Münchner in einem turbulenten Rückspiel mit 4:3. Die FCB-Profis in der Einzelkritik.

Trainer Vincent Kompany vertraute der gleichen Startelf wie in Madrid. Nach 35 Sekunden verschuldete Bayern-Keeper Manuel Neuer mit einem üblen Fehlpass das 0:1 durch Arda Güler. In Minute 6 glich Aleksandar Pavlovic aus, ehe Güler mit einem direkt verwandelten Freistoß den Doppelpack schnürte und Real wieder in Führung brachte (29.). 

Harry Kane erzielte noch vor der Pause den neuerlichen Bayern-Ausgleich (38.), Kylian Mbappe die neuerliche Real-Führung (42.). Nach dem Seitenwechsel beruhigte sich das Spiel etwas - bis es kurz vor Schluss nochmal wild wurde. In der 86. sah Eduardo Camavinga Gelb-Rot, in der 89. erzielte Luis Diaz den entscheidenden Ausgleich, ehe Michael Olise in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 4:3 setzte.

Hier geht es zum Spielbericht.

  • FC Bayern - Real Madrid, Noten: Manuel Neuer

    Auch mit 40 Jahren wandelt Neuer auf einem schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn. Nach seiner Gala in Madrid verschuldete er mit einem ganz üblen Fehlpass den frühen Rückstand durch Arda Güler. Auch bei Gülers direkt verwandeltem Freistoß machte Neuer keine gute Figur: Wegen schwacher Fußarbeit kommt er mit der Hand links oben nicht mehr ran. In der 55. rettete Neuer aber mit einem tollen Reflex gegen Mbappe. Note: 5.

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  • FC Bayern - Real Madrid, Noten: Josip Stanisic

    In Minute 37 scheiterte Stanisic mit einem satten Schuss an Real-Keeper Andriy Lunin. Im Vorfeld des 2:3 reklamierte er vergeblich - und wohl berechtigt - auf Foulspiel von Antonio Rüdiger. Wohl wegen dieser Szene blieb er zur Pause angeschlagen in der Kabine. Note: 3.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern - Real Madrid, Noten: Dayot Upamecano

    Nach einem wackeligen Auftritt in Madrid zeigte Upamecano ein überragendes Rückspiel - mit einem Makel. In der 21. klärte er stark gegen Vini Jr., Kanes 2:2 bereitete er mit einem tollen Dribbling und Pass vor. Doch dann patzte Upamecano beim dritten Gegentor, als er den Torschützen Mbappe entwischen ließ. Davon ließ er sich aber nicht beirren, knüpfte anschließend an seine bis dahin starke Leistung an und kam vorne auch noch zu zwei guten Kopfballchancen. Note: 2.

  • FC Bayern - Real Madrid, Noten: Jonathan Tah

    Unauffälliger als Upamecano, aber insgesamt ordentlich. Vor dem 2:3 ließ Tah Vorlagengeber Vini Jr. gewähren. Sah gegen Mbappe auch nicht immer gut aus, biss sich aber immer wieder rein. Note: 3.

  • FC Bayern - Real Madrid, Noten: Konrad Laimer

    Trotz drohender Gelbsperre warf sich der österreichische Wadlbeißer von Beginn an förmlich in seine Zweikämpfe. In Minute 16 bekam Laimer erstmals Szenenapplaus für seinen Einsatz, in der 20. hinderte er den durchgebrochenen Mbappe im Strafraum stark an einem Abschluss, ehe er in der 28. nach Vincics Geschmack gegen Brahim Diaz etwas zu rustikal einstieg und so den Freistoß verschuldete, der zum 1:2 führte. Eine überaus kleinliche Bewertung. Nach Stanisics Auswechslung zur Pause rückte Laimer auf die rechte Seite. Note: 2,5.

  • FC Bayern - Real Madrid, Noten: Joshua Kimmich

    Dominant im Mittelfeldzentrum. Kimmich sammelte viele Ballkontakte und spielte viele gute Pässe. Pavlovics Ausgleich bereitete er mit einer scharfen Ecke vors Tor vor, in der 37. scheiterte er mit einem gefährlichen Schuss. Note: 2.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    FC Bayern - Real Madrid, Noten: Aleksandar Pavlovic

    Körperlich robust und emsig an Kimmichs Seite. Aus kurzer Distanz köpfelte er zum Ausgleich ein. Etwas desorientiert beim 2:3. Note: 2.

  • FC Bayern - Real Madrid, Noten: Michael Olise

    Zog zwar immer wieder in gewohnter Manier von rechts in die Mitte und suchte dort den Abschluss, insgesamt blieb Olise aber lange deutlich unter seinen Möglichkeiten. In der Nachspielzeit sorgte er mit einem Traumtor für den Schlusspunkt. Note: 3.

  • FC Bayern - Real Madrid, Noten: Serge Gnabry

    Wegen Knieproblemen verpasste Gnabry den 5:0-Sieg gegen den FC St. Pauli, für Real war er erwartungsgemäß wieder einsatzbereit - blieb aber blass und gab dem Münchner Spiel keinen echten Mehrwert. Note: 4.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern - Real Madrid, Noten: Luis Diaz

    Mit seinem späten Ausgleich avancierte Diaz zum Münchner Helden. Als steter Unruheherd rieb sich Diaz am linken Flügel in vielen Zweikämpfen auf. Mit einem hohen Ballgewinn holte er die Ecke raus, die zum 1:1 führte - dazwischen feuerte er die Fans wild gestikulierend an. Nach der Pause vergab er zwei riesige Chancen (46. und 62.). Note: 2.

  • FC Bayern - Real Madrid, Noten: Harry Kane

    Überlegt schob Kane rechts unten zum 2:2 ein. Reals dritte Führung leitete er mit einem untypischen Ballverlust ein. Note: 2,5.

  • FC Bayern - Real Madrid, Noten: Einwechselspieler

    Alphonso Davies: Kam zur Pause für Stanisic und leitete direkt eine gute Chance von Diaz ein. Note: 3. 

    Jamal Musiala: Der Edeljoker machte auch den Unterschied. Musiala wurde in der 61. für Gnabry eingewechselt und stellte sich direkt mit einem perfekten Pass auf Diaz vor. Auch anschließend auffällig, Diaz' 3:3 legte er mit der Hacke auf. Note: 2.

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