Goal.com
LiveTickets
Live Scores, Stats, and the Latest News
Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

"Kommt und besucht die Londoner Heimat der Titel": Chelsea trollt unmittelbar nach dem verlorenen Champions-League-Finale den FC Arsenal

Champions League
Paris Saint-Germain - FC Arsenal
Paris Saint-Germain
FC Arsenal
FC Chelsea

Der FC Chelsea hat nach dem Champions-League-Endspiel zwischen PSG und dem FC Arsenal (4:3 n.E.) den unterlegenen Londoner Nachbarn auf Social Media verspottet.

Kurz nach dem Abpfiff des Finales in der Budapester Puskas Arena bewarb Chelsea bei Instagram und X Stadiontouren für die Stamford Bridge. Die Blues posteten dazu eine Bilderstrecke mehrerer Pokale, als Titelbild wählten sie den Henkelpott.

  • Dazu schrieben sie: "Kommt und besucht die Londoner Heimat der Titel. Bucht jetzt Eure Stadiontour für die Stamford Bridge über den Link in unserer Story und Bio." Der Post ging viral und sammelte allein bei Instagram binnen einer Stunde mehr als 400.000 Likes.

    Eine klare Anspielung darauf, dass der ungeliebte Nordlondoner Nachbar nach der Pleite gegen Paris Saint-Germain am Samstagabend weiter auf den ersten Gewinn der Champions League warten muss.

    Chelsea dagegen hat Europas größten Klubwettbewerb bereits zweimal gewonnen: 2012 bezwang man im "Finale dahoam" von München den FC Bayern im Elfmeterschießen und 2021 triumphierte man dank eines Treffers von DFB-Stürmer Kai Havertz in Porto knapp gegen den Premier-League-Rivalen Manchester City.

    • Werbung
  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Arsenal wartet auf seinen ersten Titel in der Königsklasse

    Havertz war auch im Finale von 2026 einer der Protagonisten. In der sechsten Minute schoss er die Gunners mit einem sehenswerten Schuss aus spitzem Winkel unter den Giebel in Führung. Lange hielt das 1:0, ehe Paris durch Ballon-d'Or-Sieger Ousmane Dembele vom Elfmeterpunkt seine spielerische Überlegenheit in den Ausgleich ummünzte. In der Folge blieb es torlos, die Entscheidung fiel im Elfmeterschießen. Hier vergab Arsenals Innenverteidiger Gabriel den entscheidenden Versuch.

    Nach der Niederlage gegen den FC Barcelona 2006 (1:2) war es im zweiten Finale der Königsklasse die zweite Niederlage für Arsenal.

    So muss sich die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta mit dem Gewinn der englischen Meisterschaft in dieser Saison trösten. Erstmals seit den legendären Invincibles 2004 gewann Arsenal wieder den Titel in der Premier League und macht die Saison auf jeden Fall zu einem Erfolg. Dieser soll am Sonntag noch mit einer Bustour durch die englische Hauptstadt gefeiert werden.

  • Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte der Premier League

    SpielerPositionAlter VereinNeuer VereinJahrAblöse
    Aleksander IsakAngriffNewcastle UnitedFC Liverpool2025145 Millionen Euro
    Florian WirtzMittelfeldBayer LeverkusenFC Liverpool2025125 Millionen Euro
    Enzo FernandezMittelfeldBenficaFC Chelsea2023121 Millionen Euro
    Jack GrealishAngriffAston VillaManchester City2021117,5 Millionen Euro
    Declan RiceMittelfeldWest Ham UnitedFC Arsenal2024116,6 Millionen Euro
    Moises CaicedoMittelfeldBrighton & Hove AlbionFC Chelsea2023116 Millionen Euro
    Romelu LukakuAngriffInter MailandFC Chelsea2021113 Millionen Euro
    Paul PogbaMittelfeldJuventusManchester United2016105 Millionen Euro
    Kai HavertzAngriffBayer LeverkusenFC Chelsea2020100 Millionen Euro
    Hugo EkitikeAngriffEintracht FrankfurtFC Liverpool202595 Millionen Euro