"Kommt und besucht die Londoner Heimat der Titel": Chelsea trollt unmittelbar nach dem verlorenen Champions-League-Finale den FC Arsenal

Dazu schrieben sie: "Kommt und besucht die Londoner Heimat der Titel. Bucht jetzt Eure Stadiontour für die Stamford Bridge über den Link in unserer Story und Bio." Der Post ging viral und sammelte allein bei Instagram binnen einer Stunde mehr als 400.000 Likes.

Eine klare Anspielung darauf, dass der ungeliebte Nordlondoner Nachbar nach der Pleite gegen Paris Saint-Germain am Samstagabend weiter auf den ersten Gewinn der Champions League warten muss.

Chelsea dagegen hat Europas größten Klubwettbewerb bereits zweimal gewonnen: 2012 bezwang man im "Finale dahoam" von München den FC Bayern im Elfmeterschießen und 2021 triumphierte man dank eines Treffers von DFB-Stürmer Kai Havertz in Porto knapp gegen den Premier-League-Rivalen Manchester City.