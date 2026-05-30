Kurz nach dem Abpfiff des Finales in der Budapester Puskas Arena bewarb Chelsea bei Instagram und X Stadiontouren für die Stamford Bridge. Die Blues posteten dazu eine Bilderstrecke mehrerer Pokale, als Titelbild wählten sie den Henkelpott.
"Kommt und besucht die Londoner Heimat der Titel": Chelsea trollt unmittelbar nach dem verlorenen Champions-League-Finale den FC Arsenal
Dazu schrieben sie: "Kommt und besucht die Londoner Heimat der Titel. Bucht jetzt Eure Stadiontour für die Stamford Bridge über den Link in unserer Story und Bio." Der Post ging viral und sammelte allein bei Instagram binnen einer Stunde mehr als 400.000 Likes.
Eine klare Anspielung darauf, dass der ungeliebte Nordlondoner Nachbar nach der Pleite gegen Paris Saint-Germain am Samstagabend weiter auf den ersten Gewinn der Champions League warten muss.
Chelsea dagegen hat Europas größten Klubwettbewerb bereits zweimal gewonnen: 2012 bezwang man im "Finale dahoam" von München den FC Bayern im Elfmeterschießen und 2021 triumphierte man dank eines Treffers von DFB-Stürmer Kai Havertz in Porto knapp gegen den Premier-League-Rivalen Manchester City.
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Arsenal wartet auf seinen ersten Titel in der Königsklasse
Havertz war auch im Finale von 2026 einer der Protagonisten. In der sechsten Minute schoss er die Gunners mit einem sehenswerten Schuss aus spitzem Winkel unter den Giebel in Führung. Lange hielt das 1:0, ehe Paris durch Ballon-d'Or-Sieger Ousmane Dembele vom Elfmeterpunkt seine spielerische Überlegenheit in den Ausgleich ummünzte. In der Folge blieb es torlos, die Entscheidung fiel im Elfmeterschießen. Hier vergab Arsenals Innenverteidiger Gabriel den entscheidenden Versuch.
Nach der Niederlage gegen den FC Barcelona 2006 (1:2) war es im zweiten Finale der Königsklasse die zweite Niederlage für Arsenal.
So muss sich die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta mit dem Gewinn der englischen Meisterschaft in dieser Saison trösten. Erstmals seit den legendären Invincibles 2004 gewann Arsenal wieder den Titel in der Premier League und macht die Saison auf jeden Fall zu einem Erfolg. Dieser soll am Sonntag noch mit einer Bustour durch die englische Hauptstadt gefeiert werden.
Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte der Premier League
Spieler Position Alter Verein Neuer Verein Jahr Ablöse Aleksander Isak Angriff Newcastle United FC Liverpool 2025 145 Millionen Euro Florian Wirtz Mittelfeld Bayer Leverkusen FC Liverpool 2025 125 Millionen Euro Enzo Fernandez Mittelfeld Benfica FC Chelsea 2023 121 Millionen Euro Jack Grealish Angriff Aston Villa Manchester City 2021 117,5 Millionen Euro Declan Rice Mittelfeld West Ham United FC Arsenal 2024 116,6 Millionen Euro Moises Caicedo Mittelfeld Brighton & Hove Albion FC Chelsea 2023 116 Millionen Euro Romelu Lukaku Angriff Inter Mailand FC Chelsea 2021 113 Millionen Euro Paul Pogba Mittelfeld Juventus Manchester United 2016 105 Millionen Euro Kai Havertz Angriff Bayer Leverkusen FC Chelsea 2020 100 Millionen Euro Hugo Ekitike Angriff Eintracht Frankfurt FC Liverpool 2025 95 Millionen Euro