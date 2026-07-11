Auf der Suche nach neuen Kräften für die Zentrale hat Real Madrid offenbar Marcelo Brozovic ins Visier genommen. Wie Transferexperte Sacha Tavolieri berichtet, kontaktierten die Königlichen den 33-Jährigen bereits. Die Verhandlungen zwischen dem spanischen Spitzenklub und dem defensiven Mittelfeldspieler befinden sich demnach in einer ersten Phase der Annäherung. Mit der Kontaktaufnahme wollen die Königlichen die generelle Bereitschaft des Vize-Weltmeisters von 2018 für ein Engagement abklopfen. Da das Arbeitspapier des Kroaten beim saudi-arabischen Erstligisten Al-Nassr in diesem Sommer offiziell ausgelaufen ist, wäre der Routinier für die Madrilenen ablösefrei zu haben.
Kommt jetzt ein vereinsloser Vize-Weltmeister? Shoppingtour von Real Madrid unter Jose Mourinho geht angeblich weiter
Besonders der neue Trainer Jose Mourinho treibt die Personalie intern offenbar maßgeblich voran. Der Portugiese gilt als großer Befürworter des Mittelfeldstrategen, dem er die Rolle des Stabilisators im Madrider Starensemble zutraut.
Real sieht in der Personalie laut des Berichts eine kurzfristige Lösung vor, um der Schaltzentrale des Klubs sofort mehr Tiefe und internationale Erfahrung zu verleihen. Dem Vernehmen nach soll der Rechtsfuß einen Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr angeboten bekommen.
- Getty Images Sport
Brozovic spielte zuletzt bei Al-Nassr
Für Brozovic würde ein Wechsel nach Madrid die Rückkehr auf die ganz große europäische Bühne bedeuten. Der Mittelfeldspieler verbrachte die vergangenen drei Jahre in der Saudi Pro League. Für Al-Nassr absolvierte er in dieser Zeit insgesamt 124 Pflichtspiele, in denen er als Stammkraft agierte.
Zuvor hatte der kampfstarke Defensivakteur über viele Jahre das Spiel von Inter Mailand im italienischen Oberhaus geprägt und die Mannschaft unter anderem als Kapitän ins Finale der Königsklasse geführt.
Auch im Nationalteam war Brozovic über ein Jahrzehnt eine feste Größe. Seine erfolgreiche Karriere im Trikot der kroatischen Nationalmannschaft, mit der er 2018 das WM-Finale und 2022 das WM-Halbfinale erreichte, beendete er nach der Europameisterschaft 2024 in Deutschland.
Real Madrid: Ablösefreier Coup mit Brozovic?
Nach dem Rücktritt aus der Nationalelf und dem Vertragsende im Wüstenstaat steht der 33-Jährige nun vor einer neuen Weichenstellung. Ein Wechsel zu Real Madrid unter der Regie von Mourinho würde dem ablösefreien Routinier noch einmal die Chance bieten, um die größten Titel im Vereinsfußball mitzuspielen.
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Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".