Für Brozovic würde ein Wechsel nach Madrid die Rückkehr auf die ganz große europäische Bühne bedeuten. Der Mittelfeldspieler verbrachte die vergangenen drei Jahre in der Saudi Pro League. Für Al-Nassr absolvierte er in dieser Zeit insgesamt 124 Pflichtspiele, in denen er als Stammkraft agierte.

Zuvor hatte der kampfstarke Defensivakteur über viele Jahre das Spiel von Inter Mailand im italienischen Oberhaus geprägt und die Mannschaft unter anderem als Kapitän ins Finale der Königsklasse geführt.

Auch im Nationalteam war Brozovic über ein Jahrzehnt eine feste Größe. Seine erfolgreiche Karriere im Trikot der kroatischen Nationalmannschaft, mit der er 2018 das WM-Finale und 2022 das WM-Halbfinale erreichte, beendete er nach der Europameisterschaft 2024 in Deutschland.