Kommt es zum XXL-Umbruch? BVB soll offenbar vier neue Transferkandidaten ins Auge gefasst haben

Laut Sky beschäftigt sich Borussia Dortmund mit Matt O'Riley von Brighton & Hove Albion. Demnach haben die Verantwortlichen Informationen über den zentralen Mittelfeldspieler eingeholt und sich nach möglichen Rahmenbedingungen eines Transfers erkundigt. Sowohl die Scouts als auch Trainer Niko Kovac sollen vom 25-jährigen Dänen überzeugt sein.

Parallel dazu beobachtet Dortmund offenbar auch Vasilije Kostov von Roter Stern Belgrad. Der erst 18 Jahre alte Mittelfeldspieler besitzt in Belgrad noch einen Vertrag bis 2028. Bereits vor einigen Wochen soll sein Berater zu ersten Gesprächen nach Dortmund gereist sein.

Ein möglicher Deal dürfte allerdings teuer werden: Laut dem Bericht steht eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro im Raum. Zudem ist das serbische Talent auch bei RB Leipzig, Inter Mailand sowie mehreren Spitzenklubs aus der Premier League begehrt.