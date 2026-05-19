Mit Justin Lerma, Kaua Prates und Joane Gadou hat Borussia Dortmund bereits drei Transfers für die kommende Saison bekannt gegeben. Nun werden weitere Kandidaten beim BVB gehandelt.
Kommt es zum XXL-Umbruch? BVB soll offenbar vier neue Transferkandidaten ins Auge gefasst haben
Laut Sky beschäftigt sich Borussia Dortmund mit Matt O'Riley von Brighton & Hove Albion. Demnach haben die Verantwortlichen Informationen über den zentralen Mittelfeldspieler eingeholt und sich nach möglichen Rahmenbedingungen eines Transfers erkundigt. Sowohl die Scouts als auch Trainer Niko Kovac sollen vom 25-jährigen Dänen überzeugt sein.
Parallel dazu beobachtet Dortmund offenbar auch Vasilije Kostov von Roter Stern Belgrad. Der erst 18 Jahre alte Mittelfeldspieler besitzt in Belgrad noch einen Vertrag bis 2028. Bereits vor einigen Wochen soll sein Berater zu ersten Gesprächen nach Dortmund gereist sein.
Ein möglicher Deal dürfte allerdings teuer werden: Laut dem Bericht steht eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro im Raum. Zudem ist das serbische Talent auch bei RB Leipzig, Inter Mailand sowie mehreren Spitzenklubs aus der Premier League begehrt.
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Nwaneri erneut auf dem BVB-Zettel?
Auch in der Offensive sondiert der BVB weiterhin den Markt. Die Spur zu Ethan Nwaneri von FC Arsenal ist dem Vernehmen nach erneut konkreter geworden. Dortmunds Sportdirektor Ole Book soll sich wieder nach dem 19-jährigen Linksfuß erkundigt haben.
Der Spieler selbst kann sich einen Wechsel an die Strobelallee offenbar vorstellen, allerdings wäre ein Transfer finanziell äußerst anspruchsvoll. In der laufenden Spielzeit sammelte Nwaneri Spielpraxis auf Leihbasis bei Olympique Marseille. Ob Arsenal den noch bis 2030 gebundenen Youngster ein weiteres Mal verleihen würde, bleibt offen.
BVB blickt wohl auf Stürmer aus Lille
Darüber hinaus steht auch Matias Fernandez-Pardo im Fokus. Der Angreifer von OSC Lille kommt in der Saison 2025/26 auf acht Treffer und fünf Vorlagen. Der BVB soll bereits Kontakt aufgenommen haben, während Lille angeblich mehr als 30 Millionen Euro fordert. Eine Ausstiegsklausel besitzt der Stürmer nicht.
Außerdem genießt das 17-jährige Talent Samuel Martinez von Atletico Nacional aus Kolumbien bei den Schwarz-Gelben weiterhin hohes Ansehen. Allerdings ist die Konkurrenz groß, denn mehrere englische Vereine mischen ebenfalls im Rennen um den Youngster mit.
BVB, Spielplan: Die nächsten Termine von Borussia Dortmund
Termin Wettbewerb Spiel 18. Juli Testspiel Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB 29. Juli Testspiel Cerezo Osaka vs. BVB 1. August Testspiel FC Tokyo vs. BVB
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.