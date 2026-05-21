Kommt es jetzt zum Wettbieten? Atletico Madrid mischt offenbar im Poker um einen deutschen U21-Nationalspieler mit

Tresoldi stammt aus der Jugend von Hannover 96. Vergangenen Sommer wechselte er für 7,5 Millionen Euro zu Club Brügge nach Belgien und schlug dort voll ein. Wettbewerbsübergreifend gelangen ihm in 56 Pflichtspielen 19 Tore und sieben Assists. Sein Vertrag gilt noch bis 2029. Brügge verlangt angeblich rund 30 Millionen Euro Ablöse.

Tresoldi wurde als Sohn einer Argentinierin und eines Italieners 2004 in Cagliari geboren und übersiedelte mit seiner Familie 2017 nach Deutschland. In einem Interview mit der Gazzetta dello Sport verriet er einmal seinen Wunschklub - der nicht etwa aus der Bundesliga stammt oder Atletico Madrid heißt. "Der Traum, für Milan zu spielen, ist in meinem Kopf. Ich denke daran jeden Morgen nach dem Aufstehen", sagte Tresoldi. "Das ist der Traum, der mich dazu bringt, jeden Tag hart zu arbeiten."