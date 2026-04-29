Kommt es im Sommer zu einem Transferhammer bei Atletico? Diego Simeone bestätigt großes Interesse an Top-Star

Für Atletico ist dies dennoch keine schöne Situation, schließlich ist der 25-Jährige ein absoluter Schlüsselspieler. Schon in seiner ersten Saison zeigte Alvarez konstant starke Leistungen, in der laufenden Spielzeit steht er aktuell bei 19 Toren und neun Assists in 47 Einsätzen.

Auch Alvarez saß bei der PK und äußerte sich zu den zunehmenden Spekulationen um seine Zukunft. Der Weltmeister zeigte sich frustriert über die ständigen Berichte, wonach er diesen Sommer nach Barcelona wechseln werde.

"Ich versuche dem, was gesagt wird, nicht allzu viel Bedeutung beizumessen, denn in Wahrheit kommen jede Woche neue Dinge ans Licht, alle möglichen neuen Informationen", sagte er. "Oft entwickelt sich daraus eine Lawine von Lügen. Ich kann nicht ständig kommen, um alles zu erklären oder zu dementieren, was ständig veröffentlicht wird. Ich versuche, keine Energie darauf zu verschwenden und mich auf das zu konzentrieren, was wir hier bei Atleti tun."