Dass ausgerechnet vor dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Atletico Madrid und dem FC Arsenal die Personalie Julian Alvarez ein großes Thema ist, entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie: Die Gunners unter Mikel Arteta sind nämlich am argentinischen Weltmeister-Stürmer interessiert.
Kommt es im Sommer zu einem Transferhammer bei Atletico? Diego Simeone bestätigt großes Interesse an Top-Star
Diego Simeone, der Trainer der Colchoneros, präsentierte sich im Vorfeld des Duells im heimischen Metropolitano gewohnt stoisch, als er auf das konkrete Interesse aus London angesprochen wurde. Der Argentinier bestätigte dabei, dass die Liste der Bewunderer seines Landsmanns lang und prominent besetzt ist.
"Ich nehme einfach an, dass das normal ist. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler", erklärte Simeone auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Der Trainer schob direkt hinterher, dass Arsenal keineswegs allein auf weiter Flur stehe: "Es gibt Interesse von Arsenal, Paris St.-Germain, Barcelona und anderen Teams. Aber das ist nichts, worüber wir uns Sorgen machen."
- Getty Images
Alvarez wird deutlich: "Lawine von Lügen"
Für Atletico ist dies dennoch keine schöne Situation, schließlich ist der 25-Jährige ein absoluter Schlüsselspieler. Schon in seiner ersten Saison zeigte Alvarez konstant starke Leistungen, in der laufenden Spielzeit steht er aktuell bei 19 Toren und neun Assists in 47 Einsätzen.
Auch Alvarez saß bei der PK und äußerte sich zu den zunehmenden Spekulationen um seine Zukunft. Der Weltmeister zeigte sich frustriert über die ständigen Berichte, wonach er diesen Sommer nach Barcelona wechseln werde.
"Ich versuche dem, was gesagt wird, nicht allzu viel Bedeutung beizumessen, denn in Wahrheit kommen jede Woche neue Dinge ans Licht, alle möglichen neuen Informationen", sagte er. "Oft entwickelt sich daraus eine Lawine von Lügen. Ich kann nicht ständig kommen, um alles zu erklären oder zu dementieren, was ständig veröffentlicht wird. Ich versuche, keine Energie darauf zu verschwenden und mich auf das zu konzentrieren, was wir hier bei Atleti tun."
Atletico in guter Verhandlungsposition
Trotz der ablehnenden Haltung des Spielers scheint das Interesse von Barcelona an dem ehemaligen Spieler von Manchester City sehr real zu sein. Die Mannschaft von Hansi Flick soll Berichten zufolge den Markt nach einem langfristigen Nachfolger für den erfahrenen Stürmer Robert Lewandowski absuchen, dessen Wechsel als ablösefreier Spieler am Ende der laufenden Saison immer wahrscheinlicher wird. Berichten zufolge hat Barca bereits Kontakt zu Atletico aufgenommen, um einen möglichen Transfer des 26-Jährigen auszuloten.
Atletico befindet sich jedoch in einer starken Verhandlungsposition. Der Stürmer ist derzeit durch eine massive Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro geschützt und hat einen Vertrag, der bis 2030 läuft. Das bedeutet, dass jede Bemühung der Blaugrana um eine Verpflichtung eine erhebliche finanzielle Investition erfordern würde - und das zu einer Zeit, in der der Verein noch immer mit strengen Ausgaberegeln zu kämpfen hat.
Alvarez lief seit Sommer 2022 für Manchester City auf, das ihn für 21 Millionen Euro Ablöse von River Plate aus Buenos Aires geholt hatte. Vor der Saison 2024/25 wechselte der 25-Jährige dann für 75 Millionen Euro in die spanische Hauptstadt.
- (C)Getty Images
Julian Alvarez: Leistungsdaten bei Atletico 2025/26
Pflichtspiele Tore Vorlagen 47 19 9