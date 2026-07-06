Kommt der FC Bayern seinem neuen Verein bei der Ablöse entgegen? Verkaufskandidat des FCB steht wohl kurz vor einem Wechsel

Wie unter anderem aus einem Bericht von Sky hervorgeht, wurde eine Einigung über die Ablösesumme erzielt, die vom Bosporus an die Isar fließt. Zudem habe sich der Torhüter auf einen Vertrag bis 2029 mit dem türkischen Topklub verständigt.

Allerdings gehen die Meldungen über das angeblich geschnürte Ablöse-Paket ein wenig auseinander. Während aus der Türkei zu hören ist, dass die Bayern fünf Millionen Euro sofort und fünf weitere Millionen per Boni erhalten würden, berichtet Sky von einer Sockelablöse in Höhe von 6,5 Millionen Euro. Außerdem sei zwischen den Münchnern und der Spielerseite noch keine Übereinkunft bezüglich einer Vertragsauflösung getroffen worden, weshalb noch über eine Abfindung verhandelt werde.

Ob das Gesamtpaket letztlich bei zehn oder 11,5 Millionen Euro liegt, ändert nichts daran, dass die Bayern dem Verein aus Istanbul offenbar erheblich entgegengekommen sind. Denn die ursprünglichen Vorstellungen des deutschen Rekordmeisters für einen Nübel-Verkauf sollen dem Vernehmen nach bei 20 Millionen Euro gelegen haben. Durch den Abgang des Keepers spart sich der FCB aber immerhin das hohe Gehalt von angeblich bis zu zwölf Millionen Euro brutto pro Jahr ein.