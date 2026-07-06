Der FC Bayern München hat sich mit Besiktas Istanbul offenbar auf einen Transfer von Alexander Nübel geeinigt. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.
Kommt der FC Bayern seinem neuen Verein bei der Ablöse entgegen? Verkaufskandidat des FCB steht wohl kurz vor einem Wechsel
FC Bayern kassiert von Besiktas für Nübel wohl deutlich weniger Ablöse als erhofft
Wie unter anderem aus einem Bericht von Sky hervorgeht, wurde eine Einigung über die Ablösesumme erzielt, die vom Bosporus an die Isar fließt. Zudem habe sich der Torhüter auf einen Vertrag bis 2029 mit dem türkischen Topklub verständigt.
Allerdings gehen die Meldungen über das angeblich geschnürte Ablöse-Paket ein wenig auseinander. Während aus der Türkei zu hören ist, dass die Bayern fünf Millionen Euro sofort und fünf weitere Millionen per Boni erhalten würden, berichtet Sky von einer Sockelablöse in Höhe von 6,5 Millionen Euro. Außerdem sei zwischen den Münchnern und der Spielerseite noch keine Übereinkunft bezüglich einer Vertragsauflösung getroffen worden, weshalb noch über eine Abfindung verhandelt werde.
Ob das Gesamtpaket letztlich bei zehn oder 11,5 Millionen Euro liegt, ändert nichts daran, dass die Bayern dem Verein aus Istanbul offenbar erheblich entgegengekommen sind. Denn die ursprünglichen Vorstellungen des deutschen Rekordmeisters für einen Nübel-Verkauf sollen dem Vernehmen nach bei 20 Millionen Euro gelegen haben. Durch den Abgang des Keepers spart sich der FCB aber immerhin das hohe Gehalt von angeblich bis zu zwölf Millionen Euro brutto pro Jahr ein.
- AFP
FC Bayern hatte Alexander Nübel in den letzten fünf Jahren stets verliehen
Nübel, der zuletzt für drei Spielzeiten an den VfB Stuttgart ausgeliehen war und dort auch zum Nationalspieler aufstieg, war 2020 vom FC Schalke 04 nach München gewechselt und besitzt noch einen Vertrag bis 2030. Seit seiner Ankunft absolvierte er lediglich vier Partien für den FCB. Von 2021 bis 2023 war Nübel an die AS Monaco verliehen.
Bereits Mitte Mai hatte Sportdirektor Christoph Freund bestätigt, dass Nübel keine Zukunft mehr bei den Bayern hat. "Wir hatten einen Austausch mit seinem Management und auch Alex weiß Bescheid, wie unsere Planungen sind", sagte er damals zum Abschluss der Bundesliga-Saison.
Alexander Nübel: Alle bisherigen Stationen seiner Karriere
Zeitraum Verein Spiele bis 2015 SC Paderborn 07 0 2015–2020 FC Schalke 04 46 2015–2018 FC Schalke 04 II 1 2020–heute FC Bayern München 1 2021–2023 AS Monaco 76 2023–2026 VfB Stuttgart 94
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