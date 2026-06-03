Der FC Bayern hat offenbar nicht nur Ismael Saibari von der PSV Eindhoven auf dem Zettel, sondern auch ein einstiges Transferziel von Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic.
Kommt Brazzos einstiger Wunschspieler? FC Bayern plant wohl überraschenden Transfer für die Abwehr
Wie Eindhovens Dagblad berichtet, stehe neben Saibari auch Sergino Dest einmal mehr auf dem Wunschzettel des deutschen Rekordmeisters. Der Außenverteidiger, der sowohl links als auch rechts spielen kann, weilte bereits im Sommer 2020 in München. Ein Transfer schien damals kurz vor dem Abschluss zu stehen, doch letztlich entschied sich der US-Nationalspieler für einen Wechsel von Ajax zum FC Barcelona.
"Warum Barcelona und nicht Bayern? Es war nicht einfach, aber Barcelona ist der Klub meiner Träume“, gestand Dest damals gegenüber der Associated Press, "deshalb habe ich sie ausgewählt".
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Sergino Dest steht bei PSV bis 2028 unter Vertrag
Mit sechs Jahren Verspätung könnte der heute 25-Jährige nun offenbar doch noch beim FC Bayern landen. Zwar etablierte sich Dest zeitweise bei den Katalanen nach seinem Wechsel als Stammspieler, blieb das aufgrund zunehmender Verletzungsprobleme und der Konkurrenz bei Barca aber nur eineinhalb Jahre.
Nach nur zwei Spielzeiten ging es zunächst auf Leihbasis zur AC Milan, wo er überhaupt nicht klar kam, und dann zur PSV Eindhoven weiter. Dorthin wechselte Dest dann mit Auslaufen seines Vertrags im Sommer 2024 ablösefrei, allerdings mit einem schweren Handicap. Während seiner Leihsaison zog er sich im April 2024 einen Kreuzbandriss zu und gab erst im März 2025 sein Comeback. Anschließend eroberte er sich schnell seinen Stammplatz zurück und war auf dem Weg zur Titelverteidigung in der abgelaufenen Eredivisie-Saison mit acht Torvorlagen und zwei Treffern ein wichtiger Baustein.
Nach Angaben von Eindhovens Dagblad würde Dest, dessen Vertrag noch bis 2028 läuft, die Bayern 20 bis 25 Millionen Euro Ablöse kosten. Ein Wechsel nach München sei jedoch alles andere als sicher. Zunächst wollen die Bayern bei Dests Teamkollegen Saibari schnell zum Abschluss kommen. Eine Einigung mit dem Marokkaner soll es bereits geben, nun sollen die Verhandlungen mit der PSV in Fahrt kommen. Zunächst habe der deutsche Rekordmeister ein Angebot in Höhe von 48 Millionen Euro abgegeben.
Sollte der Saibari-Deal über die Bühne gehen, wolle der FCB zunächst Spieler verkaufen, um dann einen potenziellen Dest-Transfer weiterzuverfolgen. Diesbezüglich sollen allen voran die Leihspieler Geld in die Kassen der Münchner spülen. Allen voran Joao Palhinha, der an Tottenham verliehen war, ist hier zu nennen.
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Sergino Dest wäre eine Lösung für beide Seiten der Viererkette
Mit einem Dest-Transfer könnte der FCB gleich zwei kolportierte Kaderbaustellen beheben. Seit geraumer Zeit gilt es als wahrscheinlich, dass die Bayern noch einmal auf der Außenverteidigerposition nachlegen wollen und werden. Zunächst war ein Backup und Herausforderer für Konrad Laimer auf der rechten Seite avisiert. Zuletzt gab es allerdings positive Signale bezüglich einer Vertragsverlängerung des Österreichers, gleichzeitig sollen intern die Zweifel an der körperlichen Verfassung von Alphonso Davies wachsen.
Der Kanadier, der im Zuge seiner kostspieligen Vertragsverlängerung für die kommenden Jahre als Schlüssel- und Stammspieler eingeplant war, laboriert noch immer an den Folgen eines im vergangenen Jahr erlittenen Kreuzbandrisses. Immer wieder zog sich Davies in der abgelaufenen Saison Muskelverletzungen zu und war nur selten auf der Höhe seines vormaligen Schaffens. Im Mai erlitt Davies den nächsten Rückschlag in Form einer Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel und wird aller Voraussicht nach mindestens den Auftakt seiner Heim-WM verpassen.
Als potenzieller Davies-Ersatz wurde jüngst auch Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt mit einem Wechsel zum FCB im Sommer in Verbindung gebracht. Brown war während der recht tristen Saison der SGE einer der wenigen Lichtblicke und könnte auch bei der WM als überraschender Stammspieler für Furore Sorgen. Dem Vernehmen nach verlange die Eintracht mindestens 60 Millionen Euro für ihren Shootingstar.
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Weitere Verteidiger sind beim FC Bayern im Gespräch
Als weitere Lösungen und Verstärkungen wurden zuletzt Nationalspieler Yann Bisseck von Inter Mailand und Josko Gvardiol von Manchester City mit den Bayern in Verbindung gebracht. Zwar sind beide gelernte Innenverteidiger, können allerdings auch auf den Außen agieren (Bisseck rechts, Gvardiol links).
Beide würden jedoch wesentlich mehr kosten, als Dest. Sollten die bei den Bayern allerdings passende Angebote für Min-Jae Kim und Hiroki Ito im kommenden Transfersommer eintrudeln und sich gleich zwei nominelle Innenverteidiger-Backups verabschieden, könnten Spielerprofile wie jene von Bisseck und Gvardiol interessanter für den FCB werden, als das von Dest.
Die Rekordtransfers des FC Bayern
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Harry Kane Angriff Tottenham Hotspur 2023 95 Millionen Euro Lucas Hernandez Abwehr Atletico Madrid 2019 80 Millionen Euro Luis Diaz Angriff FC Liverpool 2025 70 Millionen Euro Matthijs de Ligt Abwehr Juventus 2022 67 Millionen Euro Michael Olise Angriff Crystal Palace 2024 53 Millionen Euro
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.