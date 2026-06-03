Kommt Brazzos einstiger Wunschspieler? FC Bayern plant wohl überraschenden Transfer für die Abwehr

Mit sechs Jahren Verspätung könnte der heute 25-Jährige nun offenbar doch noch beim FC Bayern landen. Zwar etablierte sich Dest zeitweise bei den Katalanen nach seinem Wechsel als Stammspieler, blieb das aufgrund zunehmender Verletzungsprobleme und der Konkurrenz bei Barca aber nur eineinhalb Jahre.

Nach nur zwei Spielzeiten ging es zunächst auf Leihbasis zur AC Milan, wo er überhaupt nicht klar kam, und dann zur PSV Eindhoven weiter. Dorthin wechselte Dest dann mit Auslaufen seines Vertrags im Sommer 2024 ablösefrei, allerdings mit einem schweren Handicap. Während seiner Leihsaison zog er sich im April 2024 einen Kreuzbandriss zu und gab erst im März 2025 sein Comeback. Anschließend eroberte er sich schnell seinen Stammplatz zurück und war auf dem Weg zur Titelverteidigung in der abgelaufenen Eredivisie-Saison mit acht Torvorlagen und zwei Treffern ein wichtiger Baustein.

Nach Angaben von Eindhovens Dagblad würde Dest, dessen Vertrag noch bis 2028 läuft, die Bayern 20 bis 25 Millionen Euro Ablöse kosten. Ein Wechsel nach München sei jedoch alles andere als sicher. Zunächst wollen die Bayern bei Dests Teamkollegen Saibari schnell zum Abschluss kommen. Eine Einigung mit dem Marokkaner soll es bereits geben, nun sollen die Verhandlungen mit der PSV in Fahrt kommen. Zunächst habe der deutsche Rekordmeister ein Angebot in Höhe von 48 Millionen Euro abgegeben.

Sollte der Saibari-Deal über die Bühne gehen, wolle der FCB zunächst Spieler verkaufen, um dann einen potenziellen Dest-Transfer weiterzuverfolgen. Diesbezüglich sollen allen voran die Leihspieler Geld in die Kassen der Münchner spülen. Allen voran Joao Palhinha, der an Tottenham verliehen war, ist hier zu nennen.