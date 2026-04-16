Kommen weitere 30 Millionen Euro oben drauf? FC Bayern München könnte PSG bei CL-Einnahmen abhängen

Der Halbfinaleinzug am Mittwochabend, als sich Bayern dank eines 4:3-Sieges im Viertelfinalrückspiel gegen Real Madrid durchsetzte, sorgte dabei dafür, dass dem deutschen Rekordmeister ein Verlust im Geschäftsjahr 2025/26 voraussichtlich erspart bleibt. Vielmehr könnte dem FCB durch den Erfolg in der Champions League nun ein kleiner Gewinn winken.

Bis dato hat die UEFA in dieser Champions-League-Saison 83,445 Millionen Euro an Prämien an Bayern ausgeschüttet. Die Teilnahme an der Königsklasse brachte 18,62 Millionen Euro ein, mit den sieben Siegen aus den acht Spielen in der Ligaphase kamen insgesamt 14,7 Millionen Euro hinzu. Für die Top-8-Platzierung, die sportlich den direkten Einzug ins Achtelfinale ohne den Umweg über die Playoffs bedeutete, sowie explizit Rang zwei nach der Ligaphase erhielt der FCB von der UEFA zusammengenommen weitere 11,625 Millionen Euro.

Oben drauf kamen separate elf Millionen Euro für den Einzug ins Achtelfinale, das Viertelfinale brachte weitere 12,5 Millionen Euro ein und für die seit Mittwoch feststehende Teilnahme am CL-Halbfinale zahlt die UEFA 15 Millionen Euro aus.

Zu diesen insgesamt 83,445 Millionen Euro an Teilnahme-, Erfolgs- oder Siegprämien gesellt sich noch eine sogenannte Wertprämie. Diese hat den UEFA-Koeffizienten der Klubs sowie den jeweiligen TV-Markt als Grundlage und dürfte im Fall der Bayern ähnlich hoch sein wie in der Vorsaison, als sie bei 43,897 Millionen Euro lag. Mit knapp 130 Millionen Euro an Champions-League-Prämien aus dieser Saison können die Münchener also sicher rechnen, die Ticketeinnahmen aus den inklusive Halbfinalrückspiel gegen PSG insgesamt sieben Heimspielen noch nicht inbegriffen.