Der FC Bayern München könnte bei einem Champions-League-Triumph die Einnahmen aus der Königsklasse von Vorjahressieger Paris Saint-Germain deutlich übertreffen.
Kommen weitere 30 Millionen Euro oben drauf? FC Bayern München könnte PSG bei CL-Einnahmen abhängen
UEFA zahlte dem FC Bayern diese CL-Saison schon über 80 Millionen Euro an Prämien
Der Halbfinaleinzug am Mittwochabend, als sich Bayern dank eines 4:3-Sieges im Viertelfinalrückspiel gegen Real Madrid durchsetzte, sorgte dabei dafür, dass dem deutschen Rekordmeister ein Verlust im Geschäftsjahr 2025/26 voraussichtlich erspart bleibt. Vielmehr könnte dem FCB durch den Erfolg in der Champions League nun ein kleiner Gewinn winken.
Bis dato hat die UEFA in dieser Champions-League-Saison 83,445 Millionen Euro an Prämien an Bayern ausgeschüttet. Die Teilnahme an der Königsklasse brachte 18,62 Millionen Euro ein, mit den sieben Siegen aus den acht Spielen in der Ligaphase kamen insgesamt 14,7 Millionen Euro hinzu. Für die Top-8-Platzierung, die sportlich den direkten Einzug ins Achtelfinale ohne den Umweg über die Playoffs bedeutete, sowie explizit Rang zwei nach der Ligaphase erhielt der FCB von der UEFA zusammengenommen weitere 11,625 Millionen Euro.
Oben drauf kamen separate elf Millionen Euro für den Einzug ins Achtelfinale, das Viertelfinale brachte weitere 12,5 Millionen Euro ein und für die seit Mittwoch feststehende Teilnahme am CL-Halbfinale zahlt die UEFA 15 Millionen Euro aus.
Zu diesen insgesamt 83,445 Millionen Euro an Teilnahme-, Erfolgs- oder Siegprämien gesellt sich noch eine sogenannte Wertprämie. Diese hat den UEFA-Koeffizienten der Klubs sowie den jeweiligen TV-Markt als Grundlage und dürfte im Fall der Bayern ähnlich hoch sein wie in der Vorsaison, als sie bei 43,897 Millionen Euro lag. Mit knapp 130 Millionen Euro an Champions-League-Prämien aus dieser Saison können die Münchener also sicher rechnen, die Ticketeinnahmen aus den inklusive Halbfinalrückspiel gegen PSG insgesamt sieben Heimspielen noch nicht inbegriffen.
- AFP
Verdient Bayern in der Champions League mehr als Titelverteidiger PSG im Vorjahr?
Sollte Bayern im Halbfinale mit PSG auch den nächsten Giganten ausschalten, würden die fröhlichen Einnahmen aus den UEFA-Töpfen freilich noch weiter gehen. 18,5 Millionen Euro gäbe es für den Finaleinzug, im Falle eines Titelgewinns würden noch einmal zusätzliche 6,5 Millionen Euro hinzukommen. Plus Prämie für die damit verbundene Teilnahme am UEFA-Supercup, hier erhält der Sieger fünf und der Verlierer vier Millionen Euro.
Gewinnt der FCB die Champions League und den UEFA-Supercup, winken also bis zu 30 Millionen Euro an weiteren Prämieneinnahmen. Das heißt, dass Bayern mit dieser Königsklassen-Saison im Optimalfall rund 160 Millionen Euro und damit knapp 55 Millionen mehr als im Vorjahr verdienen könnte, als man im Viertelfinale an Inter Mailand gescheitert war. Auch die Prämieneinkünfte, die der kommende Gegner PSG bei seinem Champions-League-Triumph in der vergangenen Saison erzielt hatte (144,4 Millionen Euro) würde der deutsche Meister weit übertreffen.
FC Bayern München steht kurz vor Gewinn des Meistertitels
Bayern hatte nach dem 2:1-Hinspielsieg auch das Rückspiel gegen Real gewonnen, das 4:3 bot zahlreiche spektakuläre Momente und Wendungen während der 90 Minuten und auch viel Zündstoff im Anschluss. Mit PSG wartet im Halbfinale nun der möglicherweise aktuell größte Brocken im europäischen Fußball, wie auch Bayerns Joshua Kimmich betonte: "Die beiden besten Teams in Europa treffen aufeinander", freute sich der 31-Jährige bei DAZN auf das Duell mit den Franzosen.
Das Hinspiel findet am 28. April in Paris statt, Bayerns Trainer Vincent Kompany wird dann nicht an der Seitenlinie stehen können. Der 40-Jährige sah im Rückspiel gegen Real seine dritte Gelbe Karte in der laufenden Champions-League-Saison und muss daher eine Sperre absitzen. Das Rückspiel zuhause in München steigt acht Tage später am 6. Mai, im Finale würde der Gewinner des anderen Halbfinals zwischen dem FC Arsenal und Atletico Madrid warten. Das Endspiel wird am 30. Mai in Ungarns Hauptstadt Budapest ausgetragen.
Auf PSG war Bayern bereits vor einigen Monaten getroffen, als man in der Ligaphase Anfang November in Paris zu Gast war. Seinerzeit lieferte der FCB in der ersten Halbzeit eine beeindruckende Vorstellung ab und führte zur Pause hochverdient mit 2:0. Nach einer Roten Karte für Luis Diaz kurz vor dem Seitenwechsel die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl spielend, brachte Bayern den Sieg über die Zeit und gewann am Ende mit 2:1.
Nicht nur in der Champions League, auch in zwei weiteren Wettbewerben träumt der FCB noch vom Titel respektive hat ihn in der Bundesliga besser gesagt schon so gut wie sicher. Bereits am Sonntag könnte bei einem Heimsieg über den VfB Stuttgart alles klar sein mit dem 35. Meistertitel. Den DFB-Pokal will Bayern derweil erstmals seit 2020 wieder gewinnen, im Halbfinale ist die Kompany-Elf nächsten Mittwoch bei Bayer Leverkusen zu Gast.
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Die nächsten Spiele des FC Bayern München
Datum
Spiel
Wettbewerb
Sonntag, 19. April
FC Bayern vs. VfB Stuttgart
Bundesliga
Mittwoch, 22. April
Bayer Leverkusen vs. FC Bayern
DFB-Pokal
Samstag, 25. April
FSV Mainz 05 vs. FC Bayern
Bundesliga
Dienstag, 28. April
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern
Champions League
Samstag, 2. Mai
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.