Borussia Dortmund steht im kommenden Sommer in der Offensive vermutlich ein großer Umbruch bevor - Julian Brandt wird den Klub verlassen und auch Stürmer Serhou Guirassy würde dem Klub gerne den Rücken kehren. BVB-Legende Kevin Großkreutz bringt nun einen möglichen Ersatz ins Spiel.
"Komm jetzt endlich!" Kevin Großkreutz wünscht sich für BVB Verpflichtung eines guten Kumpels
Großkreutz über Asllani: "Würde zum BVB passen!"
"Es wäre schon cool. Ich glaube, dass er ein guter Typ ist und er weiß, wo er herkommt. Der würde zum BVB passen", schwärmte Großkreutz im Podcast Viertelstunde Fußball von Kumpel Fisnik Asllani, der aktuell noch bis 2029 beim der TSG Hoffenheim unter Vertrag steht, laut Großkreutz aber "nicht so zu dem Verein passt, wo er jetzt gerade ist."
Stattdessen würde der 37-Jährige, der über 230 Spielen für die Schwarz-Gelben bestritt, Asllani gerne in Dortmund sehen. "Das wäre schon top. Das könnte ein Dortmunder sein", so Großkreutz weiter, der dem kosovarischen Nationalspieler auch persönlich den Wechsel empfohlen habe.
"Es gab mal die Überschrift, dass Asllani zum BVB wechseln könnte, erinnert sich Großkreutz. "Dann habe ich ihm geschrieben: 'Komm jetzt endlich. Sieh zu, besser als hier geht es nicht!'" Denn der ehemalige Mittelfeldmann des BVB "schreibe öfter mit ihm. Wir haben uns irgendwo kennengelernt und dann hatten wir immer mal wieder Kontakt."
Fisnik Asllani: Barca statt Bayern und BVB?
Ob es dagegen schon Kontakt mit dem Klub von Trainer Niko Kovac gab, ist nicht bekannt - wohl aber, dass der 23-jährige Shootingstar, der für die Kraichgauer in dieser Saison bislang neun Tore und acht Assists ins 28 Spielen beisteuerte, bereits mit dem FC Barcelona sprach – denn dies bestätigte sein Berater kürzlich.
"Barcelona hat im Moment ernsthaftes Interesse. Es gab Kontakt mit den Katalanen", sagte Ayman Dahmani bei Erem News. Der Berater merkte allerdings auch an, dass Asllani Hoffenheim nur verlassen dürfe, wenn seine Ausstiegsklausel gezogen werde. Die liegt nach Angaben der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo zwischen 25 und 29 Millionen Euro.
Keine Konkurrenz dürfte der BVB hingegen vom FC Bayern München fürchten, mit dem Asllani ebenfalls in Verbindung gebracht wurde. Der deutsche Rekordmeister habe wohl trotz Gesprächen Abstand von einer Verpflichtung genommen, weil er den Verantwortlichen zu langsam sei.
Sollte es mit einem Wechsel nach Dortmund nicht klappen, hat der BVB angeblich aber bereits einen weiteren Offensivmann im Visier: Nicolo Tresoldi. Der deutsche U21-Nationalspieler würde den FC Brügge nach einer starken Saison im Sommer gerne verlassen und strebt einen Wechsel in die Bundesliga an.
Fisnik Asllani: Leistungsdaten 2025/26
Spiele: 28
Tore: 9
Vorlagen: 8
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.