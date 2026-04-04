"Komm jetzt endlich!" Kevin Großkreutz wünscht sich für BVB Verpflichtung eines guten Kumpels

"Es wäre schon cool. Ich glaube, dass er ein guter Typ ist und er weiß, wo er herkommt. Der würde zum BVB passen", schwärmte Großkreutz im Podcast Viertelstunde Fußball von Kumpel Fisnik Asllani, der aktuell noch bis 2029 beim der TSG Hoffenheim unter Vertrag steht, laut Großkreutz aber "nicht so zu dem Verein passt, wo er jetzt gerade ist."

Stattdessen würde der 37-Jährige, der über 230 Spielen für die Schwarz-Gelben bestritt, Asllani gerne in Dortmund sehen. "Das wäre schon top. Das könnte ein Dortmunder sein", so Großkreutz weiter, der dem kosovarischen Nationalspieler auch persönlich den Wechsel empfohlen habe.

"Es gab mal die Überschrift, dass Asllani zum BVB wechseln könnte, erinnert sich Großkreutz. "Dann habe ich ihm geschrieben: 'Komm jetzt endlich. Sieh zu, besser als hier geht es nicht!'" Denn der ehemalige Mittelfeldmann des BVB "schreibe öfter mit ihm. Wir haben uns irgendwo kennengelernt und dann hatten wir immer mal wieder Kontakt."