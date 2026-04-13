"Können froh sein, dass es nur zwei Gegentore sind": Ex-Spieler poltern nach desolater erster Halbzeit von Manchester United gegen Kellerkind

Noah Okafor (5., 29.) schockte das in der ersten Halbzeit desolate Team von Michael Carrick mit einem Doppelpack, für das ohne den deutschen Nationalspieler Anton Stach angetretene Leeds - Lukas Nmecha blieb auf der Bank - waren dies die ersten Ligatreffer seit dem 21. Februar und vier torlosen Partien.

Noch vor Wiederanpfiff polterten die beiden ehemaligen Profis Roy Keane und Gary Neville bei Sky Sports über den lustlosen Auftritt ihres Ex-Teams. "United wird froh sein, dass es nur zwei Gegentore sind. Sie dachten, sie könnten das Spiel gewinnen, nur weil sie da sind - weit gefehlt. United läuft nicht. Die beiden Mittelfeldspieler sind nicht bei der Sache. Ich kann gar nicht glauben, wie schlecht United gespielt hat", schimpfte Keane.

Neville stimmte in die Kritik ein. "Hätte man Daniel Farke vor dem Spiel gesagt, dass man mit einer 2:0-Führung in die Halbzeitpause gehen würde, wäre er überglücklich gewesen. So wie es aussieht, werden sie jedoch enttäuscht sein, nicht mit drei oder vier Toren in Führung zu liegen. Dieses Spiel sollte eigentlich schon entschieden sein", so der 51-Jährige.