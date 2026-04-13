Die Red Devils verloren ihr Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten Leeds United mit dem deutschen Teammanager Daniel Farke 1:2 (0:2) und konnten ihr Polster im Kampf um die Königsklasse sechs Spieltage vor Saisonende nicht weiter ausbauen. Die Ausgangslage des Tabellendritten bleibt bei sieben Punkten Vorsprung auf Rang sechs allerdings weiter komfortabel.
"Können froh sein, dass es nur zwei Gegentore sind": Ex-Spieler poltern nach desolater erster Halbzeit von Manchester United gegen Kellerkind
Noah Okafor (5., 29.) schockte das in der ersten Halbzeit desolate Team von Michael Carrick mit einem Doppelpack, für das ohne den deutschen Nationalspieler Anton Stach angetretene Leeds - Lukas Nmecha blieb auf der Bank - waren dies die ersten Ligatreffer seit dem 21. Februar und vier torlosen Partien.
Noch vor Wiederanpfiff polterten die beiden ehemaligen Profis Roy Keane und Gary Neville bei Sky Sports über den lustlosen Auftritt ihres Ex-Teams. "United wird froh sein, dass es nur zwei Gegentore sind. Sie dachten, sie könnten das Spiel gewinnen, nur weil sie da sind - weit gefehlt. United läuft nicht. Die beiden Mittelfeldspieler sind nicht bei der Sache. Ich kann gar nicht glauben, wie schlecht United gespielt hat", schimpfte Keane.
Neville stimmte in die Kritik ein. "Hätte man Daniel Farke vor dem Spiel gesagt, dass man mit einer 2:0-Führung in die Halbzeitpause gehen würde, wäre er überglücklich gewesen. So wie es aussieht, werden sie jedoch enttäuscht sein, nicht mit drei oder vier Toren in Führung zu liegen. Dieses Spiel sollte eigentlich schon entschieden sein", so der 51-Jährige.
ManUnited-Star sieht Rote Karte nach Haarzupfer
Doch auch im zweiten Durchgang sollte es nur bedingt besser werden. Spätestens nach der harten Roten Karte gegen Lisandro Martinez (56., nach Videobeweis) wegen eines zarten Haarzupfers gegen Dominic Calvert-Lewin brannte nichts mehr an. Casemiro (69.) gelang nur der Anschlusstreffer.
Das Polster auf den ersten Abstiegsplatz wuchs für Leeds damit auf sechs Punkte. Für Manchester gab es nach fünf Heimsiegen in Serie mal wieder ein Negativerlebnis in Old Trafford, insgesamt zeigt die Formkurve mit nur einem Sieg aus den letzten vier Ligapartien nach unten. Im Rennen um die Königsklassen-Qualifikation, für die in der Premier League sicher Rang fünf reicht, scheint etwas die Luft auszugehen. Zuletzt spielte United in der Saison 2023/24 in der Champions League.