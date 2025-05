Die TSG Hoffenheim und St. Pauli sind nicht weit vom Relegationsplatz entfernt. Können die beiden Klubs am letzten Spieltag sogar noch abrutschen?

In der Bundesliga muss nur noch ein Spieltag absolviert werden, trotzdem ist noch nicht alles in Stein gemeißelt. Zahlreiche Mannschaften können sich in Bezug auf die Tabellensituation noch verbessern, aber auch verschlechtern. Zählen die TSG Hoffenheim und der FC St. Pauli, beide knapp über dem Relegationsplatz, auch dazu? GOAL liefert Euch die Antwort.