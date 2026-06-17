Knapp 140 Millionen Euro für einen ehemaligen Viertligaspieler? Thomas Tuchels Liebling hat einen rasanten Aufstieg hinter sich

"Anderson ist momentan ein Schlüsselspieler für uns", lobte Tuchel schon im November. "Seit er dabei ist, war er nichts als beeindruckend. Er muss nur so weiter machen. Er ist ein sehr kompletter und beweglicher Mittelfeldspieler, das zeigt er mir immer wieder aufs Neue."
Vor rund einem Jahr hatte Tuchel den entscheidenden Aha-Moment bei Anderson. Ende Juni 2025 sah er sich in Bratislava das Finale der U21-EM zwischen England und Deutschland an. Anderson hatte im September 2024, ein Jahr nach seiner plötzlichen Abreise von der schottischen A-Nationalmannschaft, für die U21 der Three Lions debütiert. Und in jenem EM-Endspiel gegen die DFB-Auswahl um Nick Woltemade, das die Engländer nach Verlängerung mit 3:2 für sich entschieden, überzeugte Anderson ganz besonders. Als tiefer Sechser eines Duos im Mittelfeldzentrum riss er das Geschehen immer wieder an sich, organisierte, dirigierte und schob an.
Tuchel war offensichtlich begeistert und verhalf Anderson gut zwei Monate später zum A-Nationalmannschaftsdebüt. "Er hat mir gesagt, dass ich einfach das machen soll, was ich bei der U21-EM gemacht habe, und einfach ich selbst sein soll", sagte Andersons über Tuchels Worte zur ersten Nominierung. Bemerkenswert: Der Neuling war auf Anhieb fester Bestandteil von Englands Startelf, machte die ersten fünf seiner bisher neun Länderspiele allesamt von Beginn an. Für die Weltmeisterschaft, bei der sich England nach nunmehr 60 Jahren Wartezeit endlich wieder zum Weltmeister krönen will, dürfte das Mittelfeld-Duo Anderson/Rice absolut gesetzt sein.
Und wäre das erste große Turnier, die erste WM, noch dazu in einer mutmaßlich bedeutenden Rolle, nicht schon Aufregung genug, bestimmen ja auch noch Gerüchte über einen sich anbahnenden Megatransfer von Anderson die Schlagzeilen. Die Granden der Premier League sind nahezu zwangsläufig hinter dem potenziellen WM-Shootingstar her, der trotz Nottinghams lange anhaltenden Abstiegssorgen eine aus persönlicher Sicht weitere sehr gute Saison hinter sich hat.
Allen voran Manchester City bringt sich offenbar in Stellung. The Athletic zufolge soll der englische Vizemeister für Anderson eine Sockelablöse in Höhe von 123 Millionen Euro bieten, inklusive Bonuszahlungen könne sich die Summe auf satte 139 Millionen Euro erhöhen. Damit würde Anderson für einen Rekordtransfer sorgen und seinen Nationalmannschaftskollegen Jude Bellingham (2023 für 127 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Real Madrid) als teuersten englischen Spieler der Geschichte ablösen. Nottingham, wo Anderson noch bis 2029 unter Vertrag steht, soll sogar 145 Millionen Euro Sockelablöse fordern.
Sollte City tatsächlich so viel Geld für ihn bieten, sollte das Anderson "zusätzlich pushen, weil es zeigt, wozu er in der Lage ist und auf welchem Level er spielen kann", betonte Tuchel. Befürchtungen, die Wechselspekulationen könnten Andersons Leistungen bei der WM beeinträchtigen, hat er nicht. "Es scheint ihn nicht zu stören", unterstrich der Coach des WM-Mitfavoriten. "Hoffentlich bleibt er einfach so, wie er ist: ein bescheidener, zielstrebiger und hungriger Fußballspieler." Das komplette Paket eben.