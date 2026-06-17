Knapp 140 Millionen Euro für einen ehemaligen Viertligaspieler? Thomas Tuchels Liebling hat einen rasanten Aufstieg hinter sich

In Newcastle erarbeitete sich Anderson nach und nach einen Stammplatz, fokussierte sich dabei mehr und mehr auf den Part als Sechser oder Achter. Im Herbst 2023 setzte ihn eine Rückenverletzung allerdings monatelang außer Gefecht. Und als er sich gerade wieder zurück gekämpft hatte, brach sich der für Anderson ziemlich seltsame Sommer 2024 Bahn.

Eigentlich hatte er keinerlei Pläne, seinen Heimatklub zu verlassen. Doch Newcastle brauchte dringend Einnahmen aus Spielerverkäufen, um die Profitabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League einhalten zu können. Anderson wurde daher als Tafelsilber verscherbelt, Nottingham legte rund 41 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch. Ziemlich kurios, dass ein Spieler für derart viel Geld vom Tabellensiebten der vorigen Ligasaison zum Tabellen-17. wechselt.

Zwei Jahre später dürfte sich Newcastle ziemlich darüber ärgern, ein Eigengewächs und eine potenzielle Identifikationsfigur so leicht hergegeben zu haben. Zumal der englische Nationalspieler diesen Sommer mehr als dreimal so viel wert sein könnte.

Anderson wurde derweil im Nachhinein von Newcastle gewissermaßen zu seinem Glück gezwungen. "Es war wirklich hart damals", blickte er bei Sky Sports News auf den unfreiwilligen Wechsel zurück. "Aber mein Vater meinte, ich muss das einfach akzeptieren. Im Fußball weiß man nie, wo man landet. Ich habe einfach versucht, es mit der bestmöglichen Mentalität anzugehen und wollte hier allen beweisen, was ich kann."

Das ist geglückt. Bei Forest wurde Anderson schnell Stammspieler, schlug voll ein und war 2024/25 ein unverzichtbarer Faktor dafür, dass sich Nottingham erstmals seit einer nicht nur gefühlten Ewigkeit für einen internationalen Wettbewerb (Europa League) qualifizieren konnte. "Er ist ein Top-Spieler. Mehr gibt es nicht zu sagen, er hat einfach das komplette Paket", schwärmte Tuchel nach dessen starkem Auftritt jüngst beim 3:0 in der WM-Generalprobe gegen Costa Rica von Anderson. Damit brachte der deutsche Coach treffend auf den Punkt, was den Senkrechtstarter von Nottingham ausmacht.

Anderson vereint schlichtweg viele unterschiedliche Attribute in einem Spieler. Er ist technisch sehr versiert und enorm zweikampfstark. Er ist ball- und passsicher, antizipiert aber auch gegnerische Pässe hervorragend und ist dadurch wertvoller Abfangjäger. Er hat stets einen offensiven Gedanken, bleibt aber immer diszipliniert im Defensiv-Denken. Er ist gleichzeitig wendig und robust, kurzum: Anderson ist der perfekte Sechser für Tuchels Mannschaft, in Englands Mittelfeldzentrum die perfekte Ergänzung zu Declan Rice.

Tuchel hat in Anderson den Spieler gefunden, der einerseits dem Star des FC Arsenal den Rücken freihält, damit Rice seine Stärken als Box-to-Box-Spieler voll ausleben kann. Der andererseits aber auch selbst maßgeblicher Dirigent für das Spiel der Three Lions ist und die Hauptverantwortlichkeit im Spielaufbau übernimmt.