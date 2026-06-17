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Elliot Anderson England 2026Getty
Oliver Maywurm

Knapp 140 Millionen Euro für einen ehemaligen Viertligaspieler? Thomas Tuchels Liebling hat einen rasanten Aufstieg hinter sich

Weltmeisterschaft
FEATURES
England - Kroatien
England
E. Anderson
Nottingham Forest
Manchester City
Premier League

Elliot Andersons erstes Karriere-Highlight ereignete sich weit weg von einem WM-Titel oder Rekordtransfer. Für diesen Sommer ist beides für ihn eine realistische Option.

Ganz bestimmt hat Elliot Anderson auch die ersten zweieinhalb Wochen des Jahres 2021 im Kopf, wenn es um die ersten großen Höhepunkte seiner Karriere als Fußballprofi geht. Schließlich feierte der damals 18-Jährige am 9. Januar 2021 im FA-Cup-Spiel beim FC Arsenal (0:2 n.V.) seine Premiere für die erste Mannschaft von Newcastle United. Und neun Tage später kam - wiederum in einem Auswärtsspiel gegen Arsenal (0:3) - per Kurzeinsatz dann auch das Debüt in der Premier League hinzu.

Für den Verein, für den er schon seit seinem achten Lebensjahr spielte. Aus der Stadt im Norden Englands, in deren unmittelbarer Umgebung Anderson aufwuchs. In seinem Fall noch besonderer: In den 1960ern kickte auch sein Großvater Geoff Allen einige Jahre lang für Newcastle.

  • Doch weil in den folgenden zwölf Monaten kein weiterer Einsatz mehr für das A-Team der Magpies hinzu kam, entschloss sich Anderson Ende Januar 2022 zu einer Leihe. Auf den rauen Plätzen der League Two, der vierten englischen Liga, wollte das Mittelfeldtalent reifen. Und auf einem dieser rauen Plätze erlebte er erstmals im Erwachsenenfußball Highlights auch in einer Hauptrolle.

    "Ich habe diese sechs Monate wirklich sehr genossen", sagte Anderson Ende des vergangenen Jahres im Interview mit Sky Sports News über seine Leihe zu Bristol Rovers. Für den Klub aus Englands Südwesten, mittlerweile wieder Viertligist, war er seinerzeit eine entscheidende Säule beim Aufstieg in Liga drei. "Ich glaube nicht, dass wir ohne ihn aufgestiegen wären", sagte Sam Finley, einer von Andersons Mitspielern in Bristol, gegenüber premierleague.com. Schnell habe sich innerhalb der Mannschaft die einhellige Marschroute manifestiert: "Gib' einfach Eliott den Ball, er macht schon was draus", so Finley.

    Anderson, damals noch offensiver zuhause und auf der Zehn oder einer der beiden Außenbahnen eingesetzt, erzielte in der zweiten Hälfte der Saison 2021/22 in 21 Viertliga-Einsätzen sieben Tore, lieferte zudem sechs Assists. Und Anfang Mai 2022, am letzten Spieltag, schlug dann die ganz große Stunde des damals 19-Jährigen: Bristol musste mit fünf Toren mehr Abstand gewinnen als Northampton Town, der direkte Konkurrent um Rang drei und damit den letzten direkten Aufstiegsplatz.

    Northampton gewann bei AFC Barrow mit 3:1, während Bristol - auch dank bis dato schon zwei Vorlagen Andersons - gegen den bereits feststehenden Absteiger Scunthorpe United kurz vor Schluss 6:0 führte. Ein Treffer fehlte also noch, um an Northampton vorbeizuziehen und aufzusteigen. Und natürlich war es Anderson, der in der 85. Minute das goldene Tor besorgte.

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  • Elliot Anderson England 2026Getty

    Elliot Anderson: Englands WM-Hoffnung hätte beinahe für ein anderes Land gespielt

    "Den Unterschied auszumachen und so etwas wie der entscheidende Spieler zu sein, ist etwas völlig Anderes als einfach nur von der Bank zu kommen", erklärte Anderson, wie viel ihm die Leihe nach Bristol für seine Entwicklung gebracht hat. "Und den Fans dann beim Saisonfinale ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, war so ein schönes Gefühl", erinnerte er sich mit leuchtenden Augen an die Aufstiegsparty.

    Seitdem sind vier Jahre vergangen. Und es ist viel passiert. Anderson ist inzwischen einer der besten Mittelfeldspieler der Premier League, der Meinung ist nicht zuletzt auch Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel. Der hat in Anderson einen wichtigen Mosaikstein für den erhofften Erfolg gefunden, im Klartext: Der 23-Jährige wird bei der WM 2026, die für die Three Lions mit dem ersten Gruppenspiel gegen Kroatien am Mittwoch beginnt, aller Voraussicht nach eine Schlüsselrolle im Tuchel-Team einnehmen.

    Dabei hätte alles auch ganz anders kommen können. Und anders heißt in Andersons Fall: anderes Land, anderes Trikot. Denn der Mittelfeldmann von Nottingham Forest besitzt auch die schottische Staatsbürgerschaft, seine aus Glasgow stammende schottische Großmutter ist der Grund dafür. Daher hätte Anderson bei der WM theoretisch auch Englands britischen Rivalen, der in Gruppe C auf Brasilien, Marokko und Haiti trifft, vertreten können. In Junioren-Auswahlteams spielte er zunächst tatsächlich für Schottland gespielt und wäre beinahe auch für das A-Nationalteam des Geburtslandes seiner Oma aufgelaufen.

    Für ein EM-Qualifikationsspiel gegen Zypern und - ausgerechnet - ein Freundschaftsspiel gegen England im September 2023 nominierte Schottlands Nationaltrainer Steve Clarke Anderson. Der bekam seinerzeit in Newcastle mittlerweile regelmäßig Spielzeit in der Premier League und Schottland-Coach Clarke gab sich zuversichtlich, er könnte mit Anderson einen zentralen Baustein der Zukunft berufen haben.

    Doch der verließ das schottische Nationalteam damals nach ein paar Tagen schon wieder, erklärte Anderson im September vergangenen Jahres, nachdem ihn Tuchel erstmals nominiert hatte. "Ich spürte einfach, dass ich doch noch mehr Zeit brauchte, um eine Entscheidung zu treffen", hatte er letztlich doch noch Zweifel an der Richtigkeit seiner Wahl. "Ich wollte nichts überstürzen. Jetzt bin ich sehr froh darüber, dass ich damals so gehandelt habe."

  • Elliot Anderson: Von Newcastle zu seinem Glück gezwungen

    In Newcastle erarbeitete sich Anderson nach und nach einen Stammplatz, fokussierte sich dabei mehr und mehr auf den Part als Sechser oder Achter. Im Herbst 2023 setzte ihn eine Rückenverletzung allerdings monatelang außer Gefecht. Und als er sich gerade wieder zurück gekämpft hatte, brach sich der für Anderson ziemlich seltsame Sommer 2024 Bahn.

    Eigentlich hatte er keinerlei Pläne, seinen Heimatklub zu verlassen. Doch Newcastle brauchte dringend Einnahmen aus Spielerverkäufen, um die Profitabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League einhalten zu können. Anderson wurde daher als Tafelsilber verscherbelt, Nottingham legte rund 41 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch. Ziemlich kurios, dass ein Spieler für derart viel Geld vom Tabellensiebten der vorigen Ligasaison zum Tabellen-17. wechselt.

    Zwei Jahre später dürfte sich Newcastle ziemlich darüber ärgern, ein Eigengewächs und eine potenzielle Identifikationsfigur so leicht hergegeben zu haben. Zumal der englische Nationalspieler diesen Sommer mehr als dreimal so viel wert sein könnte.

    Anderson wurde derweil im Nachhinein von Newcastle gewissermaßen zu seinem Glück gezwungen. "Es war wirklich hart damals", blickte er bei Sky Sports News auf den unfreiwilligen Wechsel zurück. "Aber mein Vater meinte, ich muss das einfach akzeptieren. Im Fußball weiß man nie, wo man landet. Ich habe einfach versucht, es mit der bestmöglichen Mentalität anzugehen und wollte hier allen beweisen, was ich kann."

    Das ist geglückt. Bei Forest wurde Anderson schnell Stammspieler, schlug voll ein und war 2024/25 ein unverzichtbarer Faktor dafür, dass sich Nottingham erstmals seit einer nicht nur gefühlten Ewigkeit für einen internationalen Wettbewerb (Europa League) qualifizieren konnte. "Er ist ein Top-Spieler. Mehr gibt es nicht zu sagen, er hat einfach das komplette Paket", schwärmte Tuchel nach dessen starkem Auftritt jüngst beim 3:0 in der WM-Generalprobe gegen Costa Rica von Anderson. Damit brachte der deutsche Coach treffend auf den Punkt, was den Senkrechtstarter von Nottingham ausmacht.

    Anderson vereint schlichtweg viele unterschiedliche Attribute in einem Spieler. Er ist technisch sehr versiert und enorm zweikampfstark. Er ist ball- und passsicher, antizipiert aber auch gegnerische Pässe hervorragend und ist dadurch wertvoller Abfangjäger. Er hat stets einen offensiven Gedanken, bleibt aber immer diszipliniert im Defensiv-Denken. Er ist gleichzeitig wendig und robust, kurzum: Anderson ist der perfekte Sechser für Tuchels Mannschaft, in Englands Mittelfeldzentrum die perfekte Ergänzung zu Declan Rice.

    Tuchel hat in Anderson den Spieler gefunden, der einerseits dem Star des FC Arsenal den Rücken freihält, damit Rice seine Stärken als Box-to-Box-Spieler voll ausleben kann. Der andererseits aber auch selbst maßgeblicher Dirigent für das Spiel der Three Lions ist und die Hauptverantwortlichkeit im Spielaufbau übernimmt.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Elliot Anderson bald teuerster englischer Spieler der Geschichte?

    "Anderson ist momentan ein Schlüsselspieler für uns", lobte Tuchel schon im November. "Seit er dabei ist, war er nichts als beeindruckend. Er muss nur so weiter machen. Er ist ein sehr kompletter und beweglicher Mittelfeldspieler, das zeigt er mir immer wieder aufs Neue."

    Vor rund einem Jahr hatte Tuchel den entscheidenden Aha-Moment bei Anderson. Ende Juni 2025 sah er sich in Bratislava das Finale der U21-EM zwischen England und Deutschland an. Anderson hatte im September 2024, ein Jahr nach seiner plötzlichen Abreise von der schottischen A-Nationalmannschaft, für die U21 der Three Lions debütiert. Und in jenem EM-Endspiel gegen die DFB-Auswahl um Nick Woltemade, das die Engländer nach Verlängerung mit 3:2 für sich entschieden, überzeugte Anderson ganz besonders. Als tiefer Sechser eines Duos im Mittelfeldzentrum riss er das Geschehen immer wieder an sich, organisierte, dirigierte und schob an.

    Tuchel war offensichtlich begeistert und verhalf Anderson gut zwei Monate später zum A-Nationalmannschaftsdebüt. "Er hat mir gesagt, dass ich einfach das machen soll, was ich bei der U21-EM gemacht habe, und einfach ich selbst sein soll", sagte Andersons über Tuchels Worte zur ersten Nominierung. Bemerkenswert: Der Neuling war auf Anhieb fester Bestandteil von Englands Startelf, machte die ersten fünf seiner bisher neun Länderspiele allesamt von Beginn an. Für die Weltmeisterschaft, bei der sich England nach nunmehr 60 Jahren Wartezeit endlich wieder zum Weltmeister krönen will, dürfte das Mittelfeld-Duo Anderson/Rice absolut gesetzt sein.

    Und wäre das erste große Turnier, die erste WM, noch dazu in einer mutmaßlich bedeutenden Rolle, nicht schon Aufregung genug, bestimmen ja auch noch Gerüchte über einen sich anbahnenden Megatransfer von Anderson die Schlagzeilen. Die Granden der Premier League sind nahezu zwangsläufig hinter dem potenziellen WM-Shootingstar her, der trotz Nottinghams lange anhaltenden Abstiegssorgen eine aus persönlicher Sicht weitere sehr gute Saison hinter sich hat.

    Allen voran Manchester City bringt sich offenbar in Stellung. The Athletic zufolge soll der englische Vizemeister für Anderson eine Sockelablöse in Höhe von 123 Millionen Euro bieten, inklusive Bonuszahlungen könne sich die Summe auf satte 139 Millionen Euro erhöhen. Damit würde Anderson für einen Rekordtransfer sorgen und seinen Nationalmannschaftskollegen Jude Bellingham (2023 für 127 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Real Madrid) als teuersten englischen Spieler der Geschichte ablösen. Nottingham, wo Anderson noch bis 2029 unter Vertrag steht, soll sogar 145 Millionen Euro Sockelablöse fordern.

    Sollte City tatsächlich so viel Geld für ihn bieten, sollte das Anderson "zusätzlich pushen, weil es zeigt, wozu er in der Lage ist und auf welchem Level er spielen kann", betonte Tuchel. Befürchtungen, die Wechselspekulationen könnten Andersons Leistungen bei der WM beeinträchtigen, hat er nicht. "Es scheint ihn nicht zu stören", unterstrich der Coach des WM-Mitfavoriten. "Hoffentlich bleibt er einfach so, wie er ist: ein bescheidener, zielstrebiger und hungriger Fußballspieler." Das komplette Paket eben.

  • Elliot Anderson: Seine Zahlen für Vereine und Nationalmannschaft

    Vereine:


    Verein

    Einsätze

    Nottingham Forest

    92 (6 Tore, 11 Assists)

    Newcastle United

    55 (0 Tore, 3 Assists)

    Bristol Rovers

    21 (7 Tore, 6 Assists)


    Nationalmannschaft:


    Mannschaft

    Länderspiele

    Schottland U16

    1

    Schottland U17

    3

    Schottland U21

    1

    England U21

    12

    England

    9


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