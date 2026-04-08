Bei Bayern Münchens Champions-League-Gegner Real Madrid soll es heftig zwischen Cheftrainer Alvaro Arbeloa und Abwehrspieler Raul Asencio geknallt haben. Deswegen sei der junge Innenverteidiger gleich in mehreren Spielen nicht berücksichtigt worden.
Knallharte Maßnahme vom Trainer! Riesiger Zoff bei Real Madrid zwischen Alvaro Arbeloa und einem Abwehrspieler enthüllt
Die Marca berichtet, der Ursprung des Zoffs sei das Hinspiel im Achtelfinale der Königsklasse gegen Manchester City vor einigen Wochen gewesen. Arbeola entschied sich in jener Partie, in der Defensivzentrale auf Antonio Rüdiger und Dean Huijsen zu vertrauen. Asencio saß beim 3:0-Erfolg im Bernabeu 90 Minuten lang auf der Bank.
Diese Rolle nahm der 23-Jährige gemäß des Berichts nicht schweigend hin, sondern er sei stinksauer gewesen und habe Arbeola daraufhin zur Rede gestellt.
Der Coach entschied sich, Asencio im folgenden LaLiga-Spiel gegen Elche von Beginn an zu bringen. Dazu sei es jedoch nicht gekommen, weil der Verteidiger in Begleitung eines Arztes in Arbeloas Büro aufgetaucht sei und von kleineren Muskelbeschwerden berichtet habe. Er fühle sich nicht fit genug, zu spielen, soll er gesagt haben und habe sich damit den Zorn Arbeloas zugezogen.
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Raul Asencio verweigerte zunächst eine Entschuldigung
Auch bei Rüdiger, der gegen Elche geschont werden sollte, sei die kurzfristige Absage nicht gut angekommen, denn der deutsche Nationalspieler hat strenge Abläufe an Spieltagen und musste doch noch spielen, obwohl er von einem Bankplatz ausgegangen war.
Asencio fehlte gegen Elche, im Rückspiel gegen City und im folgenden LaLiga-Spiel gegen Atletico jeweils im Kader, obwohl er in jener Phase normal trainierte. Arbeolas Begründung laut Marca: Asencio habe sich nicht vor der Mannschaft für seine Kritik am Bankplatz gegen City entschuldigt.
In der Folge soll sich Asencio zwar bei seinem Trainer, nicht jedoch bei seinen Mitspielern entschuldigt haben. Auch nicht, als Arbeloa ihm am Ende einer Trainingseinheit eine Brücke in Form der Frage "Hat noch jemand etwas zu sagen?" gebaut habe.
Erst nach der Länderspielpause habe Asencio eingelenkt und sich bei seinen Mannschaftskameraden für die Aktion vor dem City-Spiel und die kurzfristige Absage des Einsatzes gegen Elche entschuldigt. In den folgenden Begegnungen mit Mallorca und dem FC Bayern stand er wieder im Kader, durfte jedoch jeweils nicht spielen.
Raul Asencio schaffte bei Real in der Vorsaison den Durchbruch
Asencio, ein Eigengewächs Reals, pendelte in dieser Saison zwischen Startformation und Ersatzbank. Zwar absolvierte er 30 Pflichtspiele, profitierte dabei jedoch auch vom anhaltenden Verletzungspech in Reals Abwehr. Zuletzt musste er sich häufig hinter Rüdiger und Huijsen anstellen. Dazu ist auch der gegen die Bayern eingewechselte Eder Militao seit Ende März wieder fit.
Bei Reals Profis schaffte Asencio 2024/25 den Durchbruch, als er in Abwesenheit mehrerer Stammkräfte unter Ex-Trainer Carlo Ancelotti als verlässliche Defensivkraft überzeugte. Im Sommer 2025 folgte die Belohnung in Form einer Vertragsverlängerung. Asencio unterschrieb bei Real bis 2031.
Die Rekordverkäufe von Real Madrid:
- Cristiano Ronaldo: Verkauft an Juventus 2018 für 117 Millionen Euro Ablöse
- Angel Di Maria: Verkauft an Manchester United 2014 für 75 Millionen Euro Ablöse
- Casemiro: Verkauft an Manchester United 2022 für 70,65 Millionen Euro Ablöse
- Alvaro Morata: Verkauft an den FC Chelsea 2017 für 67 Millionen Euro Ablöse
- Mesut Özil: Verkauft an den FC Arsenal 2013 47 für Millionen Euro Ablöse