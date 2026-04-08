Knallharte Maßnahme vom Trainer! Riesiger Zoff bei Real Madrid zwischen Alvaro Arbeloa und einem Abwehrspieler enthüllt

Die Marca berichtet, der Ursprung des Zoffs sei das Hinspiel im Achtelfinale der Königsklasse gegen Manchester City vor einigen Wochen gewesen. Arbeola entschied sich in jener Partie, in der Defensivzentrale auf Antonio Rüdiger und Dean Huijsen zu vertrauen. Asencio saß beim 3:0-Erfolg im Bernabeu 90 Minuten lang auf der Bank.

Diese Rolle nahm der 23-Jährige gemäß des Berichts nicht schweigend hin, sondern er sei stinksauer gewesen und habe Arbeola daraufhin zur Rede gestellt.

Der Coach entschied sich, Asencio im folgenden LaLiga-Spiel gegen Elche von Beginn an zu bringen. Dazu sei es jedoch nicht gekommen, weil der Verteidiger in Begleitung eines Arztes in Arbeloas Büro aufgetaucht sei und von kleineren Muskelbeschwerden berichtet habe. Er fühle sich nicht fit genug, zu spielen, soll er gesagt haben und habe sich damit den Zorn Arbeloas zugezogen.