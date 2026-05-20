Klubchef Antoine Arnault träumt davon, dass Jürgen Klopp den Trainerposten bei Paris FC übernimmt - jedenfalls in mittelfristiger Zukunft.
Klubchef will Jürgen Klopp nach der Champions-League-Teilnahme verpflichten: "Früher oder später träumen wir alle davon, ihn zu bekommen"
Arnault, CEO von Christian Dior SE und einer der reichsten Männer der Welt, sprach in der Sendung "After Foot" bei RMC offen darüber, dass er den ehemaligen Erfolgscoach des FC Liverpool nur zu gerne auf dem Cheftrainerposten seines Vereins sähe: "Wenn wir uns für die Champions League qualifizieren, würde ich Jürgen Klopp liebend gerne davon überzeugen, zu uns zu kommen und unser Team zu übernehmen."
Paris FC stieg vor einem Jahr in die Ligue 1 auf. Der Klub gehört der milliardenschweren Arnault-Familie, auch Red Bull hält Anteile. So ist auch Klopp als Global Head of Soccer beim österreichischen Brausehersteller mit dem Klub verbandelt.
Angesichts der finanziellen Power des Hauptstadtvereins ist der Einzug in die Champions League in absehbarer Zeit nicht utopisch. Entsprechend sagte Arnault mit Blick auf Klopp: "Wer träumt nicht davon, Jürgen Klopp zu haben, mit seinem sonnigen Gemüt und seinem fußballerischen Genie? Früher oder später träumen wir alle davon, ihn zu bekommen."
- Getty Images Sport
Jürgen Klopp strebt kein Trainer-Comeback an
Klopp verabschiedete sich im Sommer 2024 vorzeitig vom FC Liverpool, um sich eine Auszeit zu nehmen. Anfang 2025 heuerte er als Fußballchef bei Red Bull an. Seitdem gab es immer wieder Gerüchte um eine Rückkehr auf die Trainerbank. Er wurde unter anderem bei Spaniens Rekordmeister Real Madrid und perspektivisch als Bundestrainer gehandelt.
Er selbst dementierte stets und betonte, kein Verlangen zu haben, wieder als Übungsleiter zu arbeiten. Wenngleich er dies nicht kategorisch für immer ausschloss. Auch Arnault betonte: "Er will nicht zeitnah auf einen Trainerposten zurück. Aber vielleicht in drei, vier, fünf Jahren."
Zunächst arbeitet Klopp zusätzlich als TV-Experte für die WM bei MagentaSport. Sein Vertrag bei Red Bull läuft noch bis Ende 2029.
Paris FC plant derweil die zweite Spielzeit in der Ligue 1. Im ersten Jahr nach dem Aufstieg landete der Verein im gesicherten Mittelfeld auf Platz elf. Maßgeblich dafür war ein starker Endspurt. Im Frühjahr kam der PFC den Abstiegsrängen noch bedrohlich nahe, ehe Aufstiegstrainer Stephane Gili nach fünf Spielen ohne Sieg gehen musste und Ex-PSG-Coach Antoine Kombouare übernahm. Ein Wechsel mit Effekt: In den letzten zwölf Saisonspielen kassierte Paris FC nur zwei Niederlagen und kletterte in der Tabelle um vier Ränge nach oben.