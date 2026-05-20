Klubchef will Jürgen Klopp nach der Champions-League-Teilnahme verpflichten: "Früher oder später träumen wir alle davon, ihn zu bekommen"

Arnault, CEO von Christian Dior SE und einer der reichsten Männer der Welt, sprach in der Sendung "After Foot" bei RMC offen darüber, dass er den ehemaligen Erfolgscoach des FC Liverpool nur zu gerne auf dem Cheftrainerposten seines Vereins sähe: "Wenn wir uns für die Champions League qualifizieren, würde ich Jürgen Klopp liebend gerne davon überzeugen, zu uns zu kommen und unser Team zu übernehmen."

Paris FC stieg vor einem Jahr in die Ligue 1 auf. Der Klub gehört der milliardenschweren Arnault-Familie, auch Red Bull hält Anteile. So ist auch Klopp als Global Head of Soccer beim österreichischen Brausehersteller mit dem Klub verbandelt.

Angesichts der finanziellen Power des Hauptstadtvereins ist der Einzug in die Champions League in absehbarer Zeit nicht utopisch. Entsprechend sagte Arnault mit Blick auf Klopp: "Wer träumt nicht davon, Jürgen Klopp zu haben, mit seinem sonnigen Gemüt und seinem fußballerischen Genie? Früher oder später träumen wir alle davon, ihn zu bekommen."