Der FC Bayern München und andere interessierte Vereine könnten im Werben um Anthony Gordon von Newcastle United einen großen Vorteil haben. Denn wie Fabrizio Romano berichtet, sei es durchaus wahrscheinlich, dass die Magpies mindestens einen oder sogar zwei Top-Spieler im Sommer verkaufen werden.
Klub zu Verkauf gezwungen? FC Bayern München im Poker um "absoluten Wunschkandidaten" angeblich mit entscheidendem Vorteil
"Dabei geht es um das Financial Fairplay und die enormen Kaderkosten. Sie müssen es also in Betracht ziehen", berichtet der Transfer-Insider auf seinem YouTube-Kanal. Neben Gordon hätten auch die Mittelfeldspieler Sandro Tonali und Bruno Guimaraes großes Interesse bei anderen Klubs geweckt, allerdings spricht im Fall der Fälle offenbar einiges für einen Gordon-Abgang.
Demnach würden die Magpies selbstverständlich nicht all diese Spieler verkaufen, "aber bei Anthony Gordon gibt es die Möglichkeit, sollte ein großes Angebot kommen. Es sind erste Klubs involviert, es finden erste Gespräche statt - auch aus der Premier League", behauptet Romano weiter.
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Auch andere englische Topklubs buhlen angeblich um Dienste von Gordon
Wesentlich deutlicher wurde zuvor Sky - zumindest was das Interesse des FC Bayern an Gordon angeht. Demnach seien die Gespräche mit dem englischen Nationalspieler schon "sehr konkret" geworden, während es jedoch einen Austausch mit Newcastle noch nicht gegeben habe. Der 25-Jährige sei jedoch der "absolute Wunschkandidat" für die Vakanz auf dem linken Flügel hinter dem aktuell unersetzlichen Luis Diaz.
Als mögliches Preisschild nennt Sky 60 Millionen Euro für Gordon, das dürfte bei den Magpies jedoch nur trotz des offenbar vorherrschenden Drucks wegen des Financial Fairplays nur für ein müdes Lächeln sorgen. Denn Gordon ist dem Vernehmen nach auch bei den finanzkräftigen englischen Topklubs begehrt. Ende Februar berichtete die Sun, dass neben dem FC Liverpool auch der FC Arsenal seine Fühler nach dem Offensivspieler ausstrecke. Die Gunners seien demnach bereit, bis zu 92 Millionen Euro für Gordon in die Hand zu nehmen.
Der FC Bayern wird eine solche Summe für einen Herausforderer eines eigentlich gesetzten Top-Stars wie Luis Diaz kaum hinblättern und sich - sollten diese Summen stimmen - wohl sehr schnell aus dem Transferpoker zurückziehen. Denn an der Säbener Straße würden derart teure Transfers keineswegs in die mittlerweile angedachte Kaderstrategie für die mittelfristige Zukunft passen.
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Bayern will künftig wieder mehr auf die eigene Jugend setzen
Denn auf die leuchtenden Beispiele Josip Stanisic, Lennart Karl und Aleksandar Pavlovic sollen weitere Nachwuchsspieler folgen, die es aus der Jugend direkt oder über Leihgeschäfte früher oder später zu den Profis schaffen, dort zunächst Backup-Rollen ausfüllen und perspektivisch neue und kostengünstige Stammkräfte werden.
Mit Noel Aseko könnte sich im Sommer erneut ein Spieler aus der Jugend etablieren. Der deutsche Junioren-Nationalspieler spielt eine bärenstarke Leihsaison bei Hannover 96 in der 2. Liga und könnte nach seiner Rückkehr zum deutschen Rekordmeister per Rückkaufoption den Kaderplatz von Leon Goretzka einnehmen.
Ein ähnlich kostengünstiges Gedankenspiel soll es auch mit Arijon Ibrahimovic geben, der ebenfalls die Rolle als Diaz-Backup ausfüllen kann, im Vergleich zu Gordon aber keine Ablöse kostet. Ibrahimovic spielt wie Aseko ebenfalls eine gute Leihsaison beim designierten Bundesliga-Absteiger aus Heidenheim, ist dort Stammkraft, kommt auf viel Spielzeit und steht beim FCB noch bis 2027 unter Vertrag. Qualitativ ist der Unterschied zu einem gestandenen Premier-League-Star wie Gordon aber natürlich gravierend.
Gordon hält aktuell bei 17 Toren und fünf Vorlagen in 46 Pflichtspielen für die Magpies. Er selbst soll einem Wechsel nach München nicht abgeneigt sein, fraglich ist aber, ob er sich mit einer Herausfordererrolle anfreunden kann. Immerhin: Perspektivisch könnte er auch seinen Nationalmannschaftskapitän Harry Kane im Falle einer Verletzung im Sturmzentrum vertreten.
Gordons Profil als pfeilschneller, dribbelstarker und torgefährlicher Rechtsfuß, der auf der linken Seite agiert, ist für Bayern grundsätzlich interessant. Der Engländer kann in der Offensive praktisch alle Positionen spielen, kommt bei Newcastle diese Saison vornehmlich als Linksaußen oder Mittelstürmer zum Einsatz. Dort entsteht im Sommer durch den Abgang von Leihspieler Nicolas Jackson hinter Kane wieder eine Lücke.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.