Klub zu Verkauf gezwungen? FC Bayern München im Poker um "absoluten Wunschkandidaten" angeblich mit entscheidendem Vorteil

Denn auf die leuchtenden Beispiele Josip Stanisic, Lennart Karl und Aleksandar Pavlovic sollen weitere Nachwuchsspieler folgen, die es aus der Jugend direkt oder über Leihgeschäfte früher oder später zu den Profis schaffen, dort zunächst Backup-Rollen ausfüllen und perspektivisch neue und kostengünstige Stammkräfte werden.

Mit Noel Aseko könnte sich im Sommer erneut ein Spieler aus der Jugend etablieren. Der deutsche Junioren-Nationalspieler spielt eine bärenstarke Leihsaison bei Hannover 96 in der 2. Liga und könnte nach seiner Rückkehr zum deutschen Rekordmeister per Rückkaufoption den Kaderplatz von Leon Goretzka einnehmen.

Ein ähnlich kostengünstiges Gedankenspiel soll es auch mit Arijon Ibrahimovic geben, der ebenfalls die Rolle als Diaz-Backup ausfüllen kann, im Vergleich zu Gordon aber keine Ablöse kostet. Ibrahimovic spielt wie Aseko ebenfalls eine gute Leihsaison beim designierten Bundesliga-Absteiger aus Heidenheim, ist dort Stammkraft, kommt auf viel Spielzeit und steht beim FCB noch bis 2027 unter Vertrag. Qualitativ ist der Unterschied zu einem gestandenen Premier-League-Star wie Gordon aber natürlich gravierend.

Gordon hält aktuell bei 17 Toren und fünf Vorlagen in 46 Pflichtspielen für die Magpies. Er selbst soll einem Wechsel nach München nicht abgeneigt sein, fraglich ist aber, ob er sich mit einer Herausfordererrolle anfreunden kann. Immerhin: Perspektivisch könnte er auch seinen Nationalmannschaftskapitän Harry Kane im Falle einer Verletzung im Sturmzentrum vertreten.

Gordons Profil als pfeilschneller, dribbelstarker und torgefährlicher Rechtsfuß, der auf der linken Seite agiert, ist für Bayern grundsätzlich interessant. Der Engländer kann in der Offensive praktisch alle Positionen spielen, kommt bei Newcastle diese Saison vornehmlich als Linksaußen oder Mittelstürmer zum Einsatz. Dort entsteht im Sommer durch den Abgang von Leihspieler Nicolas Jackson hinter Kane wieder eine Lücke.