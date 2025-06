Klub WM: Wann hat der FC Bayern zuletzt gegen Boca Juniors gespielt?

Bei der Klub WM tritt der FC Bayern gegen die Boca Juniors an. Doch wann haben diese Teams zuletzt gegeneinander gespielt? GOAL hat alle Infos.

Der FC Bayern trifft bei der Klub WM 2025 in den USA auf die Boca Juniors. Das Duell in der Gruppe C ist ein echtes Wiedersehen – denn die beiden Teams standen sich schon einmal in einem internationalen Finale gegenüber. Und das liegt über 20 Jahre zurück.

Im November 2001 traten der FC Bayern und die Boca Juniors im Finale des Interkontinentalcups aufeinander. In den früheren Weltpokalendspielen duellierten sich traditionsgemäß die Titelhalter der Champions League und der südamerikanischen Copa Libertadores aufeinander. Gespielt wurde im Nationalstadion von Tokio, der FC Bayern siegte 1:0 nach Verlängerung – und sicherte sich in der 40. Auflage zum zweiten Mal in der Klubgeschichte den Weltpokal.

GOAL blickt zurück auf ein zähes Endspiel, einen späten Lucky Punch – und erklärt Euch, warum das Aufeinandertreffen 2025 ein ganz besonderes Wiedersehen ist.