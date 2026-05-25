"Es ist nicht zu akzeptieren, dass wir im letzten Spiel noch um den Klassenerhalt kämpfen müssen", war Micky van de Ven nach der 1:0-Rettung gegen den FC Everton im Gespräch mit der BBC alles andere als stolz auf die eigene Leistung. "Dieser Verein hat einige unglaubliche Spieler. Es war peinlich, dass das jetzt noch bis zum letzten Spieltag ging", zeigte er sich unzufrieden mit den vergangenen Monaten.
Klassenerhalt erst am letzten Spieltag: Tottenham schämt sich nach "peinlicher" Horrorsaison
Ein wenig erleichtert war der Abwehrspieler angesichts der verhinderten Katastrophe dann allerdings doch. "Aber wir haben es zumindest geschafft. Das ist das Wichtigste", konnte der ehemalige Wolfsburger abschließend etwas aufatmen.
Sein Trainer Roberto De Zerbi, der die Spurs erst im Frühjahr übernommen hatte, schlug in die gleiche Kerbe: "Die Spieler haben viel zu viel gelitten. Wir sind Tottenham und da kann es nicht sein, dass wir bis zum letzten Spiel und bis zur letzten Sekunde dermaßen kämpfen müssen."
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Droht bald schon wieder Abstiegskampf? De Zerbi kann nichts ausschließen
In der neuen Saison hofft der neue Coach mit Blick auf die eigenen Fans, den treuen Anhängern ein erneutes Drama zu ersparen: "Ich freue mich für sie und nächste Saison muss auf jeden Fall das Ziel sein, dass wir sie wieder glücklicher machen."
Große Versprechungen, seine Mannschaft nicht erneut in Abstiegsangst geraten, ließ sich der 46-Jährige allerdings nicht entlocken: "Hört mal, das ist kaum zu versprechen, denn die Premier League ist eine sehr umkämpfte Liga."
Für den Italiener, der aus den letzten sechs Spielen noch elf Punkte geholt hatte, gilt es, jetzt sofort die Aufarbeitung der Horrorsaison zu beginnen. "Wir müssen aus den Fehlern lernen, die wir in dieser Saison gemacht haben", begann er seine abschließenden Worte. "Jetzt sind wir glücklich über den Klassenerhalt. Aber dumme Leute vergessen die Vergangenheit. Kluge Leute hingegen können die Vergangenheit nicht vergessen. Wir müssen lernen, besser werden und von heute an die Arbeit als ein gemeinsames Team starten. Wir haben keine Zeit, um in den Urlaub zu fahren."
"Neuer Tiefpunkt": Spurs zwei Jahre in Folge im Abstiegskampf
In der Endtabelle der Premier League landeten die Spurs mit 41 Punkten und einer Tordifferenz von -9 auf dem 17. Rang. West Ham United landete mit 39 Zählern (-19) nur knapp hinter dem Europa-League-Gewinner der Saison 2024/2025.
Legende und Experte Gary Neville mahnte derweil, dass beim Traditionsklub langsam der Realität ins Auge geschaut werden muss und sich die Verantwortlichen nicht von dem Titelgewinn im Vorjahr blenden lassen dürfte:. "Es war toll für die Fans, einen Titel zu feiern. Aber sie bleiben schon seit langer Zeit hinter den Erwartungen zurück und bringen keine Leistung. Die letzten zwei Jahre sind eine neue Dimension der Enttäuschung und ein neuer Tiefpunkt."
Schon im Vorjahr waren die Spurs trotz des internationalen Erfolgs in der heimischen Liga ebenfalls nur auf dem 17. Platz gelandet. 2023/2024 landete Tottenham noch auf Rang fünf. Dabei haben die Spurs in den vergangenen drei Jahren 726 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. Allein im vergangenen Sommer investierte Tottenham 266 Millionen.
Premier League: Die Tabelle im Abstiegskampf
Platz Team Tordifferenz Punkte 16 Nottingham Forest -3 44 17 Tottenham Hotspur -9 41 18* West Ham United -19 39 19* Burnley FC -37 22 20* Wolverhampton Wanderers -41 20
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