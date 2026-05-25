Klassenerhalt erst am letzten Spieltag: Tottenham schämt sich nach "peinlicher" Horrorsaison

In der neuen Saison hofft der neue Coach mit Blick auf die eigenen Fans, den treuen Anhängern ein erneutes Drama zu ersparen: "Ich freue mich für sie und nächste Saison muss auf jeden Fall das Ziel sein, dass wir sie wieder glücklicher machen."

Große Versprechungen, seine Mannschaft nicht erneut in Abstiegsangst geraten, ließ sich der 46-Jährige allerdings nicht entlocken: "Hört mal, das ist kaum zu versprechen, denn die Premier League ist eine sehr umkämpfte Liga."

Für den Italiener, der aus den letzten sechs Spielen noch elf Punkte geholt hatte, gilt es, jetzt sofort die Aufarbeitung der Horrorsaison zu beginnen. "Wir müssen aus den Fehlern lernen, die wir in dieser Saison gemacht haben", begann er seine abschließenden Worte. "Jetzt sind wir glücklich über den Klassenerhalt. Aber dumme Leute vergessen die Vergangenheit. Kluge Leute hingegen können die Vergangenheit nicht vergessen. Wir müssen lernen, besser werden und von heute an die Arbeit als ein gemeinsames Team starten. Wir haben keine Zeit, um in den Urlaub zu fahren."