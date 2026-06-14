Klarheit bei Manuel Neuer und Jamal Musiala! Julian Nagelsmann verrät Teile der Startelf gegen Curaco

Neuers Bayern-Teamkollege Jamal Musiala bekam vom Bundestrainer derweil die volle Rückendeckung zugesichert "Jamal hat noch ein paar Schritte zu gehen. Die kann er aber nur gehen, wenn wir ihn spielen lassen. Wir vertrauen ihm total", sagte Nagelsmann.

Zauberfuß Musiala ist nach seiner schweren Verletzung vor einem Jahr noch auf der Suche nach seiner Bestform. "Um eine richtig gute WM zu spielen, brauchen wir Jamal in einer Topverfassung", sagte Nagelsmann und versicherte: "Er hat sich von Training zu Training gesteigert."

Die Personalie Musiala löste zuvor auch eine Debatte unter den Experten aus. Während sich Jürgen Klopp und Thomas Müller bei MagentaTVfür einen Einsatz von Deniz Undav stark machten, setzte sich Matthäus für Musiala ein. "Da gebe ich Lothar Recht", sagte Nagelsmann.

Klopp fühlte sich in der Sache missverstanden. "Wir wollten aufzeigen, es gibt auch noch Möglichkeiten. Wir haben so viele Spieler und alle müssen wir sie bei Laune haben. Jamal Musiala wird nicht alle Spiele von der ersten bis zur letzten Minute machen können. Aber: er soll sich entwickeln. Das war nullkommanull als Kritik gedacht", sagte der MagentaTV-Experte.