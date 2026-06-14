Rückkehrer Manuel Neuer steht beim WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao im Tor. Das bestätigte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der abschließenden Pressekonferenz in Houston. "Alle Spieler sind gesund und Manu wird beginnen", sagte Nagelsmann.
Klarheit bei Manuel Neuer und Jamal Musiala! Julian Nagelsmann verrät Teile der Startelf gegen Curaco
Neuer feiert Comeback nach 709 Tagen
Damit feiert Neuer am Sonntag (19 Uhr) sein DFB-Comeback nach 709 Tagen. Das letzte seiner bisher 124 Länderspiele bestritt der 40-Jährige beim Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM 2024 gegen Spanien (1:2 n.V.).
In den WM-Vorbereitungsspielen gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) fehlte Neuer aufgrund einer Wadenverletzung. Der Münchner wurde durch Oliver Baumann vertreten, der lange Zeit als Nummer eins für die WM galt.
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Nagelsmann spricht Musiala sein Vertrauen aus
Neuers Bayern-Teamkollege Jamal Musiala bekam vom Bundestrainer derweil die volle Rückendeckung zugesichert "Jamal hat noch ein paar Schritte zu gehen. Die kann er aber nur gehen, wenn wir ihn spielen lassen. Wir vertrauen ihm total", sagte Nagelsmann.
Zauberfuß Musiala ist nach seiner schweren Verletzung vor einem Jahr noch auf der Suche nach seiner Bestform. "Um eine richtig gute WM zu spielen, brauchen wir Jamal in einer Topverfassung", sagte Nagelsmann und versicherte: "Er hat sich von Training zu Training gesteigert."
Die Personalie Musiala löste zuvor auch eine Debatte unter den Experten aus. Während sich Jürgen Klopp und Thomas Müller bei MagentaTVfür einen Einsatz von Deniz Undav stark machten, setzte sich Matthäus für Musiala ein. "Da gebe ich Lothar Recht", sagte Nagelsmann.
Klopp fühlte sich in der Sache missverstanden. "Wir wollten aufzeigen, es gibt auch noch Möglichkeiten. Wir haben so viele Spieler und alle müssen wir sie bei Laune haben. Jamal Musiala wird nicht alle Spiele von der ersten bis zur letzten Minute machen können. Aber: er soll sich entwickeln. Das war nullkommanull als Kritik gedacht", sagte der MagentaTV-Experte.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".