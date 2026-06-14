"Klarer Hinweis, dass Bayern nicht mehr mit ihm plant": Experte zweifelt an angeblichen Transferplänen des FCB

Wie in der vergangenen Woche bekannt wurde, bemüht sich der FCB intensiv um eine Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Linksverteidiger Nathaniel Brown. Die Chancen, dass der Deal zustande kommt, stehen laut übereinstimmenden Medienberichten gut - und damit hätte der FC Bayern neben Alphonso Davies einen zweiten Top-Spieler für die Position im Kader.

Davies soll angeblich im Gegenzug für viel Geld abgegeben werden, obwohl sein Vertrag erst im Februar 2025 bis 2030 verlängert wurde.